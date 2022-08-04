何卓彥「口琴冠軍」公開ViuTV幕後無禮對話 事後大方回應獲激讚
世界級口琴家公開ViuTV無禮短訊對話
ViuTV正在準備新節目《演奏1TAKE過》尋覓新一代技藝超群的演奏家，其中香港世界冠軍口琴演奏家何卓彥亦有報名參加比賽。可是，早前何卓彥在社交平台上傳了與ViuTV製作組的對話，惹來大批網民的不滿。
在何卓彥上傳的對話中，可見ViuTV的製作組邀請何卓彥參加Casting，要求何卓彥能在Casting中分享自己的故事和表演口琴。製作組職員亦特別要求何卓彥準備多種演出風格或曲風，讓ViuTV的音樂總監能夠知道何卓彥的演出「有幾特別」。
網民炮轟ViuTV態度無禮 批評製作組「唔做功課」
此對話內容曝光後，大批網民留言表示製作組對世界級口琴演奏家何卓彥非常無禮，並批評製作組「非常無知並且毫不專業」。
何卓彥大方回應 獲網民大讚
事後，何卓彥亦親身在社交平台上留言回應事件。何卓彥大方表示他明白電視和舞台不同，除了實力之外，亦要考慮話題性、娛樂性、觀眾緣和故事性等各方面元素。他表示實力是他唯一能夠控制的要素，自己一會繼續努力練琴，用心備戰Casting。
何卓彥回應事件全文：
關於特別與否
事實上，實力同特別並不一定掛鉤；電視同舞台上既特別，亦截然不同。一種藝術形式，能唔能夠入屋，實力以外更加需要話題度、娛樂性、觀眾緣同故事性。
口琴相比其他樂器，較少前車可鑑。畢竟歷史上達到國際知名既口琴家，屈指可數，所以節目對口琴可能性存有質疑，無可厚非。
雖然如此，我眼裏既特別，始終都是實力為本。反正實力，也是我唯一能夠控制的。
所以結論是，繼續努力練琴，備戰 Casting。
何卓彥來頭超猛 曾與多位名人合作
今年27歲的何卓彥來頭非常厲害，其父親為世界口琴冠軍兼香港口琴協會及英皇口琴五重奏的創辦人，何卓彥本人亦早於19歲時贏得世界口琴節冠軍。此外，理工大學畢業之後，何卓彥亦與多名知名藝人如林憶蓮、李克勤、盧冠庭和古天樂等人合作過，其中盧冠庭更在演唱會中大讚何卓彥為「世界最好的口琴手」，可見何卓彥的來頭絕對不簡單。
常見問題
何卓彥仍會接受ViuTV幕後的邀請嗎？
何卓彥事後在社交平台上留言回應事件，表示明白電視和舞台不同⋯⋯詳情請看
何卓彥於何時贏得世界冠軍？
何卓彥父親為世界口琴冠軍，而佢本人亦早於19歲時贏得世界口琴節冠軍，大學畢業後亦曾與多名知名藝人與歌手合作⋯⋯詳情請看