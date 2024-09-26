何太強硬反擊翁靜晶指控 何伯曲線助攻：佢係有大陸老公！
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「女俠」翁靜晶近日在其YouTube頻道中大爆何太似乎在內地「有頭家」，未離婚，呢個震撼消息惹來網友熱議！去到第二回合，終於等到何太反擊，強硬回應翁靜晶「重婚」指控！
何太潛水一晚回應翁靜晶爆料 再賴係黑粉所為
翁靜晶的影片播出後，何太一改往日早晨直播的習慣，選擇在昨晚25日與丈夫何伯一同現身直播。何太堅稱自己清白，並表示自己不會說湛江話，強調「清者自清，行得正」。她指責那些惡意中傷她的黑粉「你哋屈我重婚，又話我終於乜乜乜入到呢個罪，唔好意思呀，令你哋失望，我都叫你唔好花啲心思惡搞人喇，班黑粉係好可憐蟲，根本冇嘢好做，不為自己人生著想，不懷好意阻人發展，即係加害人，根本就係人格分裂，有精神病。」網民曾預言何太會將責任歸咎於黑中。
何伯：我哋大把漂白水 佢大陸係有老公！
何伯則表示，他們夫妻不畏困難，勇於面對挑戰，並爆出驚人消息：「我哋兩公婆迎難而上，乜都唔驚，繼續抹黑啦，我哋大把漂白水。唔使理佢㗎，何太大陸梗係有老公，香港大陸兩邊走，佢係有大陸老公！」
何太避談敏感話題：我都會吉人自有天相
在整個直播過程中，何太避免提及「何志華尋妻」事件以及之前因賭博被行政拘留的事宜。她輕描淡寫地表示自己不會受到影響「我唔會有事嘅，人哋點陷害我都冇事，我都會吉人自有天相。我有天看護，不知幾開心，見班黑粉搞事又落空，我真係戥你哋淒涼，冇一件事成功？啲黑粉根本有妄想病，成日叫洗淨坐監，你坐我都未呀。」她感謝了支持她的觀眾，並未回答黑粉的任何提問。
圖片來源：危險人物 Dangerous Person 2.0@YouTube、直播截圖