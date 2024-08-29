何太驚爆疑偷食陽江人夫 何伯質問：咩9個月前大咗肚？
疑似正印踢爆何太偷食陽江人夫
疑似正印向網台《無糧軍師》表示：「因為我是當事人，沒有人比我更清楚她這賤人…因為她去年在陽江呆了幾個月，可能回香港才勾到何伯的，因為她之前嫁去香港了，所以身份證也是換了香港的」。
何太在被揭發後，其行為更加大膽，她不僅纏擾該名男士，還聲稱自己懷有對方的孩子，並向該男士的正印妻子挑戰。從《無糧軍師》獲得的對話截圖中，陽江男的妻子表示：「是她主動找我的，還叫我接受她，我怎麼可能接受她，對吧！」、「她當時也是說她有了我老公BB的。」正印不相信何太已有骨肉：「沒有，屁都沒一個。」
疑似正印再爆何太去人夫食檔
陽江男的妻子續爆，何太在被拋棄後心懷不滿，之後每晚帶著不同的男士到陽江男開設的食檔對面「踩場」。她說：「我老公不理她之後，來我店對面喫東西，一晚一個男的。」她還透露，當她的丈夫不再理會何太後，何太甚至報警。此外，陽江妻的朋友也向網台透露，面對何太的挑釁，陽江妻曾經忍無可忍，一次向何太破口大罵，之後極其量一拳打落棉花上，這一拳已經嚇得何太急忙離開，之後便不再出現。
何伯質問：咩9個月前大咗肚？
在最近的直播中，何太面對眾多提及她作為陽江小三的留言，她出奇地沒有立即反駁，何伯質問：「咩9個月前大咗肚？邊個呀？」何太沉默了3秒，再對何伯說：「咪啲人抹黑我囉！唔使理佢哋講嘅嘢。」她還問何伯：「老公，(睇到呢啲留言)你睇到有咩感想？如果你信，可以選擇同我離婚㗎！咁我唔需要陪你捱到攞返筆錢為使咁辛苦。」
不少網友事後表示：「今次戴綠帽啦」「何伯仍蒙在屁股裏」「仍未知造左綠帽大俠」「心虛講嘢好溫柔」「河馬呢個態度對何伯 擺明系心虛 早兩天呼呼喝喝小小事鬧到何伯趴喺度」
被侮辱為「乞衣」何太高EQ回應網民
何太早前在直播時似乎開著其他直播節目，當中有人說著「開個台食啲網民然後氹佢畀錢」、「乞衣」等具有侮辱性的字眼，何太聽見後不禁眼濕濕，期間更多次抬頭強忍淚水。
何太眼濕濕講：「我嘅努力希望以後會回報，係咪？你哋嗰啲所作所為，已經睇喺世界人士嘅眼裡啦。你哋咁樣迫害我哋，狙擊我哋，誅殺我哋，係咪？連我哋啲粉絲寶寶，你哋都誅殺，你哋呀，你哋啲行為幾卑鄙，幾冇人性呀。」何太越說越傷心，委屈的情緒似乎又湧上心頭，再次抬頭強忍淚水。停頓了數秒後，她續說：「我搵唔搵到錢真係冇所謂，只係要一個公道喎，係咪？講嘢公道自在人心。」
何太也有展示自己的高EQ，當有網民指其「手指好粗」，何太就回答：「係呀，因為我幾歲大就開始做農活，乜嘢農活都做，又餵豬餵鵝呀，睇牛，乜都做，所以我對手係唔好睇，（手指）係粗㗎嚇。」而對於有網民指她是「鄉下人」，她也轉數很快，回答得體：「唔緊要啦，而家鄉下人都唔比城市人差㗎喎。而家鄉下人真係好識搵錢。」
網民力挺何太不要哭
不少網民亦留言表示支持：「其實何太都冇乜，幾好呀，何太唔駛理啲黑粉」、「何太不要哭，真的心痛你」、「何太早晨呀，加油呀，支持你！不過早日離開何生啦，咁你先可以往更高處」。