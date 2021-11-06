何家勁現年61歲原來已秘婚？ 口快快自爆：女兒都比你大了
何家勁「展昭」近年轉戰內地，專心打理健康食品生意，有傳身家早已過億，但他的感情生活一直成謎。不過近日何家勁上載一段短片介紹美食時卻突然自爆：「女兒都比你大了」，引發一眾網友熱議！
文：東方新地 ｜圖：[email protected]何家勁kennyho、何家勁抖音影片截圖、新傳媒圖片庫
突然自爆有個女
現年61歲的何家勁當年在劇集《包青天》中飾演展昭一角紅遍華人地區，被譽為歷代「最靚仔的展昭」。不過他近年已退出幕前，轉戰內地發展，更開設自家品牌「勁家莊」做健康食品生意，有傳他身家早已過億。生意做到有聲有息，但何家勁鮮有提及感情生活，不過日前他在抖音上載了一段短片介紹美食，慘被網民留言催婚，而何家勁回覆時竟然自爆話囡囡已經好大個，即時掀起網民熱議！
口快快：女兒都比你大了
短片中身穿橙色運動裝的何家勁剪了一頭清爽短髮，打扮年輕時尚，對住鏡頭分享美食，期間不時和粉絲互動，有網友好奇問他：「何！為甚麼還不成家！」而何家勁回覆時竟然答話：「女兒都比你大了」，還附上哭笑不得的emoji表情符號。速即引來大批粉絲留言追問，但他之後就未有再回覆澄清。