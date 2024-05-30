何太何伯公開子女個人資料惹禍上身！疑似何家子女反擊正式報警
廣告
何伯新何太繼勤前晚（28日）第三度接受《東張西望》訪問後，昨日（29日）中午再次拍檔在內地社交平台開一小時直播，更大爆仔女私隱，隨即惹來疑似仔女反擊，講明會向私隱專員公署以及警方報案！
何伯直播數臭骨肉 兼大爆仔女私隱
何伯在直播中亦數臭五名子女「不孝」行為，開播短短時間已收穫超過13萬點讚，人氣非常高！何伯表示：「大仔何X樑（音譯），2016年8月24號，攞咗我60萬，40萬支票，20萬現金。2016年3月24號，又取咗30萬買車，合共取咗我130幾萬。佢話咬糧畀返100萬我，但佢咬糧我打俾佢，佢話畀返50萬我，但佢唔聽我電話。」而二仔何X文（音譯）裝修公屋時2013年取了他35萬，前後借了60多萬。
何伯好勞氣：想置我於死地
何太怨恨地指責何伯仔女沒有良心。何伯好勞氣：「我同佢哋個個都買咗陰宅，你睇下佢哋點對我？佢哋一下想置我死地。」何太在旁加把口罵他們太沒有良心！何伯繼續攻擊指，他們每個人都沒有良心，小女兒一下子就拿走了自己的錢，二嫂和孫子都對自己冷嘴冷臉，根本不理我！在西鐵見到打個招呼，他們也不理自己！
何伯公布給大眾知道，要和他們斷絕關係。何生更稱子女不讓他進屋，上門按門鈴都不開門，讓保安趕他走。
疑似「何家子女」正式反擊：向警方報案
有疑似新何太爆料何伯大仔是警察高層，隨後自稱「何家子女」人士，在網上發聲直指何伯行為侵犯隱私，更宣布將報案：「就住家父今日中午透過網上直播公開我們的姓名和職業，我們認為家父這個行為嚴重侵犯了我們的私隱，然而他這個行為亦沒有得到我們的同意。就此，我們或許會就住家父的行為，向私隱專員公署以及警方報案。」
何太爆seed揭何伯仔女私隱
何太日前在抖音的粉絲群組中與網民聊天，更「怨婦」上身怒斥何伯的仔女「沒人品、沒人性」，又表示何伯的仔女們從來冇供養過何伯，兼且「每一個仔女最多仲攞咗幾百萬」。不過何太就在言談間突然爆出大仔的的月薪，更稱他「何止係高級督察」及「高級過處長」，不過就表示：「我相信嘅大仔」、「佢嘅大仔都係懂法嘛，都係高級官員」，相信大仔並未參與在早前何伯仔女們在Facebook中發布的聲明一事。
圖片來源：網上圖片、抖音@千語BB生活語錄、YouTube@東張+