何太爆seed連環揭何伯仔女私隱 曝大仔驚人薪金兼「高級過處長」

東張何伯及新何太的個案早前引起全城熱議，繼早前直播「濕吻」何伯，以及拒絕與林作合作一事後。日前何太「又發功」，在個人抖音的粉絲群組中爆seed揭何伯仔女的私隱，除咗狂呻何伯的仔女們「沒人品、沒人性」外，仲曝光大仔任職警察，而職務更「高級過處長」。何太又在群組中開腔回應成為網紅的感受，瞬間引起網民熱議……

