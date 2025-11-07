人妻何依婷為《金式森林》獻出第一次｜激吻羅子溢畫面震撼 老公睇完反應曝光！
台慶劇《金式森林》昨晚（6日）播出震撼一幕，新任人妻何依婷首度挑戰床戲，與「床戲專業戶」羅子溢連番激吻纏綿，畫面極盡火辣！首度獻身的她原來事前極度恐懼，全靠對方貼心一招克服，究竟羅子溢做了甚麼令她老公都放心？
《金式森林》昨晚激戰曝光 何依婷色誘羅子溢慘食檸檬
昨晚《金式森林》劇情掀起高潮，講述善荃（何依婷飾）被揭發育有私生女，此事更成為高深（羅子溢飾）威脅她逼令學禮（何廣沛飾）放棄呈交關鍵醫療報告的籌碼。為了挽回劣勢，善荃決心犧牲自己，企圖以美色引誘高深換取對方收手。雖然劇中這段親熱及床上戲只是想像畫面，但過程依然相當激烈，連番熱吻及纏綿的火辣場面，在內地播出時已引發網民廣泛討論，畫面極具衝擊力。
何依婷封羅子溢床戲專業戶：「佢會搵一個令我舒服嘅位」
對於首次拍攝床戲，何依婷受訪時坦言全靠對手羅子溢才順利完成，更大讚對方是「床戲專業戶」。她感激地表示：「子溢係一個好好嘅前輩，佢係『床戲專業戶』，所以喺拍攝前佢會同我溝通好晒佢陣間會做啲乜、盡量搵一個令我覺得舒服嘅位去做。」何依婷補充，完全跟隨羅子溢的演繹方式，令整個過程拍得很快，亦不覺得尷尬，更因此克服了對床戲的恐懼。被問到老公有否詐型，她甜蜜表示：「我收到劇本時，已第一時間同佢講呢件事，佢都支持我嘅工作嘅，同埋出咗街我哋有一齊睇，佢完全 OK 冇問題。」
何依婷戲內戲外母愛爆發 憶述奇妙緣份：天賜嘅禮物
除了激烈的床戲，何依婷在劇中與飾演其私生女的小演員沈芊羽（竹竹）的互動亦備受關注。劇中她展現出超強母愛，眼神溫柔，聲線充滿關懷。何依婷笑言，拍攝時還未知道自己已經懷孕，現在回想起來覺得一切都是「奇妙的緣份」，更形容現實中的囡囡是：「好似係天賜嘅禮物咁，戲入面有個女，點知現實中上天都賜咗個女畀我。」她亦透露，過往擔任兒童節目主持的經驗，讓她懂得如何與小朋友相處，每次與竹竹見面都非常開心。
