36歲何天兒宣布結婚！自爆同新郎哥已秘戀7年 曾傳爺孫戀最轟動
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2007年選港姐入行的何天兒（前名何傲兒），最為人熟悉是她在2014年和林建名傳出的一段「爺孫戀」，近年她轉戰內地做KOL，原來早已秘密展開新戀情，今日（12日）更趁著元宵佳節，向大家宣布結婚喜訊！
何天兒 甜曬希臘取景婚照
現年36歲的何天兒在社交媒體上宣布婚訊，並分享了她在希臘取景拍攝的婚紗照，表示：「轉眼間已七年了，原來遇上對的人，一切都是來得那麼自然，那麼簡單。在此藍天白雲作証，跟你此生約定。」話語中指出一對新人已拍拖長達7年，據知對方是圈外人，所以相中只見到新郎哥的少許側面和背面，未有露出正面。相中何天兒一臉幸福甜笑地望著另一半，獲得不少圈中人送上祝福，包括楊秀惠、朱晨麗、梁麗翹、陳婉衡等。
與林建名譜「爺孫戀」轟動娛樂圈
何天兒在2007年參選港姐入行，當年曾被封為「翻版黎姿」，加入TVB後，她曾拍過《畢打自己人》、《誰家灶頭無煙火》、《波士早晨》等劇，但比起她的演藝事業，她的情史更受大眾關注，特別是在2014年她與比她大51歲的林建名傳出「爺孫戀」，更是轟動全城。當時何天兒曾陪林建名去睇演唱會，後來林建名卻在出席活動時向傳媒哭訴：「傲兒唔接我嘅電話。」不過2015年何天兒離巢TVB後，即簽入林建名旗下公司，在林建名80歲大壽時，何天兒更跪地認對方做「契爺」。
曾與周子揚拍拖1年半
不過「爺孫戀」的傳聞尚未平息，何天兒又被爆搭上西貢地王之子周子揚，令林建名再次當眾落淚。當日何天兒與周子揚愛得高調，更曾被傳媒影到當眾連咀13啖，但拍拖1年半後，二人就在2015年9月分手。之後她開始北上發展，並由何傲兒改名何天兒，修讀營養學之餘，又主力拍片做網紅，據聞年賺百萬非常把炮，早前更獲有「皮草太子爺」之稱的王大業邀請出席其生日聚會，成為名媛之一。不過去年何天兒健康一度出現問題，甚至試過面癱。而感情方面，一直未見她有新戀情傳出，原來她已悄悄地拍拖7年，到結婚才公開。
撰文：東方新地圖片來源：IG@misslilyho、新傳媒資料庫、IG@awtywong資料或影片來源：原文刊於新假期