何廣沛結婚｜與朱晨麗傳足6年緋聞曾出入香閨 疑分手收場被鬧「劈腿渣男」

37歲的何廣沛（Matthew）今日（8日）宣布與女友Sarah Miu（苗承諾）喜結連理。此前，他與TVB花旦朱晨麗傳出6年緋聞，雖未公開承認戀情，僅以「好朋友」相稱，但二人多次被拍到進出女方住所，且頻繁在網上互動放閃，早已被視為公開情侶。直到2023年初，二人傳出分手消息，同年中朱晨麗被爆與富二代戀愛並懷孕，而何廣沛則被揭與新女友Sarah熱戀。當時，部分網民指責何廣沛「劈腿」，他更曾於網上與網民正面交鋒澄清。