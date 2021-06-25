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何廣沛、郭子豪大爆有女星是非當人情 重組船P真相 有人講大話有人扮醉

東方新地 - 娛聞

上集《Mean Talk》請來何廣沛、郭子豪及奶仔方紹聰做嘉賓，當主持江美儀要他們爆藝人是非當人情的經歷時，郭子豪重提去年發生的船P羅生門，唔使開名全世界都知女主角是馮盈盈與江嘉敏，郭子豪大爆當中一人講大話及有人在船P中扮醉，何廣沛亦加把嘴話知道內情，仲幫兩位女主角改了花名。

撰文：東方新地 圖片：東方新地、Mean Talk影片截圖、馮盈盈IG圖片、江嘉敏IG圖片

郭子豪重提船P事件

上得《Mean Talk》就要爆料，主持江嘉儀旁敲側擊，要何廣沛、郭子豪及奶仔方紹聰爆圈中藝人是非當人情，郭子豪率先開口，提及去年發生的女星遊船河事件，雖然他沒有親口說出兩位女主角的名，不過全世界都知她們是誰。江美儀問是否兩位女主角都是一線，郭子豪答「係」，反被江美儀笑：「乜原來佢哋依家係一線？」

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郭子豪指兩位女星去到一個尷尬的場合，發生羅生門事件。（圖片來源：Mean Talk影片截圖）
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江美儀一聽就知道係講去年的女星遊船河事件。（圖片來源：Mean Talk影片截圖）

可靠消息指當中一人講大話

郭子豪表示自己掌握船P真相，直指其中一名女主角講大話，是她存心放料給傳媒。

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郭子豪表示他收到的內情非常可靠。（圖片來源：Mean Talk影片截圖）
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直指其中一人講大話。（圖片來源：Mean Talk影片截圖）

何廣沛忍唔住加入討論

正當眾人議論紛紛時，何廣沛忍唔住，表示其實自己亦知情，仲話同兩女主角都合作過有交情，他大爆：「其實事後其中一方打畀另一方想了解件事，不過對方唔接電話囉！」郭子豪就再爆其中一女主角在船上扮飲醉。

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何廣沛原來也知情。（圖片來源：Mean Talk影片截圖）
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郭子豪真係知好多內情，佢話其中一人扮醉，江美儀問點解要扮，佢話：「可能試戲！」（圖片來源：Mean Talk影片截圖）

同兩個女主角都有交情

其實何廣沛同郭子豪同兩位女主角都曾合作，何廣沛更與二人相熟，被江美儀多番追問下，他愈講愈多，表示與經理人都曾經講起這件事，更為兩女主角改了花名，一個叫「唔聽」，一個叫「扮聽」，何廣沛笑指二人其實不相伯仲。

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江美儀與阿Bob分析因為船P上有不少公子哥兒，所以女主角要扮醉。（圖片來源：Mean Talk影片截圖）
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何廣沛仲幫兩女主角改埋花名。（圖片來源：Mean Talk影片截圖）

網民猜測邊個係是非精

節目出街後，網民即熱議邊個係出賣朋友的是非精，有人估是江嘉敏報料出賣馮盈盈，而馮盈盈就在船P扮醉。

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Mean Talk重提兩大一線花旦船P內幕

馮盈盈江嘉敏為船P反目

馮盈盈同江嘉敏同年簽無綫，拍劇、做主持齊被力捧，講潛力馮盈盈確係高一線，眼見好姊妹上位走勢凌厲逐漸拋離，江嘉敏早已不是味兒，有人不時在馮盈盈背後放暗箭。二人本來拍住上有仔齊齊媾，卻因為一個富豪船P而令關係徹底破裂，江嘉敏要向電競公司高層男友Anthony解畫，為自保不惜犧牲姊妹情。兩女互片終被公司照肺，不過在公開活動就扮冇事攬實合照，兩個一樣咁好戲。

馮盈盈日前出席港姐宣傳活動，被問及好姊妹江嘉敏在IG留言「知人口面不知心」，所指的是何事？她說：「我覺得就算係朋友，都應該保留番一啲個人空間同私隱畀對方，唔需要事事過問。」
馮盈盈曾在宣傳活動中，被問及好姊妹江嘉敏在IG留言「知人口面不知心」，所指的是何事？她說：「我覺得就算係朋友，都應該保留番一啲個人空間同私隱畀對方，唔需要事事過問。」

