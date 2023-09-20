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前港姐何思懿轉正做TVB新聞記者 IG火辣相已被消失 網民懷念S完美曲線

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現年24歲的落選港姐何思懿（Ceci）畢業自新聞系，早前加入TVB新聞部成為一名實習記者，憑着亮眼外形引起網民關注，被睇好成為新一代新聞小花，近日她已轉正成TVB新聞記者，但網民發現她的IG中所有私下火辣照都已被消失。

落選港姐 何思懿 新聞小花 何思懿 何思懿參選時報稱三圍為35-24-35，與徐麟曾被並列為身形最Fit佳麗，可惜最後只止步20強。
何思懿去年曾參選港姐，當時報稱三圍為35-24-35，被列為身形最Fit佳麗，可惜最後20強止步。（圖片來源：IG@cceccci）

落選港姐何思懿轉戰TVB新聞部 IG火辣相被消失

何思懿去年在《香港小姐競選》中20強止步，經過3個月實習期後，近日她已正式成為了TVB新聞部記者，但網民發現她的IG中只剩下她選港姐時的泳衣相，和台慶表演時的熱舞相，以及一些較為密實的日常打卡照，其他之前拍攝的火辣照都已被消失。

落選港姐 何思懿中排左一）去年在台慶拋胸表演的相片，仍有得留低。
何思懿（中排左一）去年在台慶拋胸表演的相片，仍有得留低。（圖片來源：IG@cceccci）
何思懿 落選港姐 但去船P的三點式照已被消失。
但去船P的三點式照已被消失。（圖片來源：IG@cceccci）
落選港姐 何思懿以剪去跳鋼管舞時的打卡照亦不見了蹤影。
何思懿以前去跳鋼管舞時的打卡照亦不見了蹤影。（圖片來源：IG@cceccci）

網民大讚有前有後S身形冇得輸

有網民日前就在社交網貼出何思懿其中一張已被消失的性感照，相中她穿著一身緊身露背裝，仲擺出側身pose，盡展其火辣S曲線，獲一眾網民大讚：「S身形冇得彈」、「有前有後，又索又靚」、「完美S身形、樣貌」、「個Pat Pat線條好靚」、「前凸後翹！大S啊！」等等。

落選港姐 網民對何思懿這張已被消失的側身照讚不絕口。
網民對何思懿這張已被消失的側身照讚不絕口。（圖片來源：IG@cceccci）

睇好升呢女神級主播

亦有不少網民都贊同何思懿轉戰TVB新聞部的決定：「做新聞主播好過做港姐藝人，感覺有智慧實力好多，當堂唔同層次」、「記者應該都好似佢咁，先至有人睇新聞」、「港姐出身，爭更遠」、「下一站女神主播」、「勁有質素，好快可以入主播室」等，更有網民勁讚她仲靚過今屆的港姐！

落選港姐 網民發現何思懿的職位已由實習記者轉正為記者。
網民發現何思懿的職位已由實習記者轉正為記者。（圖片來源：無綫新聞截圖）
何思懿 落選港姐 更大讚她剪短髮後更有氣勢，好適合做主播。
更大讚她剪短髮後更有氣勢，好適合做主播。（圖片來源：無綫新聞截圖）
落選港姐 不過對比以前的性感照，何思懿現在打扮都相當密實。
不過對比以前的性感照，何思懿現在打扮都相當密實。（圖片來源：無綫新聞截圖）
何思懿 落選港姐 IG新相亦只小露線頭。
IG新相亦只小露線頭。（圖片來源：IG@cceccci）

何思懿「變髮」報新聞令人眼前一亮

由選港姐到加入新聞部做實習記者，何思懿一直都以長髮示人，不過早前卻突然之間「變髮」現身新聞報道，將頭髮狠剪至及肩的長度，五官比起之前更加突出，獲不少網民留言大讚：「短髮幹練一啲」、「好靚」、「剪短髮可以上位」。

