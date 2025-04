何依婷喜迎愛女報平安 大爆新手父母喜悅：接下來一起共同成長吧

TVB藝人 何依婷 (Regina)於去年12月宣佈懷孕的喜訊後,今日(4月18日)在社交平台分享了新生女兒Baby R的照片,正式宣佈自己榮升為母親。何依婷對於女兒的到來充滿喜悅,並在社交平台上寫下感人的話語:「Welcome to the world my little Baby R。等待了10個月,我們終於見面了。看著你小小的身軀、聽著你輕柔的嬰兒聲,還有你安靜睡覺的樣子,都讓我覺得一切的痛楚都是值得的。第一次當父母的我們,可能有些笨拙、可能有些不足,但我們也會努力學習,接下來一起共同成長吧。We love you so so much」。