何太改名重新出發 早有計劃撇甩何伯？1原因拒絕網民課金
何太撇甩何伯開新頻道分享「魚樂無窮」片
「何太」原名葉秀定，她在5月9日創立了一個名為「葉小姐的財富思維站」的YouTube頻道，短短一個月已吸引了過千人訂閱，其頻道內容以記錄街頭騷擾她的途人為主，其中唯一一次直播在5月19日播出，當時何伯還站在她身邊。
睇翻何太最近上載的一段「魚樂無窮」影片，已無再像以往一樣加「何太」、「何生」等hashtag，已是改用「葉小姐」和「東張西望」取代，顯示她決心與何伯劃清界限。
何太稱自己頭部受重傷冇心情拍片
今日（6月12日）何太在這個頻道出po，鬧爆某個網台「作得就作屈得就屈」，又叫大家不用課金給她，指自己「財來之有方」。
何太又回覆要求她開直播的網民，大呻：「現在也沒咩心情拍片，我頭部受重傷了，成個頭感覺都不是我自己的，又痛又硬又麻木，好難受啊！」並指現在沒有合適的地方開直播，在街上直播又擔心會俾人搞。
何伯何太互毆後被控傷人案 何伯仍然留院
77歲何煊（何伯）及44歲葉秀定（何太）因去年在《東張西望》追討小女領走450萬積蓄一事成為網絡紅人，之後兩人一直表現恩愛，直到早前5月30日，兩人在屯門菁田邨菁信樓25樓電梯大堂發生爭執，雙雙受傷送院並被警方拘捕。街坊因聽到爭吵報警，警員到場發現二人滿身血漬，分別控告他們非法及惡意傷害對方。案件原定上周六在西九龍裁判法院提堂，但何伯因傷留醫未能出庭，到6月5日，案件在屯門法院再訊，控方指何伯仍需住院，未能出席，案件押後至6月10日再審，何伯繼續由警方看管。
何伯頭手受傷住院 何太獲保釋條件嚴苛
據悉，何伯事發後頭部及手指受傷，目前仍在醫院治療。何太葉秀定上周六出庭，毋須答辯，獲准以5000元保釋，惟條件嚴格：須交出旅遊證件、不得離港、每周到警署報到三次、不得接觸控方證人（包括何太兒子）或討論案情，亦禁止返回案發地點。裁判官朱文瀚強調案情嚴重，將於7月25日在屯門法院再訊。
案情背景與控罪詳情
警方表示，事發時葉姓女子（44歲）攜帶行李，準備前往內地，遭何姓男子（77歲）阻止，雙方在升降機大堂發生激烈爭吵。爭執期間，何伯取出萬用摺刀，刺傷何太後腦，造成約兩吋長的流血傷口。何太則反擊，咬傷何伯左手手指，導致手指骨折裂傷。此外，何太疑似騎坐在何伯身上，致何伯頭部猛撞地面，造成頭部裂傷。何伯目前清醒並留院治療，葉太傷勢亦需醫療處理。
何伯何太現身港鐵兆康站 同「黑粉」發生爭執
而早幾日，5月25日下午3時11分，警方曾接獲報案，稱在港鐵兆康站發生一起因爭執而引發的攻擊事件。報案人是一名男子，他和一名女性友人在站內與何伯及其太太發生了爭執。爭執中，何伯突然使用殺蟲水對女性進行攻擊，導致她手部受到灼傷。受害者隨後被送往屯門醫院接受治療。警方到場後，根據現場證據和目擊者的陳述，將何伯以「意圖損害等而施用毒藥」的罪名逮捕。
何伯非常激動 爆粗仲出動埋殺蟲水
網上流傳的視頻片段顯示，何伯在與人爭執時情緒激動。「又想拎咩出嚟呀你？職員，佢唔知想攞啲咩出嚟喎！」女片主質問何伯，而何伯則回應：「曱甴水呀有曱甴呀，X你老母XX！」隨後便從包裡拿出殺蟲水，對著女片主噴射，引起了網民廣泛關注和譴責。
何太公開離婚計劃 原因曝光
睇翻5月12日，在小紅書流傳的影片中，何太明確對網民表示：「我同我老公即將要離婚喇！」她進一步解釋：「呢個台（直播帳號）都係佢（何伯）收錢，我只係有義務，有責任……咁樣去幫助佢啫，以後一蚊都係入落我老公戶口，我又係……當係白做嘅！」此言顯示她對直播收益分配的不滿，並透露與何伯的婚姻即將結束。
何太突傳宣布與何伯離婚原因曝光！預告3個月後生活上有1重要變動
預告獨自回內地生活
面對網民關心何伯是否被拋棄，何太澄清：「何伯應承咗離婚，我聽講呢就算簽咗紙，都仲要七個月先正式離得到婚。就算我哋呢個禮拜去簽咗婚，都話七個月先可以辦理得妥。」她另在影片中表示：「何太三個月後就自由喇，我要搵地方搬喇！」暗示可能獨自返回內地生活。部分網民質疑何太此舉或為炒作話題，以延續網絡熱度。
何伯何太自去年5月向《東張西望》申訴何伯取走450萬後一夜成名，何太亦捉緊人氣，開設頻道、與網民直播互動，一年多來都成為眾人的焦點。不過，她最近其社交平台發聲明作出 一個重大宣布，震驚眾多粉絲和網民，有人更表示「呢個消息直頭係震驚全港啦！」
何太發聲明作出重大宣布
去年一夜成名的何太最近在其YouTube頻道宣布將暫停直播活動，她指原先跟粉絲想透過直播分享生活中各種美好，以及結識更多志同道合的朋友，但想不到她和何伯會被幾個網台毫無底線式連番狙擊，令她陷入無法逃脫的噩夢。她又勸喻大家共同抵制：
「他們把欺負我這個女人和何生這位老人當作獲取流量的工具，完全喪失了做人的道德底線。我希望社會各界能夠共同抵制這種惡劣行為，讓網絡回歸純淨，讓惡意無處遁形。」
不過，最令何太心寒是來自身邊朋友的背叛：「曾經我毫無保留地信任，換來的卻是在背後的狠狠一擊。」在雙重打擊下，她透露每分每秒都承受巨大壓力，因此決定停止直播一段時間，用來休息和提升自己。