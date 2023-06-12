何思懿

落選港姐何思懿Ceci唔做藝人轉戰新聞台 有望成新一代主播女神

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現年24歲的何思懿（Ceci）去年參選港姐，最終止步在20強，事隔一年，原來她已加入TVB，不過並非做藝人，而是轉戰新聞台，成為實習記者，隨著近年不少新聞女神相繼離巢TVB，不少網民都睇好她可以趁機上位，成為新一代新聞女神！

何思懿 何思懿參選時報稱三圍為35-24-35，與徐麟曾被並列為身形最Fit佳麗，可惜最後只止步20強。
何思懿參選時報稱三圍為35-24-35，與徐麟曾被並列為身形最Fit佳麗，可惜最後只止步20強。（圖片來源：[email protected]
何思懿 香港小姐
去年參選港姐時的何思懿曾與陳銘鳳、邢慧敏、何詩琪及楊溢一同「中招」確診新冠肺炎，TVB因此事要取消港姐準決賽，損失約5、600萬元舞台製作費。（圖片來源：TVB）

Ceci何思懿 新聞及傳播學畢業

何思懿（Ceci）本身畢業於香港恒生大學的新聞及傳播（榮譽）學士課程，去年她參選港姐時，也曾以新聞報道加舞蹈的形式作為才藝表演，近日她更被發現已正式投身到新聞行業，加入了TVB新聞台成為實習記者。

何思懿 何思懿已開始在TVB報新聞。
何思懿已開始在TVB報新聞。（圖片來源：無綫新聞截圖）
何思懿 除了做記者，何思懿仲有做MC嘅工作。
除了做記者，何思懿仲有做MC嘅工作。（圖片來源：[email protected]

為商會籌委會主席

何思懿私下除了愛跳鋼管舞，原來仲愛做義工，又加入了香港多個商會，包括香港特區中央青年獅子會、清水灣獅子會、太平山青年商會等，人脈極廣，曾為香港特區中央青年獅子會會長，現在是太平山青年商會的籌委會主席。

何思懿 何思懿加入了香港多個商會，人脈極廣。
何思懿加入了香港多個商會，人脈極廣。（圖片來源：[email protected]
何思懿 何思懿是太平山青年商會的籌委會主席。
何思懿是太平山青年商會的籌委會主席。（圖片來源：[email protected]太平山青年商會 JCI Tai Ping Shan）

台慶表演熱舞

成為落選港姐後，何思懿仍有夥拍刑慧敏、黎寬怡等，在去年台慶時上台表演性感熱舞。何思懿本身都有跳開pole dance（鋼管舞），勁舞演出當然無難度！

何思懿 何思懿台慶表演熱舞時的造型。
何思懿台慶表演熱舞時的造型。（圖片來源：[email protected]
何思懿 當晚「MISS HONG KONG Dance item」收視是台慶全晚最高。
當晚「MISS HONG KONG Dance item」收視是台慶全晚最高。（圖片來源：[email protected]
何思懿 落選後何思懿同一眾佳麗都有不少相聚。
落選後何思懿同一眾佳麗都有不少相聚。（圖片來源：[email protected]

網民大讚「高質新血」

不少網民指何思懿是新聞主播界的「高質新血」，封她為「最靚記者」，又大讚她：「似楊梓菁」、「形象百變」、「外表質素唔錯」等，睇好她可以成為新一代新聞女神！

何思懿 網民大讚何思懿是「最靚記者」。
網民大讚何思懿是「最靚記者」。（圖片來源：[email protected]
何思懿 仲Cap圖大讚何思懿好靚女。
仲Cap圖大讚何思懿好靚女。（圖片來源：[email protected]

何思懿去年港姐才藝表演報新聞

讀新聞傳播的何思懿，希望擺脫大家的刻板印象，將自己熱愛舞蹈的一面展現給大家睇！本身跳開pole dance的何思懿音樂一起即脫外套熱舞，展現健碩身形，獲網民大讚：「幾好呀！可以展現自已，又跳得唔錯。」亦有網民批評：「轉圈都未轉得穩，真係尷尬。」

何思懿 何思懿先以新聞報導方式介紹自己。
何思懿先以新聞報導方式介紹自己。（圖片來源：[email protected] (official)）
香港小姐 何思懿脫去外套，狂野熱舞。
之後何思懿脫去外套，狂野熱舞。（圖片來源：[email protected] (official)）

睇埋何思懿靚相：

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撰文：東方新地圖片來源：TVB、[email protected][email protected] (official)、無綫新聞截圖、[email protected]太平山青年商會 JCI Tai Ping Shan資料或影片來源：[email protected] (official)

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