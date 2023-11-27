35歲何天兒躋身上流社會賀富二代生日 9年前與林建名譜「爺孫戀」轟動娛樂圈
35歲的何天兒（前名：何傲兒）於2015年離開TVB後北方發展兼轉型成為網紅，經常在社交媒體分享美容心得年賺百萬。港姐出身的她9年前與已故娛樂大亨林建名譜出「爺孫戀」轟動娛樂圈，事隔多年她原來已經攀上了上流社會，近日她更受到被稱為「皮草太子爺」的王大業的邀請，出席了他的生日聚會。
何傲兒躋身名流社會
何傲兒日前參加了「皮草太子爺」王大業的生日飯局成為眾人焦點，飯局上一行6人，還包含了「恒生新抱」何倍倩（Anina）在內，一同在金鐘的Caviar House & Prunier食法國菜慶生，龍蝦、魚子醬應有盡有。雖然天氣涼了不少，在座人士個個都穿上長袖衫，但何傲兒依然不忘小露性感，以白色透視背心和粉色長裙出席，相當吸睛。
何傲兒出身自富裕家庭
何傲兒和姐姐何傲芝出身自富裕家庭，何家姊妹的爸爸何世根曾是一位貿易富商和馬主，擁有多家公司和14個物業，包括價值過千萬元的長沙灣店鋪和土瓜灣傲雲峰的住宅單位，然而後來他生意失敗，並於2014年申請破產。何傲兒於2007年參加港姐選舉並進入演藝圈，曾簽約TVB參演《畢打自己人》、《誰家灶頭無煙火》和《波士早晨》等劇集，然而，她的事業發展一直平平。
何傲兒當年爺孫戀最轟動
最觸目都是何傲兒2014年與年長51年的娛樂大亨林建名的「爺孫戀」，當時更一度被傳媒拍下兩人親密看演唱會的照片。不過有傳當時她不堪輿論壓力，狠心分手，搞到林建名出席活動時痛哭指「傲兒不接我的電話」。最後二人突然重修舊好，何天兒在林建名80歲大壽時更跪地認對方做契爺，兩人之後正式以「契爺」、「契女」身份相稱。後來，何傲兒與西貢地王之子周子揚拍拖，林建名再度當眾流淚。不過後來2人再次修補關係，不僅認何傲兒做契女，更將她簽入旗下公司力捧，在他80歲，何傲兒亦如女兒般行出行入為契爺打點一切，更飾演何仙姑為他賀壽。
何天兒離巢做網紅北上吸金
何天兒離巢後北上吸金做網紅，容貌進化眼大大，靚V瓜子口面充滿中國美，而且轉行知性路線彈琴、彈古箏。不過最觸目都是她2014年與娛樂大亨林建名的「爺孫戀」。不過當時有傳她不堪輿論壓力，狠心分手，搞到林建名出席活動時痛哭，不過後來二人以「契爺」、「契女」身份相稱。
何傲芝嫁入豪門做少奶奶
港姐出身何傲兒家姐何傲芝，近日榮升為人妻，與「帝皇翡翠」創辦人兼行政總裁董吳玲玲之子董必政拉埋天窗，成功嫁入豪門做少奶奶。兩人昨日在灣仔五星級酒店大排筵席舉辦婚禮，邀請了不少城中名人和圈內好友出席。黃婉曼更在社交平台上發文祝福好友「老懷安慰的一晚 #雙喜臨門你值得幸福 #白頭到老睇吓大家為你哋笑得幾開心」。
蕭正楠被何父嫌窮襯唔起女兒
現年38歲的何傲芝在2009年加入無綫，在圈中最為人知的一段戀情，就必定是與蕭正楠的3年情。2012年蕭正楠與何傲芝拍拖，當時蕭正楠升一線在望，更以400多萬置業，但仍未能博得何傲芝父親的青睞！何父更嫌蕭正楠窮棒打鴛鴦，自小已帶兩女出入馬場一心培訓女兒認識馬主的何父，當時乍聞蕭正楠三個字當場火都嚟！
何傲芝曾以「5字」暗寸黃翠如做「小三」
至2014年有傳當年蕭正楠對何傲芝揮霍、花心的性格有所不滿，再加上在拍攝《師奶Madam》時結識的黃翠如撻着，所以最後決定與何傲芝分手。事後被狠飛的何傲芝亦在社交網上亦「邪不能勝正」5字暗寸黃翠如做自己和蕭正楠戀情的「小三」。
由「東張西望」主持轉型為馬評人
何傲芝在2009年加入無綫後，曾經為無綫《東張西望》擔任主持，後來退出幕前，轉型成為馬評人。因為職業關係經常出入馬場，認識了不少達官貴人，活躍於上流社會圈子，亦成功結識到現任丈夫。何傲芝奶奶為有「翡翠皇后」之稱的董玲玲，除了經營翡翠生意，亦身兼高職，目前更是全國政協委員、香港善德基金會主席董事等。
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