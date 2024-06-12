何太原來一早部署好 揚言何伯死後會「燒真錢畀老公」網民爆真實意圖

何伯何太事件持續發酵，為了證明並非貪圖何伯的450萬元，何太再次語出驚人！揚言假如何伯死後會「將啲真錢燒畀我老公」！早些時候，何太在抖音粉絲群組中以錄音的方式回應，她強調無論如何何伯都要取回那筆錢，如果得不到就寧願「死唔閉眼」，並且她還說勝算絕對百分百。

