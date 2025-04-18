何依婷喜迎愛女報平安 大爆新手父母喜悅：接下來一起共同成長吧
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TVB藝人何依婷（Regina）於去年12月宣佈懷孕的喜訊後，今日（4月18日）在社交平台分享了新生女兒Baby R的照片，正式宣佈自己榮升為母親。何依婷對於女兒的到來充滿喜悅，並在社交平台上寫下感人的話語：「Welcome to the world my little Baby R。等待了10個月，我們終於見面了。看著你小小的身軀、聽著你輕柔的嬰兒聲，還有你安靜睡覺的樣子，都讓我覺得一切的痛楚都是值得的。第一次當父母的我們，可能有些笨拙、可能有些不足，但我們也會努力學習，接下來一起共同成長吧。We love you so so much」。
何依婷孕期與家庭背景
何依婷與圈外男友Cedric於前年12月在印尼峇裡舉行婚禮，並於去年12月宣佈懷孕。何依婷不僅分享了多張孕肚寫真，她的丈夫Cedric也參與了拍攝。何依婷於1994年出生，畢業於香港城市大學商學院，主修資訊系統學系環球商業系統管理課程和副修心理學。畢業後，她曾任職於安永會計師事務所金融服務顧問。
何依婷演藝生涯
何依婷於2017年參選香港小姐並奪得亞軍後正式入行。她於2021年在《十月初五的月光》中首度擔任女主角，並於2023年在《新聞女王》中飾演具有爭議性的角色，儘管遭到批評，她的演技仍然獲得了一定的認可，並入圍《萬千星輝頒獎典禮2023》的「最佳女配角」及「飛躍進步女藝員」最後五強。
圖片來源：何依婷IG資料或影片來源：原文刊於新假期