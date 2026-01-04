萬千星輝2025|何廣沛奪「最佳男配角」爆喊獲羅家英抹淚 佘詩曼台下激動落淚

《萬千星輝頒獎典禮2025》今晚在澳門上葡京綜合渡假村舉行，最佳男配角獎項競爭激烈，36位實力派演員角逐殊榮。經過激烈角逐後，何廣沛憑《新聞女王²》成功奪獎，台上激動落淚的一幕令全場動容，連佘詩曼都忍不住送上擁抱並在台下哭成淚人，羅家英更在台下默默抹眼淚，場面感人至深。

何廣沛奪獎激動落淚感謝佘詩曼

何廣沛在台上接過獎座時明顯情緒激動，一度哽咽表示「我唔記得曬講咩，我攞飛躍之後我知道我應該冇咁快再攞到」。這位即將踏入四字頭的實力派演員，能夠在事業高峰期再下一城確實令人感動。他特別感謝佘詩曼的提攜和支持，更不忘感謝另一半的默默支持，真摯的感言讓現場氣氛相當溫馨。台下的佘詩曼聽到何廣沛的感謝後，立即起身給予溫暖擁抱，自己也激動得眼泛淚光，充分展現出前輩對後輩的關愛之情。

何廣沛 萬千星輝頒獎典禮 （圖片來源：TVB）
何廣沛 萬千星輝頒獎典禮 （圖片來源：TVB）
何廣沛 萬千星輝頒獎典禮 （圖片來源：TVB）
何廣沛 萬千星輝頒獎典禮 （圖片來源：TVB）
何廣沛 萬千星輝頒獎典禮 （圖片來源：TVB）
何廣沛 萬千星輝頒獎典禮 （圖片來源：TVB）
何廣沛 萬千星輝頒獎典禮 （圖片來源：TVB）
何廣沛 萬千星輝頒獎典禮 （圖片來源：TVB）
何廣沛 萬千星輝頒獎典禮 （圖片來源：TVB）
丁子朗三項提名成最大熱門落空

賽前被視為大熱門的丁子朗，憑《奪命提示》、《執法者們》、《俠醫》三部劇集獲得提名，成為本年度個人提名最多的男配角。網民普遍看好他的實力表現，認為他在不同劇集中展現出色演技，特別是在《俠醫》中的角色塑造更是深入人心。然而最終未能如願奪獎，但三項提名本身已經是對其演技實力的最大肯定，相信未來仍有更多機會在頒獎台上發光發熱。

張松枝意外成網民心水之選

令人意外的是，張松枝在網民討論中獲得極高支持度，不少觀眾留言表示「張松枝」、「撐張松枝」，更有網民指出「張松枝，好奇怪，12年離開TVB而家返轉頭反而啲戲好過以前成熟咗」。這位資深演員離開TVB 12年後重返，在《刑偵12》中的表現確實令人刮目相看，演技比以往更加成熟穩重。雖然最終未能進入五強，但網民的熱烈支持已經證明他重返TVB後的出色表現獲得觀眾認同。

姜大衛獲網民力撐惜未能奪獎

77歲的姜大衛憑《麻雀樂團》獲得提名，不少網民都表示支持這位資深演員，留言「張松枝或者姜大衛」、「睇好兩個老嘅」。有網民更感慨表示「姜大衛要慘到同呢班蛋散中既二打六爭男配角」，認為以姜大衛的資歷和地位，與一眾年輕演員競爭男配角獎項確實有些委屈。雖然最終未能奪獎，但這位影壇前輩在《麻雀樂團》中的精湛演出，依然獲得業界和觀眾的一致讚賞。

《巨塔之后》創單劇提名紀錄

值得注意的是，《巨塔之后》以驚人的五項男配角提名創下單劇提名數量之最，包括張頴康、林景程、湯鎮業、吳岱融、黃庭鋒等實力派演員均獲提名。這部劇集能夠獲得如此多的男配角提名，充分反映出劇集的整體製作水準和演員陣容的強大實力。雖然最終未有演員能夠突圍而出，但五項提名本身已經是對劇集品質的最大肯定，證明TVB在製作精品劇集方面仍有不俗的實力。

最佳男配角五強名單出爐

經過激烈競爭後，最終進入五強的演員分別為何廣沛（《新聞女王²》）、丁子朗（《俠醫》）、鄧智堅（《新聞女王²》）、羅子溢（《執法者們》）及吳業坤（《新聞女王²》）。《新聞女王²》成為最大贏家，三位演員同時進入五強，充分展現這部續集劇的強大演員陣容和精彩劇情。最終何廣沛能夠在眾多實力派演員中脫穎而出，確實是實至名歸的勝利。

