何太現身房署總部疑加名？ 何伯1舉動力證「勁過後生仔」
何伯現身房署總部 網民猜測堅幫何伯加名？
早前房屋署向何伯何太發出了搬遷通知，警告他們若繼續居住在該公屋，將會收到進一步的搬遷指令。這導致何伯何太無家可歸，只能選擇在酒店暫住，中港兩地「走難式」居住。昨晚有目擊者拍到兩人從內地返港，不過在餐廳嘆茶進行直播時就被一群師奶圍攻並辱罵，最後兩人只得匆忙離開，情況猶如過街老鼠。今早，何太未進行直播，引起網民猜測。隨後有消息指出，何伯夫婦出現在房署總部，何伯手持一個環保袋，此舉引發了網民的熱烈討論，猜測他們可能是去處理加名或收樓的事宜。
網民錯重點：何伯大庭廣眾都要手搭何太大髀
此外，何太的身形也成為網民討論的焦點。「目測河馬隻手上臂有鹹伯個頭咁粗。」、「手臂好似金華火腿。」、「睇嚟佢隻手臂同我大髀差唔多。」、「我點睇都覺得重過欣宜最肥嗰陣。」另一張照片中，何伯的手更搭在何太的大髀上，有網民戲謔地評論：「嘩！大庭廣眾咁樣攬攬抱抱，行為果然勁過好多後生仔。」「何伯一陣都忍唔住！」
何太 突然賣口乖改口讚房署
在YouTube直播中，何太忽然轉口風，提到自己回公屋單位攞衫時，發現房署發出的信件，她說：「嗰封唔係收樓信，嗰日佢口頭同我講咗再出一封信啫，話從此之後，我老公冇得再喺度住喇！如果再繼續住呢，一係加名，一係搬遷咁。」
稱已經同房署職員傾好咗
早前曾鬧爆房署職員的何太，此時突然「變臉」賣口乖，表示：「我都相信嘅，佢哋做嘢冇咁蠻不講理嘅，我哋明明9號嗰日傾好咗，同啲職員傾好咗，嗰晚我哋都上深圳過咗一晚㗎嘛！」強調何伯冇返到公屋單位過夜。
何太爆被何伯以死相逼
何太透露她正在考慮搬到租金更便宜的地方居住，並堅決拒絕為公屋單位加上何伯名，以免影響她討回何伯450萬的計劃。不過她坦言有離開何伯的念頭：「邊個撐得到呢，我都想走呀，但我老公佢愛我，佢唔肯畀我走，佢係以死留難我呀嘛！」
讚房署唔會好似黑粉咁野蠻
何太又揚言：「就算佢（房署）使橫手收我樓都冇問題㗎，真係㗎喎，我OK㗎喎，我冇問題㗎喎！我唔會畀你哋逼上絕路㗎！我一直撐下去㗎！即使我瞓街，我都同我老公撐下去！」
何太續讚房署講理：「如果房屋署好似你啲黑粉咁野蠻，唔講道理嘅，使橫手攞走我間屋嘅，我都真係冇問題㗎噃！」何伯也在一旁加以附和：「人哋（房署）都識諗㗎嘛！人哋畀你玩呀？畀你牽住個鼻走呀？人哋何局長都話會查實質嘅嘢，唔係聽網上講嘅嘢，網上講嘅嘢係不可取不可信！」