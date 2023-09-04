35歲何廣沛撇朱晨麗後爆新戀情 新女友Sarah為公關公司創辦人

現年35歲的何廣沛，與大一歲的前港姐冠軍朱晨麗緋聞傳足6年，但一直以「好朋友」見稱，今年年初卻突然驚爆2人已「搲爛面」互相unfollow，上月更爆出朱晨麗戀上富二代兼懷孕的消息，不過其後女方隨即否認有戀情。事隔未夠一個月，今日（4日）有報道指出，何廣沛情斷朱晨麗之後已火速有新女友，而他亦大方承認戀情，與過去曖昧不明的緋聞展示出截然不同的態度。