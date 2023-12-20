何依婷 香港小姐

何依婷結婚︱港姐出身得第二名惹網民熱烈反對 細數九位索爆亞軍！

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29歲的何依婷日前在印尼峇禮與圈外男友舉行婚禮，6位索爆姊妹團以圈中人為主，包括蔡嘉欣、鍾晴、陳詩欣及張秀文等。另外仲有一位同屆港姐邱晴亦到場支持，兼成功搶到花球！時間回到2017年，當屆港姐競爭非常激烈，而何依婷竟輸畀呢位冠軍⋯⋯

何依婷 香港小姐 香港小姐 同屆港姐邱晴亦到場參加何依婷婚禮！
同屆港姐邱晴亦到場參加何依婷婚禮！（圖片來源：[email protected]

2017年港姐何依婷爆冷輸畀「細哨港姐」

網絡一直有個傳聞，直指大部份香港小姐冠軍的顏值都不及亞軍，當中最受爭議的莫過於2017年，當年冠軍雷莊𠒇曾被指「細哨港姐」，而當年亞軍就係何依婷，賽前呼聲極高，但結果大跌眼鏡！

何依婷 香港小姐 香港小姐 港姐 亞軍何依婷、冠軍雷莊𠒇及季軍黃瑋琦
亞軍何依婷、冠軍雷莊𠒇及季軍黃瑋琦（圖片來源：新傳媒資料庫）

何依婷學生造型更顯清純

2017年港姐冠軍由雷莊𠒇奪得，由於佢棚「爆牙」，當時被指係歷屆最醜嘅港姐之一，好多人都戥亞軍何依婷唔抵！何依婷擁有天使嘅面孔，迷死人笑容，簡直贏到開巷。

何依婷 香港小姐 香港小姐 港姐 何依婷在決賽當晚相當殺食。
何依婷在決賽當晚相當殺食。（圖片來源：新傳媒資料庫）

何依婷喺兒童節目《Think Big Family》中，著住校服扮學生妹，紅色外套灰裙子，又靚又pure，可謂仙氣逼人。驟眼睇，何依婷唯一輸嘅係身材唔及雷莊𠒇搶眼。

何依婷 香港小姐 香港小姐 港姐 校服Look嘅何依婷零違和感
校服Look嘅何依婷零違和感（圖片來源：《Think Big Family》截圖）
何依婷 香港小姐 香港小姐 港姐 何依婷唯一輸嘅係身材唔及雷莊𠒇搶眼
何依婷唯一輸嘅係身材唔及雷莊𠒇搶眼（圖片來源：juliettelouie@IG）
何依婷 香港小姐 香港小姐 港姐 何依婷喺公司人緣唔錯
何依婷喺公司人緣唔錯（圖片來源：reginahyt@IG）

17歲卜卜脆 邱晴

除了何依婷，17歲邱晴 (Mandy) 同樣備受關注，長得一張清純面孔，不過就有着一副魔鬼身材，173 cm身高加上豐滿上圍，唔簡單！

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（圖片來源：新傳媒資料庫）
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（圖片來源：新傳媒資料庫）
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（圖片來源：新傳媒資料庫）

17歲青春無敵，但同時代表閱歷不多，Mandy早前就曾多次被批說話唔夠大方得體﹐辭不達意，但決賽呢日明顯有改善；而且睇得出佢修身成功，着起泳衣好吸睛！可惜Mandy最終未能晉身五強，以一票之差輸俾張寶欣。不過Mandy咁年輕，將來仲有大把機會，繼續努力！

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（圖片來源：新傳媒資料庫）

2005年陸詩韻清純形象搶風頭

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（圖片來源：新傳媒資料庫，sharonluk1229@IG）

現年41歲嘅陸詩韻被指逆齡生長，點睇都只係似廿幾歲。其實佢喺2005年參選港姐嗰陣先真正係廿幾歲，當年佢以清純嘅形象同立體嘅五官搶走其他佳麗唔少風頭，相比同屆冠軍葉翠翠被部份觀眾評為扁鼻大臉，好多人都覺得陸詩韻更應該攞冠軍。

何依婷 香港小姐 香港小姐 港姐 陸詩韻當年被指比葉翠翠更應該攞冠軍
陸詩韻當年被指比葉翠翠更應該攞冠軍（圖片來源：新傳媒資料庫）
何依婷 香港小姐 香港小姐 港姐 陸詩韻在《法證先鋒IV》中與黃祥興飾演一對夫婦
陸詩韻在《法證先鋒IV》中與黃祥興飾演一對夫婦（圖片來源：《法證先鋒IV》截圖）
何依婷 香港小姐 香港小姐 港姐 陸詩韻參選港姐前任職空姐
陸詩韻參選港姐前任職空姐（圖片來源：新傳媒資料庫）

