J Music｜何廣沛驚爆歌手夢碎！首揭十幾年前險入男團：差一步就係偶像

演員何廣沛（Matthew）近日登上《J Music》大展歌喉，更在節目中驚爆一個埋藏心底十多年的秘密！原來演技備受肯定的他，曾經與歌手夢擦身而過，更差點成為男團偶像成員出道，消息一出震驚全場，究竟當年發生了甚麼事，令他最終走上演員之路？