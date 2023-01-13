何傲芝嫁入豪門做少奶奶 曾以「5字」暗寸黃翠如做小三
何傲芝嫁入豪門做少奶奶
港姐出身何傲兒家姐何傲芝，近日榮升為人妻，與「帝皇翡翠」創辦人兼行政總裁董吳玲玲之子董必政拉埋天窗，成功嫁入豪門做少奶奶。兩人昨日在灣仔五星級酒店大排筵席舉辦婚禮，邀請了不少城中名人和圈內好友出席。黃婉曼更在社交平台上發文祝福好友「老懷安慰的一晚 #雙喜臨門你值得幸福 #白頭到老睇吓大家為你哋笑得幾開心」。
蕭正楠被何父嫌窮襯唔起女兒
現年38歲的何傲芝在2009年加入無綫，在圈中最為人知的一段戀情，就必定是與蕭正楠的3年情。2012年蕭正楠與何傲芝拍拖，當時蕭正楠升一線在望，更以400多萬置業，但仍未能博得何傲芝父親的青睞！何父更嫌蕭正楠窮棒打鴛鴦，自小已帶兩女出入馬場一心培訓女兒認識馬主的何父，當時乍聞蕭正楠三個字當場火都嚟！
何傲芝曾以「5字」暗寸黃翠如做「小三」
至2014年有傳當年蕭正楠對何傲芝揮霍、花心的性格有所不滿，再加上在拍攝《師奶Madam》時結識的黃翠如撻着，所以最後決定與何傲芝分手。事後被狠飛的何傲芝亦在社交網上亦「邪不能勝正」5字暗寸黃翠如做自己和蕭正楠戀情的「小三」。
由「東張西望」主持轉型為馬評人
何傲芝在2009年加入無綫後，曾經為無綫《東張西望》擔任主持，後來退出幕前，轉型成為馬評人。因為職業關係經常出入馬場，認識了不少達官貴人，活躍於上流社會圈子，亦成功結識到現任丈夫。何傲芝奶奶為有「翡翠皇后」之稱的董玲玲，除了經營翡翠生意，亦身兼高職，目前更是全國政協委員、香港善德基金會主席董事等。
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