王君馨憑《城寨英雄》被封女神

2007年港姐冠軍張嘉兒，曾經被封「豬扒港姐」，標記係細眼同埋Pizza臉，當年賽果令好多觀眾跌晒眼鏡，都問點解唔係王君馨攞冠軍，而事實王君馨只係得亞軍。

何依婷 香港小姐 香港小姐 港姐 王君馨當年睇落比冠軍張嘉兒更省鏡
王君馨當年睇落比冠軍張嘉兒更省鏡（圖片來源：新傳媒資料庫）
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（圖片來源：無綫電視截圖）
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（圖片來源：新傳媒資料庫）
何依婷 香港小姐 香港小姐 港姐 張嘉兒曾經被封「豬扒港姐」
張嘉兒曾經被封「豬扒港姐」（圖片來源：新傳媒資料庫）

王君馨唔止靠樣同演技，加入TVB後更加有唔少性感演出，網民睇完佢喺《城寨英雄》飾演花曼一角，都大讚勁有女神feel。

何依婷 香港小姐 香港小姐 港姐 王君馨喺劇集《城寨英雄》既性感又架勢
王君馨喺劇集《城寨英雄》既性感又架勢（圖片來源：新傳媒資料庫）

張秀文樣甜又肯博

2010年港姐陳庭欣被指大牙肉同闊臉，對比起個樣勁Sweet嘅張秀文，的確有段差距，雖然張秀文唔算有咩代表作，不過勝在肯博，無論係出席活動、遊戲節目、做主持，定係拍劇，例必谷到恆，被封一代咪神。可惜嘅係，自從張秀文做咗人妻之後，似乎就收心養性，收起性感！

何依婷 香港小姐 香港小姐 港姐 亞軍張秀文，冠軍陳庭欣及季軍莊思明
亞軍張秀文，冠軍陳庭欣及季軍莊思明（圖片來源：新傳媒資料庫）
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（圖片來源：sammicheung926@ IG ）
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（圖片來源：sammicheung926@ IG ）
何依婷 香港小姐 香港小姐 港姐 張秀文經常出鏡谷到恆，被封一代咪神。
張秀文經常出鏡谷到恆，被封一代咪神。（圖片來源：《愛．回家》截圖）

張名雅受整容疑雲影響

如果唔係安心事件，而家黃心穎會做緊咩呢？2012年港姐冠軍張名雅喺參賽期間爆出整容疑雲，令人氣大受到影響。相反當年仍未受「安心事件」影響的黃心穎在季軍朱千雪對比之下，未至於出塵脫俗，觀眾認為自然順，而且加入TVB後事業平步青雲，係力捧花旦之一。

何依婷 香港小姐 香港小姐 港姐 冠軍張名雅、亞軍黃心穎及季軍朱千雪
冠軍張名雅、亞軍黃心穎及季軍朱千雪（圖片來源：新傳媒資料庫）
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何依婷 香港小姐 香港小姐 港姐 安心事件令黃心穎事業清袋
安心事件令黃心穎事業清袋（圖片來源：jacquelinebwong @IG）

黃心穎性格熱情，電力十足，唔止迷得觀眾一陣陣，亦經常同男藝人傳出緋聞，荀盤馬國明曾經都被佢臣服。不過最後亦都因為2019年安心事件，事業一鋪清袋！

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（圖片來源：jacquelinebwong@IG）
何依婷 香港小姐 香港小姐 港姐 黃心穎同馬國明此情不再
黃心穎同馬國明此情不再（圖片來源：jacquelinebwong@IG）

王卓淇經常派糧予粉絲

王卓淇2014年港姐亞軍，憑劇集《十二傳說》引起觀眾注意。喺《果欄中的江湖大嫂》以泳裝現身，除咗不停擺甫士外，仲向住鏡頭撒嬌，性感之中帶點可愛，加上經常喺社交網派福利，吸睛指數爆晒燈。

何依婷 香港小姐 香港小姐 港姐 亞軍王卓淇、冠軍邵珮詩及季軍何艷娟
亞軍王卓淇、冠軍邵珮詩及季軍何艷娟（圖片來源：新傳媒資料庫）
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（圖片來源：新傳媒資料庫）
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（圖片來源：新傳媒資料庫）

