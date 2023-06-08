何天兒自爆面癱3個月過程超驚險 多次被指靚樣升級 曾因爺孫戀轟動一時
何天兒自爆面癱3個月過程超驚險
何天兒早前在社交平台上分享自己面癱的經驗，她指當時自己右邊眼睛突然眨唔到，鼻孔肌肉亦未能收縮自如，連嘴角都冇反應。何天兒表示面癱之前曾經感覺到味覺變差，舌頭感覺有一層薄膜包住，隨後幾日右邊後腦同右眼都有腫脹感，不過因為化妝後冇乜大礙，所以未有及時就醫。
第四日才求醫 險留下後遺症
何天兒直到第四日發現自己上唇冇感覺，連飲豆漿都側住個頭嚟飲，先意識到問題的嚴重性：「當時我就即刻打畀我嘅中醫師，佢叫我試下吸氣、呼氣，睇下有冇漏氣，當時唔知道點解係會係漏氣嘅，之後就即刻幫我針灸，仲開咗藥我食。之後到夜晚我就去咗睇西醫，佢就開咗抗敏感藥，同14日嘅高劑量類固醇。」
西醫當時指抽骨髓才能知道面癱原因，而中醫就話有可能係身體受涼或壓力太大而影響到免疫力，導致神經系統受損。何天兒亦表示面癱會出現眼睛下垂、面部表情不一等後遺症，不過現時都已經完全康復。
離巢北上做網紅狂吸金 靚樣被指再進化
何天兒在18歲時曾經參選過香港小姐，最終無緣十強，在TVB多年的她也只擔任配角居多，在2015年正式離開無綫。何天兒離巢後北上吸金做網紅，外表同以前有頗大出入，變得眼大大、靚V瓜子口面充滿中國美。去年何天兒突然回巣於李佳芯主持的《夢中．情．人》擔任嘉賓，不過就被網民指其樣貌及妝容疑似再度升級，輪廓深邃之餘棱角分明，愈來愈精緻。
當年爺孫戀最轟動
最觸目都是何天兒2014年與娛樂大亨林建名的「爺孫戀」，當時更一度被傳媒拍下兩人親密看演唱會的照片。不過有傳當時她不堪輿論壓力，狠心分手，搞到林建名出席活動時痛哭指「傲兒不接我的電話」。最後二人突然重修舊好，何天兒在林建名80歲大壽時更跪地認對方做契爺，兩人之後正式以「契爺」、「契女」身份相稱。
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