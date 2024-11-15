何依婷黑白大戰性感2選1 變臉演技被重提 望參演《黑色月光2》
何依婷 邪惡修女 VS純情天使
早前何依婷在萬聖節以「邪惡修女」造型亮相，黑色貼身裙將其修長身形襯托得更加完美，白滑美背也非常吸睛，不愧是「魔鬼」身材！日前她又在網上曬出靚相，這次Regina化身成為「純情天使」，身穿純白色吊帶裙的她戴上翅膀和光環，再露出招牌甜笑，冧暈一班網民～Regina留言道:「惡魔改邪歸正，試一試天使造型，Which one do you like？」
結婚近1年被猜測有B？！
網民們紛紛回覆指更喜歡何依婷的天使造型：「天使嘅形象比較符合你」、「你係最美天使」、「性感又可愛」等，但也有網民指結婚已近1年的何依婷穿著寬鬆的吊帶裙影相，側身時孕味勁濃：「似有咗BB！」
網民重提《美麗戰場》變臉演技
亦有網民重提何依婷2022年時曾在《美麗戰場》中飾演有錢女龐子珊，指她的變臉式演技好適合演出《黑色月光2》！事實上何依婷近年的演出屢受讚賞，除了在《美麗戰場》演惡女演技大爆發外，去年她在《法言人》飾演林佩兒（Alice），其中一場喊戲亦大受觀眾好評。
《金式森林》預告有黃金畫面
此外何依婷近日剛拍完由郭晉安主演的合拍劇《金式森林》，劇情講述與金飾行業有關的豪門恩怨，在節目巡禮的預告片中，可以見到飾演鄺善荃的何依婷將會穿著一件黑色Bra性感上陣，展現出誘人的黃金畫面。
何依婷出身基層 大學以一級榮譽畢業
2017年香港小姐亞軍的何依婷出身基層家庭，早年曾居黃大仙區公共屋邨，是首屆DSE考生，考獲27分入讀香港城市大學商學院的資訊系統學系（環球商業系統管理），副修心理學。讀大學時她的GPA平均有3.5分以上，是名副其實學霸，曾獲獎學金資助赴美國史丹福大學、英國利兹大學及中國上海復旦大學作交換生，且於畢業前到位於杭州的阿里巴巴總部實習，2016年以一級榮譽畢業，後曾到安永會計師事務所任職金融服務顧問。
港姐亞軍跑贏同屆冠軍
何依婷後來參選《2017年度香港小姐競選》，自參選開始已因其亮眼外貌成為該屆大熱門，當年她表現相當淡定又有自信，更被樂小姐點名大讚。可惜後來因為評判鄭裕玲「有兩票」而令黑馬雷莊𠒇跑出成為冠軍，而Regina則以一票之差成為亞軍，事後令不少網民怒斥賽果造馬，紛紛替Regina感到不值，更封她為民選港姐冠軍。後來她參加了第29屆藝員訓練班，出道正式成為藝人。