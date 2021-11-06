何家勁現年61歲原來已秘婚？ 口快快自爆：女兒都比你大了

何家勁「展昭」近年轉戰內地，專心打理健康食品生意，有傳身家早已過億，但他的感情生活一直成謎。不過近日何家勁上載一段短片介紹美食時卻突然自爆：「女兒都比你大了」，引發一眾網友熱議！

文：東方新地 ｜圖：[email protected]何家勁kennyho、何家勁抖音影片截圖、新傳媒圖片庫