何太「釣金龜攻略」抖音號曝光 外號「千語BB」 網民：幾時出《東張》第6集
何太真面目抖音帳號曝光再惹熱議 影片漏夜變Private！
一直在《東張西望》以口罩遮樣的何太，原來在抖音平台有一個個人帳號，化名「千語BB生活語錄」分享作品七十多條，雖然關注人數不足50人，但就在《東張》爆紅後被網民發掘出來，當中影片大多分享女人愛情生活智慧。
何太原名XX婷 面對鏡頭自我介紹「善良優雅」
帳號中多段影片，被網民形容為「阿爾蓋達式」對鏡自拍，發表偉論「釣金龜宣言」的畫面，內容大多是關於愛情、婚姻、生活的智慧，背後主題其實都係關於「嫁個有錢人」，與她本人在《東張》受訪的一個共通點，就係影片內容都離不開一個錢字！
網友支持她盡快拎到450萬，事成之後再分少少畀佢。何太亦親自回覆：「首先謝謝你，不過呢錢是我老公的血汗錢，不好意思哈，沒得分。」
認識何伯前頻頻抱花合照自勉
另一個關聯帳戶「玲玲在香港」也有數張疑似何太自拍，當中有多張收花照片，背景疑為「何太」廣州家居，時間是23年12月初，差不多兩三日就有抱著花束自拍，分享時寫上「愛自己」、「給自己一個擁抱」等自勉句子，雖然不少網民質疑「何太」感情世界比自己講的多姿多采，不過暫未有證據顯示花束由傾慕者或其他男人送出。
何太何伯北上被被獲！眼利網民發現重點 用1舉動力證：好恩愛！
76歲何伯和細逾30年的何太自登上TVB節目《東張西望》接受訪問後，就成為全城話題人物。有網民在Facebook成立「何伯&何伯老婆關注組」，極速吸引了踰9萬人加入，日前更有網民野生捕獲何伯、何太恩搭港鐵北上，再度引起網民熱議。
何太帶何伯北上擺攤煎牛扒？
何太在《東張西望》受訪時曾否認貪錢，並揚言可以返內地生活養何伯，更大爆金句：「我可以返大陸擺地攤煎牛扒。」日前就有網民野生捕獲何伯和何太搭東鐵前往落馬州，更拍得兩人過關一刻，引來網民關心何太帶何伯北上目的，有人就猜測何太返內地是為了物色地攤煎牛扒！
網民促何伯：交返間公屋出嚟
眾多網民關心何太的最新動向，更有網民為何太P圖設計出牛扒檔。事件更引起Facebook專頁「公屋討論區」關注，指何伯和何太「又返大陸嗰個屋企，間公屋只係攞嚟度假，佢個仔又從來冇喺間公屋居住」，引來不少網民支持，希望何伯能夠「交返間公屋出嚟」。
何伯何太被發現以1舉動放閃
不過有眼利網民就從相中發現重點來，指何伯和何太以一個舉動公開放閃：「每人拎住一邊紙袋」、「真係好情深拎袋紙袋都一人一邊繩咁拎，何其恩愛」、「個紙袋裝嘢都唔方會重，都一人一邊揪住，真係孖公仔出遊」等，更有網民猜測兩人北上的原因係「新婚點都要返鄉下見外父外母嘅」。