何太驚爆疑偷食陽江人夫 何伯質問：咩9個月前大咗肚？

何太何伯愛情故事出現爆炸性發展！有報料者指出，何太在九個月前於陽江與一名已婚男士發生不倫關係。據悉，這段關係始於何太認識何伯之前，並在當地持續了一段時間。疑似正印更向網台《無糧軍師》揭露了何太的行為！

