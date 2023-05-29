何廣沛與朱晨麗「分手」後首度同場 前後腳到場互當透明場面尷尬

何廣沛與朱晨麗在6年前因為合作拍攝《超時空男臣》而撻著，更多次被傳媒影到男方進出朱晨麗香閨，又有雨中漫步同撐一傘等等親密行為，雖然二人之後一直都以「朋友」相稱，但不論行內及行都認定二人就是一對。惟到早前何廣沛被發現其IG單方面unfollow朱晨麗，二人關係更加由「朋友」降呢做「同事」，不少人都認為二人已經分手兼擘面！