翁靜晶開直播串爆囂張何太！出律師信警告 何太未知驚：放馬過來
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何太近日在網絡上的活躍表現，成為全城焦點，一向有打擊社會不公事嘅翁靜晶以法律角度分析「何伯事件」，指出何伯難以取回450萬，突然引起新何太批評翁靜晶兼說：「懷疑佢個律師牌點買嚟嘅。」其後翁靜晶再聰明還擊！
翁靜晶串爆囂張何太
翁靜晶在自己的YouTube頻道上回應了何太的言論，她戲謔地詢問「有人話，翁靜晶個律師牌，有人講個牌買返嚟㗎喎！哇，我聽到好開心喎！我想問有得賣嗰個人係邊度有得買呀？我想買多個喎，如果有不如買多個，你介紹我買多個啦，要幾多錢？如果買得起，買多個都唔錯喎咁樣。」她進一步指出，有些人認為金錢是一切，但在香港，這種觀念是行不通的，因為香港有廉政公署的存在，法庭也難以被買通。
翁靜晶：有啲人咩都唔驚，係最驚窮
翁靜晶分享了她的觀點，認為成功的定義不應該只由金錢來衡量，而是應該由社會給予的評價來定義。「有啲人咩都唔驚，係最驚窮，因為佢哋窮到怕喇，佢哋唔可以再俾自己去返嗰個位度，唔好講咁多禮義廉恥，因為佢哋目標同我哋唔同，同埋佢哋經歷過嘅嘢，唔係我哋所可以明白，佢哋經歷嘅慘況唔係我哋可以體會，各人有各人嘅前因後果。」
翁靜晶出律師信警告何太囂張稱：放馬過來
翁靜晶強調對何太無敵意，不會仇恨她，更猜測對方可能有好可憐嘅歷史，不過翁靜晶再講：「我做嘢通常先禮後兵，你哋講得啱，我會做一個制衡措施，出律師信之後，如佢選擇行善良嘅路，唔好害人，好好對待人哋嘅家人，咁就未必有下一着，否則好過份，仍然傷害其他人，我出咗第一封信，我隨時可行下一步。」何太繼續發表囂張的留言，包括”你這個奸狡女人，放馬過來”和”我等著你”。許多網民都在等待看她的下場。
圖片來源：翁靜晶＠YouTube、抖音@千語BB生活語錄、《東張西望》截圖