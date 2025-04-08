三命｜何啟華被肥仔嘲劇集造型樣衰 用1招決心「外貌大升級」
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ERROR成員何啟華（阿Dee）日前被隊長肥仔梁業公開笑言《三命》造型「樣衰」，仲自爆私下講到對方「從未試過咁樣衰」！不過依家阿Dee已經靚仔返曬，更疑似在一時機立心「外貌升級」！
ERROR何啟華被肥仔梁業嘲樣衰
日前，ERROR全體成員出席《CHILL CLUB》頒獎典禮。在接受傳媒訪問時，隊長肥仔梁業公開調侃何啟華（Dee哥）在《三命》中的造型「樣衰」，他說：「大家有沒有留意過阿Dee在《三命》裡面的造型？佢出街之後，我仲特意喺WhatsApp同佢講，『我真係從來冇見過你咁樣衰』，結果唔小心傷咗佢嘅心，搞到佢一時之間面對唔到大眾。」
何啟華一出道時髮際線超高
何啟華從他剛出道時開始，髮線就一直偏高，從未低過。早年他與劉德華的合照中已可見端倪，何啟華的髮線上移問題甚至比63歲的劉德華更嚴重。
疑在《毒舌大狀》破億後立心「改造」
何啟華在四年前仲拍咗一則養髮洗頭水廣告，嗰陣時網民都話：「點解你頭髮好似多咗咁多」。在2021年出演電影《梅艷芳》時，髮線問題開始有改善。直至2022年《毒舌大狀》票房破億後，疑似開始立心「改造」，並在2023年開始髮量問題大有改善，在2024年《飯戲攻心2》時正式改造成功，靚仔返曬！
圖片來源：IG@deegor_hkwa、電影截圖資料或影片來源：原文刊於新假期