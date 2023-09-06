何廣沛被鬧劈腿食人妻 親自落場反擊網民：可以去做編劇！

曾與朱晨麗傳緋聞傳足6年的何廣沛，近日大方認有新戀情，女方Sarah係公關公司創辦人，有錢又靚女，不過日前有網民就上社交平台爆料指Sarah結過婚，又狂鬧何廣沛「劈腿」、「食軟飯」，引來何廣沛嬲爆落場反擊！