一齊放電收兵

前年與拍拖四年的十優醫生男友Martin分手，馮盈盈回復單身攞正牌媾仔，與大隻主播鄭衍峰過從甚密，被本刊記者影到揸車接仔返香閨，又斷正一齊返無綫，不過一日唔認愛都仲有變數，早前馮盈盈被踢爆同賭王兒子何猷亨一同到達深灣遊艇會上船參加富豪船 P，她事後澄清是新相識，又指江嘉敏是中間人，不過江嘉敏即反駁冇做媒，自爆船P前眾人早已在飯局內認識，再明寸一句：「佢使乜人介紹呀？」好姊妹各執一詞，火藥味漸濃，江嘉敏更唔肯罷休。

早前馮盈盈被影到參與富豪船P，而江嘉敏亦在場，事後她在IG上載滑水相，hashtag話不斷被人拖落水好慘，似意有所指。
去年馮盈盈被影到參與富豪船P，而江嘉敏亦在場，事後她在IG上載滑水相，hashtag話不斷被人拖落水好慘，似意有所指。

馮盈盈江嘉敏姊妹擘面內幕！爭上位、放暗箭 公司照肺後扮和好

江嘉敏不斷將件事發大，仲話啲滑水相喺馮盈盈度，力指係好姊妹邀請佢參加船P。
江嘉敏不斷將件事發大，仲話啲滑水相喺馮盈盈度，力指係好姊妹邀請佢參加船P。
被指為釣金龜去富豪船P的馮盈盈，亦在 IG上載滑水相，澄清同何猷亨只是朋友，又話新相識唔係想上岸。
被指為釣金龜去富豪船P的馮盈盈，亦在 IG上載滑水相，澄清同何猷亨只是朋友，又話新相識唔係想上岸。

馮盈盈江嘉敏姊妹擘面內幕！爭上位、放暗箭 公司照肺後扮和好

幾個女仔本來一齊去船P好開心，不過事後各有各撐，口供亦唔夾，江嘉敏爆料話眾人早已認識出席過飯局，同馮盈盈所講的新相識有出入。
幾個女仔本來一齊去船P好開心，不過事後各有各撐，口供亦唔夾，江嘉敏爆料話眾人早已認識出席過飯局，同馮盈盈所講的新相識有出入。

馮盈盈江嘉敏姊妹擘面內幕！爭上位、放暗箭 公司照肺後扮和好

物以類聚成好姊妹

馮盈盈與江嘉敏合作劇集《果欄中的江湖大嫂》而成為好友，知情者透露：「盈盈同 Kaman同期出身，兩個都係心直口快嘅人，一行埋就嘈喧巴閉，嗰時拍《果欄中的江湖大嫂》Kaman被指主動姣黐黃嘉樂，其實就同盈盈喺片場鬥姣，成日傾男仔經點樣冧仔，拍住上一齊收兵囉！有傳 Kaman都唔係省油的燈，雖然有個電競公司高層男友，不過佢未滿足，依家當係騎牛搵馬，佢去得富豪飯局同船P，都想搵個富二代冧吓，點知冇人吼，反而盈盈就好受歡迎，Kaman極度唔順超，船P見光後，Kaman畀男友問長問短，佢更加要先發制人，將所有罪名推畀盈盈。唔止呀！佢最叻就係冧監製同幕後，眼見盈盈好多劇開極速上位，佢睇唔過眼不斷抹黑，平時開工會喺背後放暗箭講對方壞話。」

17年拍《果欄中的江湖大嫂》時，江嘉敏飾演黃嘉樂女友，馮盈盈則飾演黃嘉樂妹妹，有傳二人同時向男方放電，經常爭風呷醋，不過黃嘉樂當時已有個拍拖多年感情穩定的攝影師女友，定力夠無被姣到。
17年拍《果欄中的江湖大嫂》時，江嘉敏飾演黃嘉樂女友，馮盈盈則飾演黃嘉樂妹妹，有傳二人同時向男方放電，經常爭風呷醋，不過黃嘉樂當時已有個拍拖多年感情穩定的攝影師女友，定力夠冇被姣到。

