何天兒

何天兒重提TVB年代曾因1事致嚴重脫髮 離巢9年曾面癱現轉型做健康KOL

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何天兒（前名何傲兒）自2007年選港姐後加入TVB，至2015年離巢，之後到內地發展，並在近年轉型做健康KOL，日前她就拍片自爆當年在TVB工作時，一度出現嚴重健康問題。

何天兒 初入TVB拍劇要著泳衣出鏡

現年35歲的何天兒近日在社交媒體上拍片自爆初入TVB拍劇時，曾因為要著泳衣出鏡，而她自覺比其他女仔肥，所以用只食西蘭花加雞蛋的方法，在一星期內急減了10磅，結果導致嚴重脫髮，面色亦變得蒼白。到上海發展後，她又因為經常捱夜和食無定時，導致出現面癱情況。於是在兩年前她決定修讀營養學學位，通過健康的方式來控制體重。

何天兒 何天兒重提初入TVB時期身體曾出現嚴重健康問題。（圖片來源：小紅書@何天兒）
何天兒重提初入TVB時期身體曾出現嚴重健康問題。（圖片來源：小紅書@何天兒）
何天兒 何天兒現時經常在社交網上分享健康飲食的心得，今次她就介紹連皮食南瓜和火龍果，可以增強消化系統、美白養顏，又推薦大家食蕃茄和飲茶，以抗氧化。（圖片來源：小紅書@何天兒）
何天兒現時經常在社交網上分享健康飲食的心得，今次她就介紹連皮食南瓜和火龍果，可以增強消化系統、美白養顏，又推薦大家食蕃茄和飲茶，以抗氧化。（圖片來源：小紅書@何天兒）
何天兒 何天兒在2007年選港姐入行，睇翻她首部主演的劇集《Click入黃金屋》便有泳衣鏡頭。（圖片來源：新傳媒資料庫）
何天兒在2007年選港姐入行，睇翻她首部主演的劇集《Click入黃金屋》便有泳衣鏡頭。（圖片來源：新傳媒資料庫）
何天兒 當年拍劇時何天兒只得19歲，擁有模特兒的高䠷身型。（圖片來源：新傳媒資料庫）
當年拍劇時何天兒只得19歲，擁有模特兒的高䠷身型。（圖片來源：新傳媒資料庫）
何天兒 劇中何天兒和陳智燊做一對，陳智燊曾自爆同何天兒的螢幕初吻最難忘。（圖片來源：新傳媒資料庫）
劇中何天兒和陳智燊做一對，陳智燊曾自爆同何天兒的螢幕初吻最難忘。（圖片來源：新傳媒資料庫）

轉型做健康KOL被指變「蛇精男」

一度淡出娛樂圈的何天兒，近年開始轉型做健康KOL，重新活躍在社交網上，經常分享美容心得，有指年賺百萬！但其靚樣卻被指一再進化，包括臉型變得更加尖，眼睛也更大等。不過網民都認為她以前比較好睇，紛紛叫她要增肥：「你要肥些才好看」、「而家樣貌好似蛇精男」、「那些年超級美，現在面部比以前瘦了」、「你還是胖點好看」等。

何天兒 何天兒離巢後北上吸金做網紅，容貌進化眼大大，靚V瓜子口面充滿中國美。（圖片來源：網頁截圖）
何天兒離巢後北上吸金做網紅，容貌進化眼大大，靚V瓜子口面充滿中國美。（圖片來源：網頁截圖）
何天兒 轉行知性路線的何天兒更拍片表演彈琴、彈古箏。（圖片來源：網頁截圖）
轉行知性路線的何天兒更拍片表演彈琴、彈古箏。（圖片來源：網頁截圖）
何天兒 2022年何天兒曾重返TVB做節目《夢中·情·人》嘉賓，當時被指樣貌「再升級」，輪廓深邃之餘棱角分明，愈來愈精緻。（圖片來源：IG圖片）
2022年何天兒曾重返TVB做節目《夢中·情·人》嘉賓，當時被指樣貌「再升級」，輪廓深邃之餘棱角分明，愈來愈精緻。（圖片來源：IG圖片）
何天兒 去年何天兒曾拍片自爆因為第七條交叉神經線出現問題，而出現了面癱情況，她表示當時除咗眼睛之外，連右邊嘴角也郁唔到，最後治療了3個月才康復。（圖片來源：IG@misslilyho）
去年何天兒曾拍片自爆因為第七條交叉神經線出現問題，而出現了面癱情況，她表示當時除咗眼睛之外，連右邊嘴角也郁唔到，最後治療了3個月才康復。（圖片來源：IG@misslilyho）

