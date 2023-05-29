何廣沛與朱晨麗「分手」後首度同場 前後腳到場互當透明場面尷尬
何廣沛 朱晨麗首同場勁尷尬
事隔多日，二人昨日（28/5）終於在「unfollow事件」後首度同場出席品牌上市發佈會，二人均盛裝打扮，男的黑色西裝白恤衫，女的穿上白色套裝露纖腰，若然合照理應會幾登對。可惜，在當晚的活動上二人全程零交流未有同框，接受訪問時被問到對方，何廣沛仍繼續以「同事」稱呼對方，而且用字很見外，甚至不知道朱晨麗亦有份出席活動！
何廣沛做完訪問之際，恰巧撞正朱晨麗到場，但何廣沛竟然眼尾都沒有看過對方一眼就直衝場內，當正對方透明！到朱晨麗接受訪問時同樣被問及何廣沛，不過有網民就認為她的用詞和語氣比較大方，亦未有刻意以「同事」稱呼何廣沛。二人同場不同框互當透明，確實為現場帶來一陣尷尬氣氛！直至大會全體大合照才有機會「同框」，不過企位亦相當遠。
其實當晚的發佈會上還有大量TVB「同事」出席，例如有江嘉敏、蔡思貝、陳自瑤以及陳敏之等等，但何廣沛在IG分享酒會場內的相片時，亦沒有任何與人的合照，似乎連玩IG都相當避忌！
何廣沛解釋unfollow朱晨麗原因：任何關係都會有變化
17年朱晨麗和何廣沛因為合作拍攝《超時空男臣》而傳出緋聞，事後兩人多次以情侶檔姿態一齊出席活動，亦不時在社交平台互動，但兩人早前被指感情翻波，何廣沛被發現單方面unfollow朱晨麗的IG帳戶，令過往秒Like對方Post的情況成為追憶。
何廣沛早前出席活動時，親自回應指任何關係都會有變化的時候，認為這樣處理是對大家最好的方式，對任何人都尊重。何廣沛表示自己往後會專注於工作，暫時不會拍拖，又指大家一直都是同事關係，相信往後都會在公司活動上碰面。
朱晨麗尷尬回應被unfollow將何廣沛由「朋友」變「同事」
朱晨麗早前現身TVB活動亦有回應被何廣沛unfollow事件時，言談間就顯得較為尷尬，她指每日都有好多人follow或者Unfollow別人，是一件好正常的事，冇乜特別，被問到兩人係咪係真係分開咗？她回答：「唔好立亂猜測啦！」而講到兩人仲係咪朋友關係時，朱晨麗本來想回答「仲係朋友」，但下一秒就極速改口指兩人係「同事朋友」，之後又變成「同事關係」，似乎對何廣沛率先將她「降呢」變同事這件事耿耿於懷！
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