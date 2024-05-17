何太抖音｜嚴選「何太抖音」10句釣金龜金句 網民：仲洗腦過飲迷湯！
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何太抖音｜東張何伯事件在過去兩周內引起了更多的關注，今日再有網友爆出何太真面目，管理一個「千語BB生活語錄」的抖音賬號，當中大量分享「男人花錢」金句！
何太真面目抖音帳號曝光再惹熱議 影片漏夜變Private！
一直在《東張西望》以口罩遮樣的何太，原來在抖音平台有一個個人帳號，化名「千語BB生活語錄」分享作品七十多條，雖然關注人數不足50人，但就在《東張》爆紅後被網民發掘出來，當中影片大多分享女人愛情生活金句，頻頻灌輸金錢觀！
嚴選「何太抖音」10句釣金龜金句（無刪剪、內含劇透）
1.「如果你被一個富豪看上了，你一定要嫁，而不是去嫁一個窮光蛋。」
2.「千萬不要拿自己的錢去幫助你的男人，即使他再怎麼窮、再怎麼需要錢，你也不要去幫」
3.「不要跟比自己階層低的人談戀愛，不對的人千萬不要有肌膚之親。」
何太更提醒女士們，只跟優秀的男人談戀愛，跟低階層的人談戀愛一定會倒霉。
4.「婚姻當中除了彼此相愛之外，必要的金錢也是一個不可缺少的存在」
5.「只有無能的男人才會抱怨女人太會花錢了。」
6.「如果一個男人說他很喜歡你、很愛你、天天很想你，那你抓住這個機會，你大大方方的跟他提要求，必要得時候要提錢」
7.「你記住不能談錢的戀愛就不要談」
8.「如果你被一個富豪看上了，你一定要嫁，而不是去嫁一個窮光蛋。」
9.「愛情是他捨得為你花錢」
10.「他愛你就得讓你有物質」
圖片來源：抖音截圖、小紅書圖片