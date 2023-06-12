落選港姐何思懿Ceci唔做藝人轉戰新聞台 有望成新一代主播女神
Ceci何思懿 新聞及傳播學畢業
何思懿（Ceci）本身畢業於香港恒生大學的新聞及傳播（榮譽）學士課程，去年她參選港姐時，也曾以新聞報道加舞蹈的形式作為才藝表演，近日她更被發現已正式投身到新聞行業，加入了TVB新聞台成為實習記者。
為商會籌委會主席
何思懿私下除了愛跳鋼管舞，原來仲愛做義工，又加入了香港多個商會，包括香港特區中央青年獅子會、清水灣獅子會、太平山青年商會等，人脈極廣，曾為香港特區中央青年獅子會會長，現在是太平山青年商會的籌委會主席。
台慶表演熱舞
成為落選港姐後，何思懿仍有夥拍刑慧敏、黎寬怡等，在去年台慶時上台表演性感熱舞。何思懿本身都有跳開pole dance（鋼管舞），勁舞演出當然無難度！
網民大讚「高質新血」
不少網民指何思懿是新聞主播界的「高質新血」，封她為「最靚記者」，又大讚她：「似楊梓菁」、「形象百變」、「外表質素唔錯」等，睇好她可以成為新一代新聞女神！
何思懿去年港姐才藝表演報新聞
讀新聞傳播的何思懿，希望擺脫大家的刻板印象，將自己熱愛舞蹈的一面展現給大家睇！本身跳開pole dance的何思懿音樂一起即脫外套熱舞，展現健碩身形，獲網民大讚：「幾好呀！可以展現自已，又跳得唔錯。」亦有網民批評：「轉圈都未轉得穩，真係尷尬。」
睇埋何思懿靚相：
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