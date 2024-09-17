何太豪稱捐網民「課金」做善事 遭無情踢爆又直播爆喊入黑粉數
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早前引起全城熱話嘅何伯與新何太連月來話題不斷，而食住個勢嘅何太亦狂開Live立志做網紅，引起網民熱議。日前（15日）何太就再開直播同fans傾偈，並在直播中自爆會將網民嘅「課金」捐出，不過隨即就被無情踢爆，仲搞到又喺直播中委屈爆喊……
何太稱捐網民課金畀無國界醫生
適逢何太嘅直播時即將迎來中秋節，因此有觀眾「課金」畀何太賀佳節。何太收到「課金」後仲大方表示會將錢捐畀無國界醫生：「啲課金啊，都可以全數捐出去嘅，到我手上之時我就全部捐去無國界醫生嗰度！」不過隨即就有唔少網民湧入無國界醫生嘅Facebook專頁，兼且連環留言質疑何太借捐錢吸引觀眾「課金」，行為其實別有用心。
無國界醫生真相大踢爆
對於網民提出「無國界醫生（香港）是否曾授權『何太生活語錄』頻道為無國界醫生籌款」的質疑，無國界醫生就在其社交平台作出澄清，並表示：「目前並沒有與該頻道合作任何募捐籌款活動」，踢爆何太講得十分好聽嘅「課金」藉口。更有唔少網民對此留言狠批何太：「連NGO都夠膽利用」「真係貪到出晒面」「點解可以咁厚面皮」
何太又爆喊入黑粉數
代無國界醫生籌款一事被踢爆後，何太昨日（16日）就如常開直播，不過就再度爆喊入黑粉數：「嗰啲黑粉啊搞事份子一直以來害我陷害我，佢哋依家攻擊埋人哋嗰啲無國界醫生」「佢哋目標係搞我，我真係唔希望嗰啲無辜嘅受到牽連受到影響」何太仲邊講邊拎紙巾狂抹眼淚，不過就未能獲得網民嘅信任及同情，更直言佢「好戲過演員」。
撰文：東方新地圖片來源：直播截圖、Facebook截圖