何啟華被黃子華寸大牌遲到 長文伸冤網民唔Buy！
何啟華被黃子華寸大牌遲到
一班《毒舌大狀》的演員今日齊齊出席旺角宣傳活動，為戲中「林涼水大律師事務所」進行開幕剪綵儀式。主角之一的何啟華因為遲到，所以令活動延遲了20分鐘才能舉行，搞到何啟華一出場就被鬼馬的黃子華寸：「果然身價高嘅人係唔同啲！」，嚇到遲到的何啟華急急腳話：「唔好咁講」，隨後又解釋係因為出門的時候遇上阻滯，裂Con之餘升降機又壞咗，所以才會遲到。
何啟華長文伸冤：「我今日絕對無遲到」
事後何啟華在社交平台上伸冤，表示自己預早15分鐘返到公司：「我今日絕對無遲到！由於我好重視，仲要比原定梳化時間早15分鐘到，不過發生咗好多小意外。如果我準時到仲大鑊，不過好對唔住大家！」隨即亦寫道自己之所以沒有在活動中解釋，是因為自己當時自己腦海中太混亂，才會一時未有反應過來，更表示自己並沒有未紅先驕，大喊冤枉。
網民唔Buy：「遲到就遲到啦，扮野咁多藉口」
雖然何啟華事後多次為自己伸冤，但網民似乎不太收貨，繼續留言狙擊：「你自己出ig story又話自己冇遲到，仲串串貢話如果準時到好大鑊，呢到又喊冤話自己遲唔係有心，即係點呀？」、「好心啦，解釋即係掩飾，咪講咁多excuse好過，仲講到自己冇問題」、「真係好様衰，遲到仲咁多嘢講，IG仲堅持自己冇遲到，即係黃子華屈你？Deegor 遲到都唔係今日嘅事」等。
疑似用12字回應網民惡評
過咗一陣，何啟華又再發文寫道：「吞咗佢，明明平時都識吞咗佢」，似乎係想回應網民對於自己遲到的惡評！
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