王卓淇自2021離巢TVB後，定居內地，噴血度命有增無減，一度被網民批評「你不像港姐了，你像網紅」，逼王卓淇用千字文還擊：「只要不傷害人，有資格活出自己喜歡的樣子」。

何依婷 香港小姐 香港小姐 港姐 王卓淇毫不嗇吝身材
王卓淇毫不嗇吝身材（圖片來源：《果欄中的江湖大嫂》截圖）
何依婷 香港小姐 香港小姐 港姐 王卓淇在《果欄中的江湖大嫂》甚為大膽
王卓淇在《果欄中的江湖大嫂》甚為大膽（圖片來源：《果欄中的江湖大嫂》截圖）
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何依婷 香港小姐 香港小姐 港姐 北上定居後仍不忘喺社交平台派糧
北上定居後仍不忘喺社交平台派糧（圖片來源：erin__kay@IG）
何依婷 香港小姐 香港小姐 港姐 不過冠軍邵珮詩都唔弱！
不過冠軍邵珮詩都唔弱！（圖片來源：IG@verbeeshiu）

劉穎鏇甜美外貌攞晒分

何依婷 香港小姐 香港小姐 港姐 季軍陳雅思、冠軍馮盈盈、亞軍劉穎鏇及友誼小姐張寶兒
季軍陳雅思、冠軍馮盈盈、亞軍劉穎鏇及友誼小姐張寶兒（圖片來源：新傳媒資料庫）
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（圖片來源：新傳媒資料庫）

2016年港姐亞軍劉穎鏇喺參賽期間一直係大熱、奪得最上鏡小姐及現場最受歡迎佳麗獎三個獎，擁有青春無敵嘅甜美外貌，加上高䠷豐滿嘅身型，仲有人話佢睇落有幾分似師姐李珊珊，絕對不比冠軍馮盈盈差！

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（圖片來源：itstiffanylau@IG）
何依婷 香港小姐 香港小姐 港姐
（圖片來源：itstiffanylau@IG）

鄧卓殷百分百鄰家女孩

2018年港姐冠軍陳曉華同亞軍鄧卓殷一樣都係靚女，不過論顏值都係各花入各眼，鄧卓殷嬌滴滴、笑容極甜，絕對係百分百鄰家女孩；對反陳曉華身形高䠷有幾分冷艷，各有千秋啦！

何依婷 香港小姐 香港小姐 港姐 亞軍鄧卓殷、冠軍陳曉華同季軍丁子田
亞軍鄧卓殷、冠軍陳曉華同季軍丁子田（圖片來源：新傳媒資料庫）
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何依婷 香港小姐 香港小姐 港姐 鄧卓殷鄰家女孩形象非常討好
鄧卓殷鄰家女孩形象非常討好（圖片來源：amber.tcy@IG ）
何依婷 香港小姐 香港小姐 港姐 學生時期嘅鄧卓殷已經好靚女
學生時期嘅鄧卓殷已經好靚女（圖片來源：amber.tcy@IG ）

張曼玉

講到成就最傑出的港姐亞軍，點可以唔提張曼玉 – 1983年港姐亞軍兼最上鏡小姐？當年冠軍和季軍分別為楊雪儀、李月芙。相中可見19歲的張曼玉仲有少少baby fat，一把長黑髮夠晒鄰家女孩感覺，一件頭泳衣look好迷人！

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（圖片來源：新傳媒資料庫）
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（圖片來源：新傳媒資料庫）

張曼玉多年來拍過無數經典電影，更曾五奪金像獎最佳女主角，著實係香港最出色女演員之一！

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（圖片來源：新傳媒資料庫）
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（圖片來源：新傳媒資料庫）
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（圖片來源：電影劇照）

張曼玉雖已年屆57歲，近年都較少公開露面，不過依然風韻猶存！

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（圖片來源：新傳媒資料庫）
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（圖片來源：新傳媒資料庫）

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圖片來源：[email protected]、新傳媒資料庫、《Think Big Family》截圖、juliettelouie@IG、reginahyt@IG、新傳媒資料庫，sharonluk1229@IG、《法證先鋒IV》截圖、無綫電視截圖、sammicheung926@ IG、《愛．回家》截圖、jacquelinebwong @IG、jacquelinebwong@IG、《果欄中的江湖大嫂》截圖、erin__kay@IG、IG@verbeeshiu、itstiffanylau@IG、amber.tcy@IG、電影劇照、[email protected]

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