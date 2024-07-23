何太疑接收樓信爆seed喪鬧保安 何伯半夜離家搞到要瞓街？
何太拎信爆seed喪鬧公屋保安
何太早前被街坊發現已帶住何伯由內地返港，不過重回公屋單位的何太似乎心情唔多靚，更被撞見拎住信喪鬧保安的畫面。網民po出的片段係隔住大閘拍攝大堂的情況，而片中新何太情緒頗為激動，聲量亦比近期在直播中鬧何伯大唔少，不過網民就表示新何太的鄉音太重，因此自己亦無法聽得清到底佢講緊咩。不過隨後就有網民表示昨晚（22日）疑有執法人員上門後，何伯更於半夜離家外宿，引起網民猜測。
何太直播揭收信原因
何太收信後爆seed一事引起網民熱議，有唔少網民都猜測何太係唔係收到警告信或者收樓信。有網民在何太的抖音粉絲群留言詢問，何太隨即留言親自解畫：「係我樓上滴水屈係我，樓上滴水已經兩年多了，我一直都沒去投訴佢，我仔仔前天洗的衣服，前晚咁啱下大雨才可能出現滴水，我家只是一次都被壞人投訴了。我家有洗衣機洗衣服，係唔會出現滴水，只是樓上的沒洗衣機，用手洗的才會滴水。」
何太欲離婚改嫁美國？ 何伯爆喊挽留：我睇住個老婆同人上床
《東張西望》熱門人物76歲何伯與年輕逾30歲何太近日又有新鮮事發生，何太收到一個粉絲建議後，疑似有婚變打算，仲想掉低何伯孤零零生活？！
何太欲離婚改嫁美國？
最近，何太在網上直播中活躍互動，她甚至提到了一個粉絲的留言，這條留言提議她可以考慮改嫁到美國。何太表示：「你們其中有一個人說，讓我帶婆婆、兒子去嫁。如果未來的老公不嫌棄我帶老公、帶兒子，那我也是會的。那很好，以後我少請一個管家，讓我現在的老公當我們的管家。」
何太的這番話引起了何伯的注意，他竟然用普通話回應了何太的話，顯示出他的不滿和傷心。「你都識聽呀？」何伯回答說：「你估我唔識聽呀？」何太則解釋說：「你沒錢，我能帶你出國嘛。」何伯不滿地回應：「會攞返返嚟㗎嘛！」何太的臉色突然變得嚴肅：「你攞返返嚟先算啦！」
何伯情感爆發：我睇住個老婆同人上床，我幾難頂呀？
何伯的情緒在直播中好激動，甚至在鏡頭外落淚，何太試圖安慰他：「你唔好喊啦！」但隨即又說：「你冇能力就要認㗎啦！」這讓何伯感到更加心碎，他表達了自己的痛苦：「你知唔知我個心有幾痛！我以為搵到個真心對我嘅老婆。」何太則表示，改嫁是常見的事，並試圖為自己辯解：「如果有辦法，邊使離婚、改嫁呀！我唔想你死咋！如果筆錢人哋做咗手腳攞唔返呢？我咪即係救咗你囉！第時你咪留喺我哋身邊做管家囉，幫我哋掃嚇花園，切下生果，好似你而家咁樣囉！」何伯無奈地說：「我睇住個老婆同人上床，我幾難頂呀？」
何太則回應：「如果人哋娶我嗰個睇得開呢？人哋美國生活嘅人開通呢？」何伯則反駁：「人哋話：『呢個好女人嚟㗎咩？』我冇晒面㗎啦！」何太堅持自己是出於好意：「我唔好就唔會帶住你去嫁啦！」何伯更直言何太嫁去美國的那一天，就是他結束生命的日子。
何太又嫌棄何伯「教唔精」
何太在另一場直播中，何太因不滿何伯無意中走入鏡頭範圍，便大發雷霆。何太不但用力推開何伯，更開聲斥責說：「做乜被人影到你！」對此，何伯無奈地回應：「要攞嘢。」然而，何太卻冷言冷語地質問：「你兜過去攞唔得咩！你係咪教唔精呀？」，邊講邊用銳利的眼神盯著何伯。
何太嫌棄何伯累自己「被扣分」
何太在直播中曾經用普通話斥責何伯：「你再來真的害死我了」，並多次怒視何伯，最後命令何伯「出去坐！」何太之所以如此緊張，是因為何伯當時正在聽劉德華的歌曲，而早前疑似曾經因直播中出現有版權的音樂而導致何太的帳號被扣分，所以何太非常緊張，不斷指責何伯：「兩次都是因為你！在旁邊搞我！」
何太諷刺何伯「好似就要死咁」
何太最後在直播中指責丈夫常常唉聲嘆氣，並說：「今日直播都激死我，你喺呢度又喺度搞我，真係激死我。你咁樣影響到我，你知道嗎？你喺呢度唉聲嘆氣，好似就要死咁，你知道嗎？真係呀！」她的怒氣未消，繼續斥責何伯：「老公喺呢度真係害死我，真係呀！兩次都因為你喺隔離搞我，搞到癲咗，你都唔知！」何伯則是傷心地回應：「你鬧我。」不過何太就反而加重了語氣繼續鬧，指何伯搞到自己「扣到而家冇分啦」，睇到替何伯感到傷心。