萬千星輝2025|何廣沛奪「最佳男配角」爆喊獲羅家英抹淚 佘詩曼台下激動落淚

《萬千星輝頒獎典禮2025》今晚在澳門上葡京綜合渡假村舉行，最佳男配角獎項競爭激烈，36位實力派演員角逐殊榮。經過激烈角逐後，何廣沛憑《新聞女王²》成功奪獎，台上激動落淚的一幕令全場動容，連佘詩曼都忍不住送上擁抱並在台下哭成淚人，羅家英更在台下默默抹眼淚，場面感人至深。