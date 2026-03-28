J Music｜何廣沛驚爆歌手夢碎！首揭十幾年前險入男團：差一步就係偶像
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演員何廣沛（Matthew）近日登上《J Music》大展歌喉，更在節目中驚爆一個埋藏心底十多年的秘密！原來演技備受肯定的他，曾經與歌手夢擦身而過，更差點成為男團偶像成員出道，消息一出震驚全場，究竟當年發生了甚麼事，令他最終走上演員之路？
何廣沛獻唱《懲人淚》 劇中兄妹莊子璇重逢
在「登陸新聲」環節，何廣沛深情獻唱劇集《非常檢控觀》的插曲《懲人淚》，他在劇中飾演一位韓國男團人氣偶像，角色深入民心。有趣的是，節目主持之一的莊子璇（Hilary）曾在劇集《金式森林》與何廣沛飾演兄妹，Hilary甫見面即興奮高呼：「阿哥，終於上嚟《J Music》！」何廣沛則笑言是特意為了「阿妹」而來，更透露是「特登同導演監製Book 你做 MC」，盡顯兄妹情誼。
何廣沛自揭曾有男團夢：「十幾年前有機會」
被問到未來想專注拍劇還是向歌手路發展時，何廣沛突然感觸，首度公開透露自己埋藏多年的歌手夢。他坦言：「歌手呢個夢我十幾年前都諗過，個陣時有去見過啲音樂人，有機會去一個男團度…」這番話令不少人驚訝，原來他在《非常檢控觀》中飾演偶像並非純粹演戲，而是與自己過去的經歷有所呼應，戲如人生的經歷令人不禁感到惋惜。
網民驚訝力撐轉型：「原來差啲做咗偶像！」
何廣沛的驚人自白引來網民熱議，不少人對他曾有機會做偶像大感意外。「估唔到何廣沛唱歌都幾好聽！」「原來佢差啲做咗男團！如果當年出道，可能係另一個故事！」「支持佢拍劇之餘都唱多啲歌！」「佢喺《非常檢控觀》做偶像做得咁似，原來真係有段故！」「同Hilary兄妹檔好有愛！希望再合作！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期