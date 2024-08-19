何太激罕賢妻形象開直播 sweet爆預告將孖何伯共赴流浪之旅
何太何伯極速好返 宣布要一邊直播一邊「流浪地球」
在前日的直播中，何太情緒激動地責怪何伯向網民透露了他們的行蹤，並警告說：「你再咁樣同我出街瞓，我忍受唔到你」。翌日的直播中，何太甚至直接禁止何伯出鏡。然而，在最新直播中何太的態度出現了一百八十度大轉變，她不僅允許何伯出鏡，開播時還溫柔地對他說：「拎張凳過嚟坐吖老公。」這讓何伯得以坐在她身旁，一同出鏡。在直播中，何太再次表達了對另一位YouTuber水哥的不滿，並宣布她計劃與何伯一起去流浪，一邊旅行一邊直播。她感謝觀眾的支持，並說：「多謝大家支持，老伯伯真係好需要人支持架。」又再次表示會與何伯風雨同路，強調就算何伯拿回四百萬，她也不稀罕，定必照顧何伯。這次直播中，何太與何伯的相處十分融洽，整個過程中都是笑容滿面，未有再發生爭執，這在他們的直播中實屬罕見。
眼利網民發現酒店2張床 懷疑2人分床瞓
在直播中何太想吃東西，何伯去拿外賣時，有眼利網民就發現他們的酒店房是2張床，懷疑2人是分床瞓，所以和好只是表面。
何太激動叫何伯瞓街
何伯與何太的家庭風波近月來成為城中熱話，從追討450萬的家事演變到房署收樓風波，夫妻二人流離失所，不得不四處尋找酒店留宿。早前（16日），他們北上到深圳的一間酒店，並在那裡繼續他們的直播生活，直播長達1小時55分鐘。在直播中，何太激動地狂鬧何伯半小時，因為他向網民透露了自己的行蹤！
何太激動指「你係咪又想我鬧呢？你又暴露咗自己喺邊？人哋打晒出嚟就要爆，你係咪想瞓街？唔好成日製造問題，我忍夠你啦！我受夠啦！」未收火再鬧：「你出街瞓，唔好再跟住我。你咁樣爆自己行蹤，激到我幾嬲，係咪想我同你離婚？」何伯則露出可憐的樣子回應：「梗係唔係，我都話唔坐喺呢度。」
何太人身攻擊：你就嚟80歲啦，都係咁死蠢
何太更明目張膽人身攻擊，大鬧何伯死蠢：「你果然每一下都中人哋計，你仲細個，你係3歲呀！你就嚟80歲啦，都係咁死蠢。你以前點搵食，你係食屎㗎！」
何伯被勸離開：我死跟住你呀
她又叫何伯以後不要再跟著她，何伯無奈地回答：「唔跟你跟邊個呀？」何太則回應：「返你啲仔女度！」何伯知錯認低威：「我冇仔女㗎我。我死跟住你呀。」突然間新何太又發火，怒罵何伯：「搞到都要死咁濟，都流浪咁濟，你都唔收聲！」
何伯又吟沉了幾句，何太再猛烈進攻：「你冇用㗎你，唔好出鏡呀你。你認真害死人呀你，我救咗你幾多千次。我對你太失望啦，教唔精嘅點解呀？」這場面相當激動；最後，何太聲稱房間被撳鐘敲門，有網民推斷可能是公安找上門。
網民：一晚五次變一晚畀人鬧五次
事後，網民紛紛指何太終於「現形」，並表示：「如果佢係醒嘅，當初就唔會中你招啦！」「有錢小鳥依人，冇錢小你全家」「出字幕個位，listening 應該有5**」「何伯自己講 夠眼光 娶到個善良賢妻」「一晚五次變一晚畀人鬧五次」。