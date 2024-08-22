何太現身房署總部疑加名？ 何伯1舉動力證「勁過後生仔」

何伯及何太近期成為網絡熱話，何太更狂開直播勢要做網紅。不過2人的感情就似乎出現問題，何太更拒絕將何伯的名字加入其公屋名單，導致被房署指濫用公屋資源，2人更因此需要暫住酒店。唔忿氣嘅何太仲喺直播以粗口怒斥房署，並要求同局長對話。最近就有網民喺房署總部目擊到何伯夫婦，引起網民熱議……

