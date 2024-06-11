翁靜晶開直播串爆囂張何太！出律師信警告 何太未知驚：放馬過來

何太近日在網絡上的活躍表現，成為全城焦點，一向有打擊社會不公事嘅翁靜晶以法律角度分析「何伯事件」，指出何伯難以取回450萬，突然引起新何太批評翁靜晶兼說：「懷疑佢個律師牌點買嚟嘅。」其後翁靜晶再聰明還擊！

