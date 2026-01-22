非常檢控觀｜何廣沛首獻聲爆辛酸！錄音被監製逐粒音教 配音NG無數勁崩潰！
廣告
何廣沛在《非常檢控觀》中不僅挑戰演渣男，更首次為劇集獻聲唱插曲，並親自為另一位演員配音，可謂身兼三職挑戰極限！不過，風光背後原來有苦自己知，何廣沛自爆首次入錄音室過程極度迷茫，配音時更NG無數次，一度感到非常崩潰，究竟他如何克服這些演藝生涯的新挑戰？
何廣沛首錄劇集歌被考起！監製推倒重來逐粒音教
談到首次擁有個人單曲《懲人淚》，何廣沛坦言過程像「考牌」。他憶述首次錄音的辛酸經歷，當時監製特地為他寫了一首全新的歌，但他入到錄音室後卻發現完全不知如何入手：「淨係得 MMO 同埋歌詞，完全唔知道點唱。自己喺屋企 Prepare 嘅所有嘢，去到錄音室要由頭嚟過，監製全部都唔要。」他形容當時監製「逐粒音叫我點錄我就點唱」，令他在過程中感到非常迷茫和失落，完全不知道最終成品會是怎樣。對自己歌藝信心不大的他，坦言得知歌曲會成為劇集插曲時相當擔心。
何廣沛自認唱歌非強項：「希望大家高抬貴手」
這次的歌唱挑戰對何廣沛來說壓力巨大，畢竟這不是他熟悉的領域。在訪問中，他誠實地剖白了自己的不安，直言對自己的歌藝沒有太大信心。當知道《懲人淚》最終會成為《非常檢控觀》的插曲，在電視上播出時，他難免會感到緊張和擔心觀眾的評價。他更半開玩笑地向觀眾請求：「始終唱歌唔係我強項。」並謙虛地表示「希望大家高抬貴手」，盡顯其坦率可愛的一面，也讓粉絲更加期待他在劇中的歌聲表現。
何廣沛親述配音地獄！自爆NG無數：冇捷徑
除了唱歌，何廣沛在劇中還肩負另一項艱鉅任務——為飾演整容前角色的吳展驊配音。由於劇情需要，吳展驊全程需「滅聲」演出，再由何廣沛後期配上對白。對此，何廣沛直指難度極高：「要配合人哋講嘢嘅節奏真係非常困難，始終（自己）唔係專業嘅配音員。」他憶述之前參加《好聲好戲》的經歷，讓他深深體會到配音員的專業和厲害。他坦言自己功力遠遠不及，因此配音過程充滿挫折：「配音嗰陣係無數嘅 NG，呢啲功力真係冇捷徑。」字裡行間流露出對專業的敬畏和對自我要求的嚴格。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期