馮盈盈江嘉敏姊妹擘面內幕！爭上位、放暗箭 公司照肺後扮和好

江嘉敏與馮盈盈物以類聚，過往不時約食飯約 high tea，二人曾在 IG自爆交流教仔經，馮盈盈更以專家口吻話傳授咗好多獨門秘笈畀江嘉敏。
江嘉敏與馮盈盈物以類聚，過往不時約食飯約 high tea，二人曾在 IG自爆交流教仔經，馮盈盈更以專家口吻話傳授咗好多獨門秘笈畀江嘉敏。

馮盈盈江嘉敏姊妹擘面內幕！爭上位、放暗箭 公司照肺後扮和好

馮盈盈江嘉敏姊妹擘面內幕！爭上位、放暗箭 公司照肺後扮和好

照肺後扮和好

在圈中是非當人情好普遍，身為世界女，多個朋友好過多個敵人，江嘉敏曾得寸進尺在IG留言「知人口面不知心」，直斥有人講大話後，馮盈盈才將擘面行動升級，公開回應時把江嘉敏由「姊妹」降呢成為「朋友」。過往friend過打band經常約high tea影姊妹相的馮盈盈與江嘉敏，船P後再沒私下見面，之後馮盈盈26歲生日，另一好姊妹劉佩玥買蛋糕為壽星女製造驚喜，江嘉敏冇影，對於會唔會一齊慶祝，馮盈盈說：「佢（江嘉敏）有祝我生日快樂，但都係要就時間，大家仍然係同事、朋友。」盈盈摸清江嘉敏底細，寧可保持距離。

馮盈盈26歲生日正日(6月10日)要為《Do姐有問題》做嘉賓錄影，好姊妹劉佩玥一早為她準備了一個旋轉木馬蛋糕，馮盈盈收到驚喜好開心，激動到攬實對方。
馮盈盈去年26歲生日正日(6月10日)要為《Do姐有問題》做嘉賓錄影，好姊妹劉佩玥一早為她準備了一個旋轉木馬蛋糕，馮盈盈收到驚喜好開心，激動到攬實對方。
以往三位一體的馮盈盈、劉佩玥與江嘉敏，例必互相慶祝生日，發生船 P事件後，江嘉敏已被踢出姊妹團，冇得留低。
以往三位一體的馮盈盈、劉佩玥與江嘉敏，例必互相慶祝生日，發生船 P事件後，江嘉敏已被踢出姊妹團，冇得留低。

兩大新晉花旦參與富豪船P，公然隔空開火擘面，終於觸動高層神經，據知情者說：「件事搞大咗其實對盈盈同Kaman都冇好處，盈盈識得封口想淡化件事，係Kaman唔識死仲繼續辣火頭，最終搞到畀公司照肺叫佢好收聲扮冇事。」之後馮盈盈與江嘉敏擘面後首度同場，二人交足戲攬實合照，皮笑肉不笑，今日就話爭上位爭收兵，再過多幾年爭視后應該會仲精彩。

本 周 一（15日），馮盈盈與江嘉敏出席無綫「AmazingSummer」記者會，突然煞有介事攬實扮和好，江嘉敏掛住演繹姊妹情深，顧唔到腰間腩肉凸出。
去年馮盈盈與江嘉敏出席無綫「AmazingSummer」記者會，突然煞有介事攬實扮和好，江嘉敏掛住演繹姊妹情深，顧唔到腰間腩肉凸出。
入行四年的江嘉敏緋聞與是非都不斷，與電競公司高層男友 Anthony拍拖兩年已發展至同居，仍繼續參與富二代活動，好明顯想騎牛搵馬。
入行四年的江嘉敏緋聞與是非都不斷，與電競公司高層男友 Anthony拍拖兩年已發展至同居，仍繼續參與富二代活動，好明顯想騎牛搵馬。
Mean Talk
馮盈盈和江嘉敏反目後曾拍檔主持新節目《解構心機女》，馮盈盈晒出兩人「破冰」合照，合照中馮盈盈的衣著低胸晒事業線，好明顯充滿「心機」想艷壓對手。（圖片來源：馮盈盈IG）

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