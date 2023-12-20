何依婷結婚︱港姐出身得第二名惹網民熱烈反對 細數九位索爆亞軍！

29歲的何依婷日前在印尼峇禮與圈外男友舉行婚禮，6位索爆姊妹團以圈中人為主，包括蔡嘉欣、鍾晴、陳詩欣及張秀文等。另外仲有一位同屆港姐邱晴亦到場支持，兼成功搶到花球！時間回到2017年，當屆港姐競爭非常激烈，而何依婷竟輸畀呢位冠軍⋯⋯