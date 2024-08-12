何伯酒店直播「賣肉演出」做噁心行為 何太疑似播放不雅短片挑戰底線
廣告
何太和何伯自從被《東張西望》追訪後，雖然沒有再出現在電視上，但他們轉戰網絡，開始進行直播並接受網民的課金，早前直播驚見何伯的嘴巴被膠紙封住，更驚動警方！昨晚，何太和何伯轉移到酒店進行直播。何太還不停用「我老公」稱呼何伯，氣氛明顯冇太多火藥味，「忠粉」的課金讓他們能夠在酒店中享受玩樂，何太笑不攏嘴地感謝粉絲支持！
何伯直播中「賣肉演出」掹鼻毛
直播進行到一半時，何伯突然站起來，脫掉上衣露出「豬腩肉」，並在洗手間與鏡頭前來回走動，甚至在鏡頭前掹鼻毛。這一行為讓網民哭笑不得，有人猜測何伯可能還沒適應電腦鏡頭的廣角，不自覺已經入鏡。
何太疑似播放不雅短片 惹網民舉報
在何伯洗澡的20分鐘內，何太在直播中再次提到「無糧軍師」，並播放了一段疑似不雅的短片。何太沒有明確指出片中人是誰，但許多網民相信這可能是與何太有過節的「無糧軍師」，由於短片因為反光未能看清片中嘅行為，但只聽到有一名男人不斷地發出呻吟聲音。不過，有網民批評何太在直播中行為非常踩界，決定要舉報她！
何太自誇抖音有五萬粉絲：全中國都識得我哋
何伯與其妻子何太被指唔敢再於公屋中直播，現時改為在屯門公園中直播。直播中何伯不斷為何太撥扇，以紓解夏日的炎熱。何太提到，許多人通過直播賺取可觀收入，並自豪地表示自己在抖音上擁有近五萬粉絲，香港亦有不少粉絲支持她，只是被黑粉惡搞。「如果唔係畀你哋啲黑粉喺度惡搞我，我都真係好出名，全中國都識得我哋，有華人嘅地區都識。」何太強調，黑粉的惡意攻擊讓她感到卑鄙且不人道。「黑粉會有惡報，禽獸不如，畜生都有用處，（黑粉）真係冇X用！」
何太又鬧何伯：扭個死人蓋
在直播進行到一半時，何太抱怨蚊子叮咬，何伯立刻撥扇驅蚊。隨後何太提醒何伯多喝水，但當何伯開水瓶時卻因蓋子發出聲響而遭到何太的斥責。「扭個死人蓋都發出咁嘅聲音，你係咪又想我鬧你啊？！邊個叫你扭得太實，所以人蠢咪咁樣囉！」
何太決定買電腦 進駐YouTube界
直播中，何太對黑粉的怒火未減，她激動地回應網民的留言，透露自己擁有數萬粉絲是她的財富。「我幾萬粉絲，呢啲就係我嘅財富，X你個街，黑粉，衰X黑粉！我畀你呢班X街搞到我冇收入。」她還計劃購買手提電腦，開設YouTube頻道以繼續直播並賺取收益，堅決不向黑粉低頭。
圖片來源：網上圖片