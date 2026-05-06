重案解密｜45歲玉女歌手何嘉莉變冷血殺人犯 3孩之母因1原因復出！

從昔日玉女歌手到三孩之母，再到時尚KOL，45歲的何嘉莉（Lillian）一直以逆齡美貌和纖瘦身形令人驚嘆。然而今晚（6日）播出的TVB劇集《重案解密》中，她竟然徹底顛覆形象，飾演一個冷血虐殺小三再碎屍的變態殺人犯！這個極具反差的角色令網民嚇壞洗版，究竟這位曾經的清純玉女如何一步步蛻變成演技派？