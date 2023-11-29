何依婷IG發火怒斥被跟蹤 16字Q&A質問網民疑似婚前壓力爆煲
何依婷嬲爆稱被跟蹤
何依婷在限時動態中表示自己外出時被跟蹤：「偏偏今天出門時發現被跟蹤」，又怒斥跟蹤者：「其實大家有什麼想知道，為什麼不直接問我，要玩跟蹤呢？」。何依婷又稱：「撇除演員的職業，一個正常人，有誰喜歡被跟蹤？被曲解？被揭私隱？不被尊重」，盛怒的她更直接開埋Q&A，並以「觀眾們，你哋是不是鍾意睇演員被跟蹤？」為題，質問大家是否喜歡看演員被跟蹤。
何依婷疑似婚前壓力爆煲
何依婷最近頻頻成為新聞人物，訪問時的舉動和說話亦經常被曲解。而何依婷亦透露今日要開第二個會，看來婚前準備亦令她陪感壓力，導致現時在爆seed怒轟網民！
何依婷拒請佘詩曼李施嬅去婚禮 疑似為寸爆言論反擊
TVB台慶劇《新聞女王》播出以來話題度有增無減，佘詩曼在劇中慘被下屬何依婷出賣，日前佘詩曼在訪問中笑住踢爆何依婷與劇中角色無反差，令2代新舊「祝君好」傳出不和說。即將榮升人妻的何依婷接受傳媒訪問時，透露現時正積極籌備婚禮，但被問到會否邀請同劇的佘詩曼，她則即落閘……
何依婷下月於外地舉行婚禮
何依婷早前宣布婚訊，並在活動中接受傳媒訪問時透露2人已過大禮，並表示自己對婚禮零要求且佛系，因此希望一切從簡：「我好想快啲完成佢，咁我就可以安心，因為我1月份約咗班朋友去北海道滑雪，我而家想滑雪多過想結婚！」何依婷透露婚禮會於下月底前在外地舉辦，並表示不會在香港補擺婚禮：「唔搞喇，好煩啊！」
何依婷結婚講明唔請佘詩曼
另外，何依婷又透露姊妹團包括蔡嘉欣、陳詩欣、鍾晴、張秀文以及2位圈外好友，又表示婚禮只會邀請摯親好友，不會大排筵席。至於婚禮會否邀請《新聞女王》中的上司佘詩曼和李施嬅，何依婷即落閘表示「冇位」，並辯稱自己只是舉辦小型婚禮，坦言佘詩曼和李施嬅會明白，她又稱之前劇集首播食飯，2人亦已經見過自己的未婚夫。
何依婷稱與奸角反差大 佘詩曼踢爆：你真人都係咁
在接受訪問時，何依婷表示自己的角色十分「反骨」，又稱與本人的反差「超級大」。一旁的佘詩曼突然笑住表示：「唔係啊，我覺得你真人都係咁」，不但嚇到《東張西望》的主持「O晒嘴」，更引得李施嬅大笑並秒速附和，二人的表情十分耐人尋味。而當事人何依婷的表情則略顯尷尬，只能以：「Man姐太入戲」將話題帶過。
何依婷守口如瓶唔爆結婚 狂向佘詩曼示好
被佘詩曼「踢爆」的何依婷在訪問中不斷向佘詩曼示好，又不時貼近她撒嬌，努力緩和尷尬的氣氛。而當最近宣布結婚的何依婷當然被問及詳情時，佘詩曼則表示：「唔話俾我哋知，即係唔當我哋係friend啦」，何依婷只能在旁大笑來掩飾尷尬。
新聞女王｜何依婷變節三部曲：扮畀馬國明鬧爆
第4集講到，何依婷即靠攏「佐治派」就出賣老細阿佘，爆喊扮慘原來一切都是早有部署戲中戲！變節速度實在驚人！馬國明在辦公室房內鬧爆何依婷：「玩程序、玩規矩、你鬥唔過我！搞小動作，你輸硬㗎！」似是向她發出警告。
新聞女王｜何依婷變節三部曲：向馬國明撒嬌
畫面一轉，房外的一群記者以為何依婷真的被馬國明教訓，但隔著一層磨砂玻璃，就完全睇唔到房內情況！果然私穩度真係幾高！馬國明和何依婷只是在做戲，何依婷還撒嬌稱：「你好惡！」
新聞女王｜何依婷變節三部曲：自爆解決阿佘
馬國明還向何依婷說：「佢點都估唔到佢身邊最親嘅人，原來係我嘅人，你話冇咗你我點算。」二人更公開解決阿佘呢個計劃！
新聞女王劇情｜野心盡展現！何依婷馬國明合謀反佘
何依婷角色夠晒反骨！在第4集初段，飾演黃金時段主播「梁景仁」的馬國明 ，將會「霸王硬上弓」激吻佘詩曼的下屬「徐曉薇」何依婷，橫跨敵對組別的辦公室戀情，原來2人早就有私情，合謀迫走佘詩曼！原來2人早就有私情，合謀迫走佘詩曼！二人仲喺馬明辦公室打情罵俏，意識比何廣沛的床戲更大膽！
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