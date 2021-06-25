何廣沛、郭子豪大爆有女星是非當人情 重組船P真相 有人講大話有人扮醉
撰文：東方新地 圖片：東方新地、Mean Talk影片截圖、馮盈盈IG圖片、江嘉敏IG圖片
郭子豪重提船P事件
上得《Mean Talk》就要爆料，主持江嘉儀旁敲側擊，要何廣沛、郭子豪及奶仔方紹聰爆圈中藝人是非當人情，郭子豪率先開口，提及去年發生的女星遊船河事件，雖然他沒有親口說出兩位女主角的名，不過全世界都知她們是誰。江美儀問是否兩位女主角都是一線，郭子豪答「係」，反被江美儀笑：「乜原來佢哋依家係一線？」
可靠消息指當中一人講大話
郭子豪表示自己掌握船P真相，直指其中一名女主角講大話，是她存心放料給傳媒。
何廣沛忍唔住加入討論
正當眾人議論紛紛時，何廣沛忍唔住，表示其實自己亦知情，仲話同兩女主角都合作過有交情，他大爆：「其實事後其中一方打畀另一方想了解件事，不過對方唔接電話囉！」郭子豪就再爆其中一女主角在船上扮飲醉。
同兩個女主角都有交情
其實何廣沛同郭子豪同兩位女主角都曾合作，何廣沛更與二人相熟，被江美儀多番追問下，他愈講愈多，表示與經理人都曾經講起這件事，更為兩女主角改了花名，一個叫「唔聽」，一個叫「扮聽」，何廣沛笑指二人其實不相伯仲。
Mean Talk重提兩大一線花旦船P內幕
馮盈盈江嘉敏為船P反目
馮盈盈同江嘉敏同年簽無綫，拍劇、做主持齊被力捧，講潛力馮盈盈確係高一線，眼見好姊妹上位走勢凌厲逐漸拋離，江嘉敏早已不是味兒，有人不時在馮盈盈背後放暗箭。二人本來拍住上有仔齊齊媾，卻因為一個富豪船P而令關係徹底破裂，江嘉敏要向電競公司高層男友Anthony解畫，為自保不惜犧牲姊妹情。兩女互片終被公司照肺，不過在公開活動就扮冇事攬實合照，兩個一樣咁好戲。
一齊放電收兵
前年與拍拖四年的十優醫生男友Martin分手，馮盈盈回復單身攞正牌媾仔，與大隻主播鄭衍峰過從甚密，被本刊記者影到揸車接仔返香閨，又斷正一齊返無綫，不過一日唔認愛都仲有變數，早前馮盈盈被踢爆同賭王兒子何猷亨一同到達深灣遊艇會上船參加富豪船 P，她事後澄清是新相識，又指江嘉敏是中間人，不過江嘉敏即反駁冇做媒，自爆船P前眾人早已在飯局內認識，再明寸一句：「佢使乜人介紹呀？」好姊妹各執一詞，火藥味漸濃，江嘉敏更唔肯罷休。
物以類聚成好姊妹
馮盈盈與江嘉敏合作劇集《果欄中的江湖大嫂》而成為好友，知情者透露：「盈盈同 Kaman同期出身，兩個都係心直口快嘅人，一行埋就嘈喧巴閉，嗰時拍《果欄中的江湖大嫂》Kaman被指主動姣黐黃嘉樂，其實就同盈盈喺片場鬥姣，成日傾男仔經點樣冧仔，拍住上一齊收兵囉！有傳 Kaman都唔係省油的燈，雖然有個電競公司高層男友，不過佢未滿足，依家當係騎牛搵馬，佢去得富豪飯局同船P，都想搵個富二代冧吓，點知冇人吼，反而盈盈就好受歡迎，Kaman極度唔順超，船P見光後，Kaman畀男友問長問短，佢更加要先發制人，將所有罪名推畀盈盈。唔止呀！佢最叻就係冧監製同幕後，眼見盈盈好多劇開極速上位，佢睇唔過眼不斷抹黑，平時開工會喺背後放暗箭講對方壞話。」
照肺後扮和好
在圈中是非當人情好普遍，身為世界女，多個朋友好過多個敵人，江嘉敏曾得寸進尺在IG留言「知人口面不知心」，直斥有人講大話後，馮盈盈才將擘面行動升級，公開回應時把江嘉敏由「姊妹」降呢成為「朋友」。過往friend過打band經常約high tea影姊妹相的馮盈盈與江嘉敏，船P後再沒私下見面，之後馮盈盈26歲生日，另一好姊妹劉佩玥買蛋糕為壽星女製造驚喜，江嘉敏冇影，對於會唔會一齊慶祝，馮盈盈說：「佢（江嘉敏）有祝我生日快樂，但都係要就時間，大家仍然係同事、朋友。」盈盈摸清江嘉敏底細，寧可保持距離。
兩大新晉花旦參與富豪船P，公然隔空開火擘面，終於觸動高層神經，據知情者說：「件事搞大咗其實對盈盈同Kaman都冇好處，盈盈識得封口想淡化件事，係Kaman唔識死仲繼續辣火頭，最終搞到畀公司照肺叫佢好收聲扮冇事。」之後馮盈盈與江嘉敏擘面後首度同場，二人交足戲攬實合照，皮笑肉不笑，今日就話爭上位爭收兵，再過多幾年爭視后應該會仲精彩。