何天兒重提TVB年代曾因1事致嚴重脫髮 離巢9年曾面癱現轉型做健康KOL
何天兒 初入TVB拍劇要著泳衣出鏡
現年35歲的何天兒近日在社交媒體上拍片自爆初入TVB拍劇時，曾因為要著泳衣出鏡，而她自覺比其他女仔肥，所以用只食西蘭花加雞蛋的方法，在一星期內急減了10磅，結果導致嚴重脫髮，面色亦變得蒼白。到上海發展後，她又因為經常捱夜和食無定時，導致出現面癱情況。於是在兩年前她決定修讀營養學學位，通過健康的方式來控制體重。
轉型做健康KOL被指變「蛇精男」
一度淡出娛樂圈的何天兒，近年開始轉型做健康KOL，重新活躍在社交網上，經常分享美容心得，有指年賺百萬！但其靚樣卻被指一再進化，包括臉型變得更加尖，眼睛也更大等。不過網民都認為她以前比較好睇，紛紛叫她要增肥：「你要肥些才好看」、「而家樣貌好似蛇精男」、「那些年超級美，現在面部比以前瘦了」、「你還是胖點好看」等。
與林建名譜「爺孫戀」轟動娛樂圈
何天兒自2007年選港姐入行，當年曾被封為「翻版黎姿」，加入TVB後，她曾拍過《畢打自己人》、《誰家灶頭無煙火》和《波士早晨》等劇，不過都不及2014年她和已故娛樂大亨林建名譜出「爺孫戀」轟動娛樂圈，到2015年她離巢TVB，並簽入林建名旗下公司，開始北上發展，但卻一直少有作品，一度成為娛樂圈「失蹤人口」。
傳爺孫戀最後變契女
當時林建名比何天兒年長51歲，兩人一度被傳媒拍下親密看演唱會的照片。不過有傳當時她不堪輿論壓力，狠心分手，搞到林建名出席活動時痛哭指「傲兒不接我的電話」。最後二人突然重修舊好，何天兒在林建名80歲大壽時更跪地認對方做契爺，正式以「契爺」、「契女」身份相稱，之後林建名將她簽入旗下公司力捧，直至2021年林建名病逝，終年83歲，為兩人的「爺孫戀」傳聞劃上句號。
何傲兒出身自富裕家庭
何天兒和姐姐何傲芝出身自富裕家庭，何家姊妹的爸爸何世根曾是一位貿易富商和馬主，擁有多家公司和14個物業，包括價值過千萬元的長沙灣店鋪和土瓜灣傲雲峰的住宅單位，然而後來他生意失敗，並於2014年申請破產。何天兒於2007年參加港姐選舉並進入TVB，然而發展一直平平。而家姐何傲芝一度加入TVB做東張西望主持，後離巢轉做馬評人，去年已成功嫁入豪門做少奶奶，與「帝皇翡翠」創辦人兼行政總裁董吳玲玲之子董必政拉埋天窗。