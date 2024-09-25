何太挑戰多首容祖兒金曲「乘風七海」震懾網民 張敬軒爆笑留言！
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近半年來，何氏夫婦的直播活動引起了廣泛的關注。何太每天進行直播，與「粉絲寶寶」進行互動，她表示非常享受這種交流方式。然而，何太的直播活動也遇到了一些挑戰，包括在餐廳和酒店直播時遭到驅趕，何太近日又玩「中年好聲音」，聽到網民驚呼：「耳朵流產了」。
何太直播歌唱表演 挑戰多首容祖兒金曲
最近，何太在直播中大展歌喉，選唱了容祖兒的《16號愛人》，在最新的直播中再次展示了她的歌唱才能，她表示：「我唱歌仔，費事畀佢影響心情，因為個標題寫咗出嚟啦已經，我要唱歌仔！」何伯更親自餵何太喝水潤喉，何太之後再唱出了《再見我的初戀》和《痛愛》，其表演充滿感情，甚至達到「高潮迭起」的境界。
「乘風七海」震懾網民 張敬軒爆笑留言
何太的歌聲雖然不是專業水準，但她用一口不純正的廣東話和五音不全的聲線唱出了這兩首歌，引來網民熱烈討論。許多人覺得她的表演似係玩緊「估歌仔」，甚至有網友戲稱：「初鍊已經笑左」「何伯：你唱到咁我都係七街瞓算數啦」「乘風七海」「耳朵流產了」「超級無敵估歌仔」「何伯體驗來回地獄又折返人間」，何太表演引起了不少笑料，有網友發現連張敬軒都有畀like，更笑指「容祖兒 #咪理 嘅歌」，非常爆笑！
圖片來源：抖音圖片、King Jer 娛樂台