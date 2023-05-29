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何廣沛與朱晨麗「分手」後首度同場 前後腳到場互當透明場面尷尬

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何廣沛與朱晨麗在6年前因為合作拍攝《超時空男臣》而撻著，更多次被傳媒影到男方進出朱晨麗香閨，又有雨中漫步同撐一傘等等親密行為，雖然二人之後一直都以「朋友」相稱，但不論行內及行都認定二人就是一對。惟到早前何廣沛被發現其IG單方面unfollow朱晨麗，二人關係更加由「朋友」降呢做「同事」，不少人都認為二人已經分手兼擘面！

朱晨麗 朱晨麗與何廣沛的緋聞由2017年傳到近日才斬纜，已足足6年。
朱晨麗與何廣沛的緋聞由17年傳到近日才斬纜，已足足6年。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
朱晨麗同何廣沛嘅緋聞傳足兩年多，雖然一直未有承認，但二人經常喺網上放閃，早排更被拍得雙雙秘密遊泰國㖭！
朱晨麗同何廣沛雖然一直未有承認，但二人以往經常喺網上放閃，更曾被拍得雙雙秘密遊泰國㖭！（圖片來源：新傳媒照片庫）

何廣沛 朱晨麗首同場勁尷尬

事隔多日，二人昨日（28/5）終於在「unfollow事件」後首度同場出席品牌上市發佈會，二人均盛裝打扮，男的黑色西裝白恤衫，女的穿上白色套裝露纖腰，若然合照理應會幾登對。可惜，在當晚的活動上二人全程零交流未有同框，接受訪問時被問到對方，何廣沛仍繼續以「同事」稱呼對方，而且用字很見外，甚至不知道朱晨麗亦有份出席活動！

何廣沛 總經理帶同一班藝員出席，認真畀面。
總經理帶同一班藝員出席，認真畀面。（圖片來源：大會提供）
何廣沛 何廣沛黑白配。
何廣沛黑白配。（圖片來源：大會提供）

何廣沛做完訪問之際，恰巧撞正朱晨麗到場，但何廣沛竟然眼尾都沒有看過對方一眼就直衝場內，當正對方透明！到朱晨麗接受訪問時同樣被問及何廣沛，不過有網民就認為她的用詞和語氣比較大方，亦未有刻意以「同事」稱呼何廣沛。二人同場不同框互當透明，確實為現場帶來一陣尷尬氣氛！直至大會全體大合照才有機會「同框」，不過企位亦相當遠。

何廣沛 同朱晨麗都幾襯。
同朱晨麗都幾襯。（圖片來源：大會提供）

其實當晚的發佈會上還有大量TVB「同事」出席，例如有江嘉敏、蔡思貝、陳自瑤以及陳敏之等等，但何廣沛在IG分享酒會場內的相片時，亦沒有任何與人的合照，似乎連玩IG都相當避忌！

何廣沛 二人大合照企到好開好遠。
二人大合照企到好開好遠。（圖片來源：大會提供）
何廣沛 入到場內一樣企到天各一方。
入到場內一樣企到天各一方。（圖片來源：[email protected]
何廣沛 埋枱食飯仲要唔見咗何廣沛，朱晨麗即坐在圖片下方紥辮嗰位！
埋枱食飯仲要唔見咗何廣沛，朱晨麗即坐在圖片下方紥辮嗰位！（圖片來源：大會提供）
何廣沛 之後何廣沛都有在限時動態分享自己在場內的照片。
之後何廣沛都有在限時動態分享自己在場內的照片。（圖片來源：[email protected]_hkp）

何廣沛解釋unfollow朱晨麗原因：任何關係都會有變化

17年朱晨麗和何廣沛因為合作拍攝《超時空男臣》而傳出緋聞，事後兩人多次以情侶檔姿態一齊出席活動，亦不時在社交平台互動，但兩人早前被指感情翻波，何廣沛被發現單方面unfollow朱晨麗的IG帳戶，令過往秒Like對方Post的情況成為追憶。

何廣沛早前出席活動時，親自回應指任何關係都會有變化的時候，認為這樣處理是對大家最好的方式，對任何人都尊重。何廣沛表示自己往後會專注於工作，暫時不會拍拖，又指大家一直都是同事關係，相信往後都會在公司活動上碰面。

朱晨麗 何廣沛在活動上明示兩人關係有變化，更將朱晨麗「降呢」變同事。
何廣沛之前曾在活動上明示兩人關係有變化，更將朱晨麗「降呢」變同事。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

朱晨麗尷尬回應被unfollow將何廣沛由「朋友」變「同事」

朱晨麗早前現身TVB活動亦有回應被何廣沛unfollow事件時，言談間就顯得較為尷尬，她指每日都有好多人follow或者Unfollow別人，是一件好正常的事，冇乜特別，被問到兩人係咪係真係分開咗？她回答：「唔好立亂猜測啦！」而講到兩人仲係咪朋友關係時，朱晨麗本來想回答「仲係朋友」，但下一秒就極速改口指兩人係「同事朋友」，之後又變成「同事關係」，似乎對何廣沛率先將她「降呢」變同事這件事耿耿於懷！

何廣沛 朱晨麗 朱晨麗近日po出同楊梓菁high tea合照，似乎搵好姊妹相聚療情傷。
朱晨麗同楊梓菁high tea合照，似乎搵好姊妹相聚療情傷。（圖片來源：[email protected]_zhu）
何廣沛 朱晨麗 最後朱晨麗只係強調叫大家唔好再猜測，話自己並無唔開心。
當時朱晨麗只係強調叫大家唔好再猜測，話自己並無唔開心。（圖片來源：[email protected]_zhu）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_zhu、東方新地資料庫、[email protected]_hkp、[email protected] 、大會提供

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