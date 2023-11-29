何依婷IG發火怒斥被跟蹤 16字Q&A質問網民疑似婚前壓力爆煲

現年29歲的何依婷（Regina）不但忙於宣傳新劇《新聞女王》，最近宣布結婚的她還有抽時間籌備婚禮，可謂忙到不可開交。今日（29日）何依婷就突然在社交平台上載一則限時動態，一向好脾氣的她罕見發火，嬲爆表示自己被跟蹤，仲開埋Q&A質問網民，引起熱議……