落選港姐何思懿Ceci唔做藝人轉戰新聞台 有望成新一代主播女神

現年24歲的何思懿（Ceci）去年參選港姐，最終止步在20強，事隔一年，原來她已加入TVB，不過並非做藝人，而是轉戰新聞台，成為實習記者，隨著近年不少新聞女神相繼離巢TVB，不少網民都睇好她可以趁機上位，成為新一代新聞女神！