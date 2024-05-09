何太「周身蟻」傳返內地避風頭 街坊踢爆4大秘密 原來已結過婚？
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近日，《東張西望》報導76歲的何伯與一位比他年輕30歲的內地婦人，引起全城關注，更有位街坊爆料稱這位何太嘅背景好唔簡單！
街坊爆料何太真實身份 4大背景大揭秘！
近日有街坊爆料新何太最新動向，消息指她目前已離開香港返回大陸， 有人更認為她並非普通女人，是一名非常專業的騙子。爆料者更透露新何太的背景， 網民紛紛表示「唔簡單」。根據網民的爆料，有人聲稱何太最近返回內地，但目前還沒有消息是否有何伯同行。
第1. 虛報年齡！原來仲要後生啲？
原來，何太聲稱自己46歲，但實際上只有43歲，並且在內地有一名20多歲的兒子。
第2. 何太已兩度結婚 何伯係第三手
何太的第一次婚姻發生在內地，婚後生有一子。離婚後，何太來港再認識第二任丈夫，何伯是第三手！
第3. 靠第二任老公拎身份證離婚後獲公屋
何太第二任丈夫是擁有香港身分證的中年男人，對方的年紀較上一任輕， 婚後也順利在七年後取得香港身分證，然後離婚，再申請輪候公屋，現時所居住的公屋就是從第二度離婚後獲取的， 據悉居所位於屯門區。
第4. 靠炒散度日以避開審查
很多網民質疑全身、全屋名牌的新何太擁有公屋之餘，還能避免各種審查。根據街坊爆料指，她一直是打散工（俗稱「炒散」）的，並以現金出糧，主要在屋村商場檔口工作， 故經常在街市內出現。後來結識了何伯，「睇中」他有錢，並以「煲湯」的方式迷倒何伯，最後第三度結婚。
公眾對真相的追求 希望《東張西望》能夠進一步調查
面對這些指控，不少網民表示這只是一方之詞，並希望《東張西望》能夠進一步調查，以釐清真相。何伯與何太的故事，成為了社會關注的焦點，人們期待能夠了解到事件的全貌。
圖片來源：《東張西望》、東張西望截圖、Facebook群組@大埔 TAI PO