何廣沛、郭子豪大爆有女星是非當人情 重組船P真相 有人講大話有人扮醉

上集《Mean Talk》請來何廣沛、郭子豪及奶仔方紹聰做嘉賓，當主持江美儀要他們爆藝人是非當人情的經歷時，郭子豪重提去年發生的船P羅生門，唔使開名全世界都知女主角是馮盈盈與江嘉敏，郭子豪大爆當中一人講大話及有人在船P中扮醉，何廣沛亦加把嘴話知道內情，仲幫兩位女主角改了花名。

撰文：東方新地 圖片：東方新地、Mean Talk影片截圖、馮盈盈IG圖片、江嘉敏IG圖片