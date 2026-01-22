非常檢控觀｜何廣沛首獻聲爆辛酸！錄音被監製逐粒音教 配音NG無數勁崩潰！

何廣沛在《非常檢控觀》中不僅挑戰演渣男，更首次為劇集獻聲唱插曲，並親自為另一位演員配音，可謂身兼三職挑戰極限！不過，風光背後原來有苦自己知，何廣沛自爆首次入錄音室過程極度迷茫，配音時更NG無數次，一度感到非常崩潰，究竟他如何克服這些演藝生涯的新挑戰？