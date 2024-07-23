何太疑接收樓信爆seed喪鬧保安 何伯半夜離家搞到要瞓街？

早前成為全城熱話的東張何伯以及新何太的個案，近日迎來峰迴路轉的發展。皆因何太竟然在直播中連環鬧爆老公何伯，更揚言要改嫁去美國兼被當地粉絲睇中，引起網民熱議。日前（22日）何太仲被影到爆seed喪鬧屋邨保安，不過事後佢就喺粉絲群大呻自己「被壞人投訴」……

