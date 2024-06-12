何太原來一早部署好 揚言何伯死後會「燒真錢畀老公」網民爆真實意圖
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何伯何太事件持續發酵，為了證明並非貪圖何伯的450萬元，何太再次語出驚人！揚言假如何伯死後會「將啲真錢燒畀我老公」！早些時候，何太在抖音粉絲群組中以錄音的方式回應，她強調無論如何何伯都要取回那筆錢，如果得不到就寧願「死唔閉眼」，並且她還說勝算絕對百分百。
何太打算「將真錢燒畀老公」
何太早前更講明唔係貪錢，更唔稀罕呢筆錢，因為450萬對佢嚟講實在太少，佢解釋：「你都多餘既，死咗450萬，幾多畀我呀，我唔稀罕嗰啲錢呀。我老公死咗既話，我燒嗰啲真錢畀佢呀，得未？450萬真係太少呀，護理佢老人家身體都唔得架，都未夠吖，萬一有咩重病，係咪？」
網民留言：佢燒自己落去，都唔會燒真錢啦！
何太再補多句講，會將筆錢做慈善，不停向網友駁火：「你又變成又問我咬住我，話到時何伯死咗450萬有幾多歸我，哼，真係吖！搞到我又要應承你哋，又講話到時將啲真錢燒畀我老公。」
何太其後越說越激動，打算同網友對決：「你敢唔敢同我見面，嚟一個決一死戰嘅約定，如果我份人有乜嘢行差踏錯，犯咗法，我哋同你賭命！你敢唔敢呀？X街，真係腦入水！」不少網民留言：「燒真錢犯法！」「佢咁發錢寒，燒自己落去，都唔會燒真錢啦！」「佢真係傻到不能形容」
無故焚燒紙幣係犯法 最高可被判囚2年
另一方面，本港流通紙幣每張均屬發鈔銀行的財物，除非獲銀行授權，否則市民若無故損毀或焚燒紙幣，或在紙幣上塗污，可能違反《刑事罪行條例》第60條摧毀或損壞財產，最高可被判囚2年，至於教唆他人損毀紙幣的話亦等同違法，大家千萬不要以身試法！
圖片來源：抖音截圖、TVB