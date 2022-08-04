何卓彥「口琴冠軍」公開ViuTV幕後無禮對話 事後大方回應獲激讚

近日ViuTV正在準備新節目《演奏1TAKE過》尋覓新一代技藝超群的演奏家。招募過程正在進行的如火如荼之際，世界級口琴演奏家何卓彥(CY Leo)上傳了本人與電視台方的對話。網民看到何卓彥上傳的對話後，不但紛紛批評電視台方的態度非常無禮，網民更怒指ViuTV有眼不識泰山！