何太豪稱捐網民「課金」做善事 遭無情踢爆又直播爆喊入黑粉數

早前引起全城熱話嘅何伯與新何太連月來話題不斷，而食住個勢嘅何太亦狂開Live立志做網紅，引起網民熱議。日前（15日）何太就再開直播同fans傾偈，並在直播中自爆會將網民嘅「課金」捐出，不過隨即就被無情踢爆，仲搞到又喺直播中委屈爆喊……

