何啟華燈牌騎刧Chill Club頒獎禮 FansClub會長澄清當日根本冇人入場
Anson Lo在今年Chill Club頒獎禮狂掃兩大獎成為焦點，但另一焦點就是幾乎佔盡全晚鏡頭的何啟華燈牌，令不少觀眾都笑指何啟華騎刧了整個頒獎禮，以為Dee Gor Fans抽到靚位？原來只是錯有錯着！
何啟華Fans Club會長無份入場 託朋友掛燈牌
今年的Chill Club頒獎禮最為亮眼，相信就是老是常出現的「何啟華」燈牌，大大個相當搶眼，以為是Dee Gor粉絲抽到靚位置而刻意安排擺放特大燈牌？但何啟華Fans Club會長接受「Viu1 娛樂新聞」是就透露，原來當日她沒有門票而無法入場，於是託鏡粉朋友幫手帶燈牌入場，笑謂「人唔到，燈牌都要到！」又笑指：「可能佢比較懶，無拎起，就咁擺喺度！」沒想到位置正正在主鏡頭的C位，令「何啟華」成為整個節目的焦點！
Dee Gor貼心舉動 感動粉絲
另一位追隨何啟華阿Dee數年的粉絲阿藍，透露送了一份生日禮物給阿Dee，阿Dee拍照再傳給她，她發現三年前她送給阿Dee的一隻公仔：「我喺張相背景發現到，當時佢唔知我係邊個，亦唔知隻公仔係我送比佢，當刻覺得好窩心，即使佢唔知你係邊個，你送比佢嘅嘢佢都會好珍惜！」
何啟華粉絲心願：同Lokman Alton出Rap歌
阿Dee與Lokman、Alton是好兄弟很多人都知，三人感情深厚，MIRROR與ERROR出道四年，阿Dee是唯一ERROR成員中沒有solo歌，故粉絲希望「無悔三兄弟」可以出一首Rap歌，又希望阿Dee將來可以勇奪金像影帝。
常見問題
何啟華fans club會長如何讓應援燈牌成功搶鏡？
fans club會長透露當日並沒有門票，無法親自入場，然後⋯⋯詳情請看
何啟華粉絲有什麼心願？
阿Dee是唯一ERROR成員中沒有solo歌，故粉絲希望⋯⋯詳情請看