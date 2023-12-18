蔡嘉欣飛峇里做姊妹被鬧賤格 影泳裝相前一秒「發爛渣」撥人水
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何依婷日前在峇里舉行婚禮，姊妹團包括有蔡嘉欣、陳詩欣、鍾晴、ViVi Tam（譚嘉儀）等，她們都輪流在社交網鬥曬泳衣靚相，更有眾人在泳池中玩到興起的影片，不但見到ViVi Tam大鬧蔡嘉欣「賤格」，其中一位姊妹更玩到泳衣移位，陷入走光邊緣！
何依婷結婚姊妹團陳詩欣蔡嘉欣等大鬧泳池
片中可見蔡嘉欣、陳詩欣、鍾晴、ViVi Tam四人正站在泳池邊等住影靚相，但蔡嘉欣卻突然發難向其他三人潑水，引發眾人混戰，令ViVi Tam忍不住大鬧蔡嘉欣「賤格」！鍾晴亦在社交網投訴：「以為影相，點知蔡 Kayan so 矛呀！整亂晒我們的秀髮，我現在要濕 hair 打卡！」
鍾晴玩完「水戰」疑泳衣移位險走光
之後陳詩欣再曬出另一段反擊蔡嘉欣的影片，笑指最後都係反擊失敗：「唔掂！三個對一個都輸，真係要反省！」鍾晴亦有轉發影片指：「笑死！本身好有信心衝到最前！之後都係走先，拜拜！」不過片中最吸睛都係鍾晴最後浮上水面時，泳衣似乎因為大動作而向下滑落了不少，陷入走光邊緣！
蔡嘉欣、陳詩欣等鬥曬性感泳衣照
除了「水戰」片外，一眾姊妹都有鬥曬個人的性感泳衣照，蔡嘉欣更拍片影前又影後，笑言：「12月都好熱呀！Everyday in Bali is bikini day!」陳詩欣亦狂曬水著Look，直言預了要曬黑：「第一次去峇里島做足準備，去四日帶咗8套衣服4套泳衣轉3次酒店，峇里島陽光太好了！來吧！曬黑我吧！」
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撰文：東方新地圖片來源：IG@reginahyt、IG@vivivvtam、IG@eunicechanszeyan、[email protected]、IG@linus_ma、IG@taktakrachel