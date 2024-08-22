何太 何伯

何太現身房署總部疑加名？ 何伯1舉動力證「勁過後生仔」

最新娛聞
cloud

廣告

何伯及何太近期成為網絡熱話，何太更狂開直播勢要做網紅。不過2人的感情就似乎出現問題，何太更拒絕將何伯的名字加入其公屋名單，導致被房署指濫用公屋資源，2人更因此需要暫住酒店。唔忿氣嘅何太仲喺直播以粗口怒斥房署，並要求同局長對話。最近就有網民喺房署總部目擊到何伯夫婦，引起網民熱議……

何伯現身房署總部 網民猜測堅幫何伯加名？

早前房屋署向何伯何太發出了搬遷通知，警告他們若繼續居住在該公屋，將會收到進一步的搬遷指令。這導致何伯何太無家可歸，只能選擇在酒店暫住，中港兩地「走難式」居住。昨晚有目擊者拍到兩人從內地返港，不過在餐廳嘆茶進行直播時就被一群師奶圍攻並辱罵，最後兩人只得匆忙離開，情況猶如過街老鼠。今早，何太未進行直播，引起網民猜測。隨後有消息指出，何伯夫婦出現在房署總部，何伯手持一個環保袋，此舉引發了網民的熱烈討論，猜測他們可能是去處理加名或收樓的事宜。

何太 何伯 何伯現身房署總部 網民猜測堅幫何伯加名？（圖片來源：網上圖片）
何伯現身房署總部 網民猜測堅幫何伯加名？（圖片來源：網上圖片）

網民錯重點：何伯大庭廣眾都要手搭何太大髀

此外，何太的身形也成為網民討論的焦點。「目測河馬隻手上臂有鹹伯個頭咁粗。」、「手臂好似金華火腿。」、「睇嚟佢隻手臂同我大髀差唔多。」、「我點睇都覺得重過欣宜最肥嗰陣。」另一張照片中，何伯的手更搭在何太的大髀上，有網民戲謔地評論：「嘩！大庭廣眾咁樣攬攬抱抱，行為果然勁過好多後生仔。」「何伯一陣都忍唔住！」

何太 何伯 網民錯重點：何伯大庭廣眾都要手搭何太大髀（圖片來源：網上圖片）
網民錯重點：何伯大庭廣眾都要手搭何太大髀（圖片來源：網上圖片）

何太 突然賣口乖改口讚房署

在YouTube直播中，何太忽然轉口風，提到自己回公屋單位攞衫時，發現房署發出的信件，她說：「嗰封唔係收樓信，嗰日佢口頭同我講咗再出一封信啫，話從此之後，我老公冇得再喺度住喇！如果再繼續住呢，一係加名，一係搬遷咁。」

何太 何伯 何太同何伯一邊行商場一邊開直播。（圖片來源：何太YouTube）
何太同何伯一邊行商場一邊開直播。（圖片來源：何太YouTube）

稱已經同房署職員傾好咗

早前曾鬧爆房署職員的何太，此時突然「變臉」賣口乖，表示：「我都相信嘅，佢哋做嘢冇咁蠻不講理嘅，我哋明明9號嗰日傾好咗，同啲職員傾好咗，嗰晚我哋都上深圳過咗一晚㗎嘛！」強調何伯冇返到公屋單位過夜。

何太 何伯 何伯和何太一度現身不同的酒店。（圖片來源：TVB）
何伯和何太一度現身不同的酒店。（圖片來源：TVB

何太爆被何伯以死相逼

何太透露她正在考慮搬到租金更便宜的地方居住，並堅決拒絕為公屋單位加上何伯名，以免影響她討回何伯450萬的計劃。不過她坦言有離開何伯的念頭：「邊個撐得到呢，我都想走呀，但我老公佢愛我，佢唔肯畀我走，佢係以死留難我呀嘛！」

何太 何伯 何太爆何伯以死留難，唔肯畀佢走。（圖片來源：何太YouTube）
何太爆何伯以死留難，唔肯畀佢走。（圖片來源：何太YouTube）

讚房署唔會好似黑粉咁野蠻

何太又揚言：「就算佢（房署）使橫手收我樓都冇問題㗎，真係㗎喎，我OK㗎喎，我冇問題㗎喎！我唔會畀你哋逼上絕路㗎！我一直撐下去㗎！即使我瞓街，我都同我老公撐下去！」

何太續讚房署講理：「如果房屋署好似你啲黑粉咁野蠻，唔講道理嘅，使橫手攞走我間屋嘅，我都真係冇問題㗎噃！」何伯也在一旁加以附和：「人哋（房署）都識諗㗎嘛！人哋畀你玩呀？畀你牽住個鼻走呀？人哋何局長都話會查實質嘅嘢，唔係聽網上講嘅嘢，網上講嘅嘢係不可取不可信！」

何太 何伯 何太曾在直播中鬧爆房署「亂嚟」，又指「房屋署無證無據係無本事收我哋嘅屋」，如今忽然改口讚房署。（圖片來源：TVB）
何太曾在直播中鬧爆房署「亂嚟」，又指「房屋署無證無據係無本事收我哋嘅屋」，如今忽然改口讚房署。（圖片來源：TVB

撰文：東方新地圖片來源：TVB、何太YouTube、網上圖片

熱門文章

 