何太爆seed連環揭何伯仔女私隱 曝大仔驚人薪金兼「高級過處長」
何太爆seed揭何伯仔女私隱
何太日前在抖音的粉絲群組中與網民聊天，更「怨婦」上身怒斥何伯的仔女「沒人品、沒人性」，又表示何伯的仔女們從來冇供養過何伯，兼且「每一個仔女最多仲攞咗幾百萬」。不過何太就在言談間突然爆出大仔的的月薪，更稱他「何止係高級督察」及「高級過處長」，不過就表示：「我相信嘅大仔」、「佢嘅大仔都係懂法嘛，都係高級官員」，相信大仔並未參與在早前何伯仔女們在Facebook中發布的聲明一事。
何太談細仔超隱晦
群組中有不少網民都對何太與前夫的兒子十分關心，更有人留言追問何太仔仔的年齡，而何太對此就回覆得十分隱晦，只表示：「你唔使問得咁清楚啦。我亦都唔想答得咁清楚」、「我唔想佢曝光，我要保護佢」。何太更稱不願公開仔仔詳情是因為：「網路上有啲嘢好無情」，對於網民關心仔仔的身世只輕描淡寫地帶過。不過何太亦在群組中透露希望仔仔：「搵到錢」，又稱：「第日搵到大錢啊，邊只唔使住咩公屋啊，係咪啊？住大屋都得啦，最緊要要睇你經濟能力，買咪買唔買得起樓先啦！」對仔仔的將來寄予超大期望。
何太坦言做公眾人物好開心
何伯及何太的事件早前在《東張西望》播出後，2人的行蹤瞬間成為了網民們討論以及關注的焦點。對此有網民問何太做咗公眾人物有冇唔開心，不過何太就大方表示開心，仲透露：「都好多fans要同佢哋合影啊，所以都滿足佢哋」，對於一夜成名一事表達出完全不介意的心聲。
何太直播大爆何伯「一晚五次」真相 即場錫到啜啜聲 震撼網民眼球
《東張西望》何伯夫婦至今仍是大家茶餘飯後的話題。何伯夫婦一齊做直播，二人邊食邊回應網民提問。何太更公開何伯性能力「一晚五次」，更應網民要求跟何伯激咀兩次，挑戰網民眼球！
何太直播｜公開何伯性能力：佢可以一晚五次
何太強調自己希望可以將何伯的資產變成億。她自豪表示，因為大家覺得她是騙子，才成就她開直播，又謂因為這件事而多了不少fans。在他們用餐期間，有職員認出他們，何伯夫婦感到非常開心，更表示自己日前在美孚及不同地方出現時，都有不少人要求跟他們的合照。
對於何伯的年紀可以當她的爸爸，何太直認不諱，並稱現今世代很多人，跟另一半都有很大的年齡差距。「佢可以一晚五次，真係！傻㗎！」何伯在旁說︰「你敢講俾人哋聽呀？」何太說︰「咁你係試過咁樣咪講囉！」何伯再說︰「咁係事實你無講大話！」
何太直播｜錫到何伯啜啜聲 震撼網民眼球
何太稱跟何伯有計劃生育，但一切要順其自然，坦言自己是高齡產婦，要佗B也不容易。在直播中，何太稱有很多人妒忌她，並謂近日太多言論衝著她而來，令她一直懷不上小孩。她又稱自己放棄何伯，何伯沒有人照顧會自殺，何伯再旁稱：「如果冇咗你，我唔掂！」之後有網民著他們錫錫以示恩愛，何太就謂︰「先頭有個fans話要整個濕吻俾佢哋，先信我哋係真愛，嚟啦！老公！」之後跟何伯錫到啜啜聲，何太完事後更笑到哈哈聲。何太表示，何伯沒有口氣，也沒有老人味，之後在直播尾聲時，她再次應網民要求跟何伯錫咀。
她說︰「再錫多一次呀？好啦！滿足佢哋！再錫多一次呀！」何伯說︰「再錫多一次？」之後何伯便咀埋去，一樣也是啜啜聲。何太說︰「得啦啩？」並謂多謝大家的支持，「錫晒你哋！」
何太直播：同我先生百年歸老之後，就會捐晒啲錢出去
何太在直播中多番強調自己不會講大話，只會對人好，並謂很多人都中傷他們，總之自己沒有做錯，只是支持老公的意願，誓要追回450萬元。她稱自己以前不是一個積極的人，但因為上完一課堂之後，整個人變得積極。有網民問到她拿100萬元是用來做甚麼，她回答是用來做生意，希望可以幫老公的家產再變更多。何太又信心滿滿稱，有信心將何伯的450萬變成5個億，甚至50億，她說︰「等我搵到好多錢，好多錢，同我先生百年歸老之後，就會捐晒啲錢出去！」她自言一定會錫住何伯的錢去投資。
何伯現身荃灣街市
5月19日，亦有網民巧遇何伯陪何太去荃灣街市買餸，只見何伯行得走得精神不錯，至於何太拿著一袋二袋。有網民質疑是否何伯剛出院：「佢係咪啱啱出院呀，咁大袋嘢啱啱出院多嘢裝都好合理」，另一網民即反駁：「聽講係住屯門醫院喎，呢度係荃灣」。有網民更表示二人乘搭港鐵入閘前拖實，入閘後亦立刻拖回手，生怕對方走失，令人相當恩愛。