蔡嘉欣飛峇里做姊妹被鬧賤格 影泳裝相前一秒「發爛渣」撥人水

何依婷日前在峇里舉行婚禮，姊妹團包括有蔡嘉欣、陳詩欣、鍾晴、ViVi Tam（譚嘉儀）等，她們都輪流在社交網鬥曬泳衣靚相，更有眾人在泳池中玩到興起的影片，不但見到ViVi Tam大鬧蔡嘉欣「賤格」，其中一位姊妹更玩到泳衣移位，陷入走光邊緣！