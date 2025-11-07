人妻何依婷為《金式森林》獻出第一次｜激吻羅子溢畫面震撼 老公睇完反應曝光！

台慶劇《金式森林》昨晚（6日）播出震撼一幕，新任人妻何依婷首度挑戰床戲，與「床戲專業戶」羅子溢連番激吻纏綿，畫面極盡火辣！首度獻身的她原來事前極度恐懼，全靠對方貼心一招克服，究竟羅子溢做了甚麼令她老公都放心？