與林建名譜「爺孫戀」轟動娛樂圈

何天兒自2007年選港姐入行，當年曾被封為「翻版黎姿」，加入TVB後，她曾拍過《畢打自己人》、《誰家灶頭無煙火》和《波士早晨》等劇，不過都不及2014年她和已故娛樂大亨林建名譜出「爺孫戀」轟動娛樂圈，到2015年她離巢TVB，並簽入林建名旗下公司，開始北上發展，但卻一直少有作品，一度成為娛樂圈「失蹤人口」。

何天兒 何天兒於2007年參加港姐選舉並進入演藝圈。（圖片來源：新傳媒資料庫）
何天兒於2007年參加港姐選舉並進入演藝圈。（圖片來源：新傳媒資料庫）
何天兒 何天兒選港姐時曾被封為「翻版黎姿」，但最後輸給了冠軍張嘉兒，只得一個旅遊大使獎。（圖片來源：新傳媒資料庫）
何天兒選港姐時曾被封為「翻版黎姿」，但最後輸給了冠軍張嘉兒，只得一個旅遊大使獎。（圖片來源：新傳媒資料庫）

傳爺孫戀最後變契女

當時林建名比何天兒年長51歲，兩人一度被傳媒拍下親密看演唱會的照片。不過有傳當時她不堪輿論壓力，狠心分手，搞到林建名出席活動時痛哭指「傲兒不接我的電話」。最後二人突然重修舊好，何天兒在林建名80歲大壽時更跪地認對方做契爺，正式以「契爺」、「契女」身份相稱，之後林建名將她簽入旗下公司力捧，直至2021年林建名病逝，終年83歲，為兩人的「爺孫戀」傳聞劃上句號。

何天兒 當年何天兒同林建名曾譜「爺孫戀」轟動一時。（圖片來源：新傳媒資料庫）
當年何天兒同林建名曾譜「爺孫戀」轟動一時。（圖片來源：新傳媒資料庫）

何傲兒出身自富裕家庭

何天兒和姐姐何傲芝出身自富裕家庭，何家姊妹的爸爸何世根曾是一位貿易富商和馬主，擁有多家公司和14個物業，包括價值過千萬元的長沙灣店鋪和土瓜灣傲雲峰的住宅單位，然而後來他生意失敗，並於2014年申請破產。何天兒於2007年參加港姐選舉並進入TVB，然而發展一直平平。而家姐何傲芝一度加入TVB做東張西望主持，後離巢轉做馬評人，去年已成功嫁入豪門做少奶奶，與「帝皇翡翠」創辦人兼行政總裁董吳玲玲之子董必政拉埋天窗。

何天兒 何家姊妹何傲芝和何天兒出身自富裕家庭，家姐何傲芝早前已成功嫁入豪門做少奶奶。（圖片來源：新傳媒資料庫）
何家姊妹何傲芝和何天兒出身自富裕家庭，家姐何傲芝早前已成功嫁入豪門做少奶奶。（圖片來源：新傳媒資料庫）
何天兒 沈卓盈、黃婉曼等人都有出席何傲芝婚禮道賀。（圖片來源：IG@icy.wong）
沈卓盈、黃婉曼等人都有出席何傲芝婚禮道賀。（圖片來源：[email protected]

睇埋何天兒靚相：

何天兒 近年何天兒力sell健康形象，不時分享運動照。（圖片來源：IG@misslilyho）
近年何天兒力sell健康形象，不時分享運動照。（圖片來源：IG@misslilyho）
何天兒 （圖片來源：IG@misslilyho）
（圖片來源：IG@misslilyho）
何天兒 （圖片來源：IG@misslilyho）
（圖片來源：IG@misslilyho）
何天兒 （圖片來源：IG@misslilyho）
（圖片來源：IG@misslilyho）
何天兒 （圖片來源：IG@misslilyho）
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何天兒 （圖片來源：IG@misslilyho）
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何天兒 （圖片來源：IG@misslilyho）
（圖片來源：IG@misslilyho）

撰文：東方新地圖片來源：小紅書@何天兒、IG@misslilyho、新傳媒資料庫

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