何傲芝嫁入豪門做少奶奶 曾以「5字」暗寸黃翠如做小三

港姐出身的何傲兒家姐何傲芝，近日與拍拖多年的「帝皇翡翠」創辦人兼行政總裁董吳玲玲之子董必政拉埋天窗，成功嫁入豪門做少奶奶。何傲芝早年亦曾經與蕭正楠有過一段情，更在分手後在社交平台以5字暗寸黃翠如做「小三」！