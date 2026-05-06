重案解密｜45歲玉女歌手何嘉莉變冷血殺人犯 3孩之母因1原因復出！
何嘉莉《重案解密》虐殺小三場面極度震撼
在今晚播出的「公仔頭藏屍案」單元中，何嘉莉飾演已婚女高層周楚君，因發現丈夫張瑞年（楊潮凱飾）與大學同學曾家敏（陳苡臻飾）有婚外情，因妒成恨展開報復。劇中她面對警方質詢時，起初態度友善，但被岑麗香飾演的警員識破後即變得極度囂張，以「唔記得」、「我好忙」、「唔係冇記性都犯法呀」等說話敷衍。虐殺一幕更是心狠手辣，她對陳苡臻掌摑、拳打腳踢兼棍毆，最後更施以致命一擊「爆樽」殺害對方，之後更向丈夫淡淡然表示已找人碎屍，並將頭顱放入公仔內，全程冷靜得令人不寒而慄。
出道近30年玉女形象一夜崩壞 演技大爆發
何嘉莉1996年年僅15歲出道，一直走清純玉女路線，1998年加入樂壇後更憑《兩種人》、《愈錯愈愛（極樂）》等金曲紅極一時，是不少人心目中的青春回憶。這次在《重案解密》中，她飾演表面充滿智慧的女高層，內心卻是極度冷血殘忍的雙面人，從溫文爾雅的歌手搖身一變成為手段兇殘的變態殺人犯。無論是虐殺過程還是向丈夫承認殺人，全程都未有歇斯底里，反而異常鎮定，完美演活了角色的冷血本質，與昔日玉女形象形成極大反差。
何嘉莉親認「自己都覺得恐怖」首演變態角色
對於首次挑戰變態角色，何嘉莉日前在社交平台為劇集造勢，上載與同劇演員的合照。她坦言這次是第一次演變態角色，重看自己的演出也覺得很恐怖，並呼籲大家多多支持。其中一張合照中，45歲的何嘉莉與41歲的岑麗香、36歲的陳嘉寶三位人母一同燦爛微笑，顏值與身形依然出眾，與劇中恐怖形象判若兩人。其實何嘉莉早前曾表示加入新公司後一直渴望在演戲方面有所突破，「隨着年紀也經過很多事情及閱歷，種種加起來，相信對一個演員有很多幫助」，如今看來她確實做到了。
45歲何嘉莉感情路崎嶇 兩段婚姻育三孩不忘追夢
何嘉莉的人生經歷同樣精彩。她2006年與甜品店老闆黃逸璋結婚，育有一子，2014年結束8年婚姻。翌年她與飛機師Gerald Sze再婚，先後誕下兩女，成為三孩之母。疫情期間機師老公工作大受影響，她坦言二人多了磨擦，但一家人積極樂觀，透過發掘共同興趣如滑板來增進感情。她一直以家庭為先，自認是全職媽媽，「每天都在家中照顧三個小孩，他們的飯菜都是我親自下廚，工作推至他們睡著了才進行」，同時不忘追求事業上的突破。
從形象顧問到KOL再到演員 何嘉莉多元轉型路
何嘉莉2002年退出歌唱事業後，修讀時裝設計課程及Fine Art藝術學士課程，曾擔任I Love You Boy’z及梁洛施等藝人的形象顧問，更為法國時裝品牌擔任形象總監。2017年她重回英皇以KOL形式復出，近年更簽約新公司積極發展演藝事業。她曾表示「我的性格很喜歡嘗試不同事物，放下一些包袱，去嘗試不同的東西，我覺得這是令我的人生更豐富」，如今在《重案解密》中的破格演出，正正印證了她不斷突破自我的決心。
三孩之母逆齡狀態驚人 早前出席時裝展搶FO
除了演技備受關注，何嘉莉的逆齡狀態同樣令人驚嘆。她早前獲邀出席香港時裝設計師協會《VIRTUOSE：高級訂製的藝術2025》時裝展，在IG分享靚相，見到皮膚緊緻的她紮起頭髮，穿上灰色西裝外套，外套下只穿黑色內衣打底，背面更因短身設計大晒纖瘦身形，腹部肌肉結實，完全看不出已是三孩之母。網民紛紛留言稱讚：「超索」、「讚美得太多，諗唔到」、「媽媽好性感啊」、「骨感美」。
內地網民率先睇完嚇壞 留言洗版大讚演技
由於《重案解密》早前已在內地網上平台搶先播映，何嘉莉的破格演出早已引起極大迴響。不少網民對她的轉變大表驚喜，紛紛留言表示被她的演技嚇到，洗版式留言包括：「你演心理扭曲變態的樣子真的把我嚇到了」、「心狠手辣嘅女人，好恐怖」、「演到好到我真係好憎你」、「你真係非常有氣場啊！你出場真係好驚艷！」看來何嘉莉這次成功以實力證明，45歲的三孩之母同樣可以在演藝圈殺出一條血路！