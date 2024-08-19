何太激罕賢妻形象開直播 sweet爆預告將孖何伯共赴流浪之旅

76歲東張何伯與細46歲何太的忘年戀是唔少網民近期熱議的話題之一，而何太仲乘勝追擊做埋KOL，連環在社交平台開live大談與何伯的感情事！但何伯早前就因直播時「亂講嘢」被何太爆seed狂鬧，更一度禁止何伯出鏡，讓他只能在旁邊遞茶送水。不過2人在最新的直播中竟然極速和好，但係就被眼利的網民發現1線索，踢爆2人可能並非鏡頭前咁恩愛！

