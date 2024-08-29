何太淚灑直播間回應黑粉：我嘅努力希望以後會回報 網民力挺何太不要哭
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何太同何伯因為《東張西望》而成為近幾個月hit爆人物，日前何太又開直播回懟黑粉！何太在直播時似乎開著其他直播節目，可聽到當中出現瞭如「開個台食啲網民然後氹佢畀錢」、「乞衣」等具有侮辱性的字眼，何太聽見後不禁眼濕濕，期間更多次抬頭強忍淚水。
何太高EQ回應網民
何太眼濕濕講：「我嘅努力希望以後會回報，係咪？你哋嗰啲所作所為，已經睇喺世界人士嘅眼裡啦。你哋咁樣迫害我哋，狙擊我哋，誅殺我哋，係咪？連我哋啲粉絲寶寶，你哋都誅殺，你哋呀，你哋啲行為幾卑鄙，幾冇人性呀。」何太越說越傷心，委屈的情緒似乎又湧上心頭，再次抬頭強忍淚水。停頓了數秒後，她續說：「我搵唔搵到錢真係冇所謂，只係要一個公道喎，係咪？講嘢公道自在人心。」
何太也有展示自己的高EQ，當有網民指其「手指好粗」，何太就回答：「係呀，因為我幾歲大就開始做農活，乜嘢農活都做，又餵豬餵鵝呀，睇牛，乜都做，所以我對手係唔好睇，（手指）係粗㗎嚇。」而對於有網民指她是「鄉下人」，她也轉數很快，回答得體：「唔緊要啦，而家鄉下人都唔比城市人差㗎喎。而家鄉下人真係好識搵錢。」
網民力挺何太不要哭
不少網民亦留言表示支持：「其實何太都冇乜，幾好呀，何太唔駛理啲黑粉」、「何太不要哭，真的心痛你」、「何太早晨呀，加油呀，支持你！不過早日離開何生啦，咁你先可以往更高處」。
圖片來源：TVB