落選港姐 何思懿 新聞小花 何思懿將頭髮狠剪至及肩的長度，報新聞時令人眼前為之一亮。
何思懿早前將頭髮狠剪至及肩的長度，報新聞時令人眼前為之一亮，獲不少網民留言大讚。（圖片來源：無綫新聞截圖）
落選港姐 何思懿 新聞小花 何思懿在IG分享新髮型照片。
何思懿亦有在IG分享新髮型照片。（圖片來源：IG@cceccci）

新聞及傳播學畢業

何思懿（Ceci）本身畢業於香港恒生大學的新聞及傳播（榮譽）學士課程，去年她參選港姐時，也曾以新聞報道加舞蹈的形式作為才藝表演，早前她更被發現已正式投身到新聞行業，加入了TVB新聞台成為實習記者。

落選港姐 何思懿 新聞小花 何思懿 何思懿已開始在TVB報新聞。
何思懿今年6月開始在TVB報新聞。（圖片來源：無綫新聞截圖）
落選港姐 何思懿 新聞小花 何思懿 除了做記者，何思懿仲有做MC嘅工作。
除了做記者，何思懿仲有做MC嘅工作。（圖片來源：IG@cceccci）

網民大讚「高質新血」

不少網民指何思懿是新聞主播界的「高質新血」，封她為「最靚記者」，又大讚她：「似楊梓菁」、「形象百變」、「外表質素唔錯」等，睇好她可以成為新一代新聞女神！

落選港姐 何思懿 新聞小花 何思懿 網民大讚何思懿是「最靚記者」。
網民大讚何思懿是「最靚記者」。（圖片來源：IG@cceccci）
落選港姐 何思懿 新聞小花 何思懿 仲Cap圖大讚何思懿好靚女。
仲Cap圖大讚何思懿好靚女。（圖片來源：IG@cceccci）

為商會籌委會主席

何思懿私下除了愛跳鋼管舞，原來仲愛做義工，又加入了香港多個商會，包括香港特區中央青年獅子會、清水灣獅子會、太平山青年商會等，人脈極廣，曾為香港特區中央青年獅子會會長，現在是太平山青年商會的籌委會主席。

落選港姐 何思懿 新聞小花 何思懿 何思懿加入了香港多個商會，人脈極廣。
何思懿加入了香港多個商會，人脈極廣。（圖片來源：IG@cceccci）
落選港姐 何思懿 新聞小花 何思懿 何思懿是太平山青年商會的籌委會主席。
何思懿是太平山青年商會的籌委會主席。（圖片來源：FB@太平山青年商會 JCI Tai Ping Shan）

台慶表演熱舞

成為落選港姐後，何思懿仍有夥拍刑慧敏、黎寬怡等，在去年台慶時上台表演性感熱舞。何思懿本身都有跳開pole dance（鋼管舞），勁舞演出當然無難度！

落選港姐 何思懿 新聞小花 何思懿 何思懿台慶表演熱舞時的造型。
何思懿台慶表演熱舞時的造型。（圖片來源：IG@cceccci）
落選港姐 何思懿 新聞小花 何思懿 當晚「MISS HONG KONG Dance item」收視是台慶全晚最高。
當晚「MISS HONG KONG Dance item」收視是台慶全晚最高。（圖片來源：IG@cceccci）
落選港姐 何思懿 新聞小花 何思懿 落選後何思懿同一眾佳麗都有不少相聚。
落選後何思懿同一眾佳麗都有不少相聚。（圖片來源：IG@cceccci）

何思懿去年港姐才藝表演報新聞

讀新聞傳播的何思懿，希望擺脫大家的刻板印象，將自己熱愛舞蹈的一面展現給大家睇！本身跳開pole dance的何思懿音樂一起即脫外套熱舞，展現健碩身形，獲網民大讚：「幾好呀！可以展現自已，又跳得唔錯。」亦有網民批評：「轉圈都未轉得穩，真係尷尬。」

落選港姐 何思懿 新聞小花 何思懿 何思懿先以新聞報導方式介紹自己。
何思懿先以新聞報導方式介紹自己。（圖片來源：YouTube@TVB (official)）
落選港姐 何思懿 新聞小花 本身跳開pole dance的何思懿音樂一起即脫外套熱舞，展現健碩身形。
本身跳開pole dance的何思懿音樂一起即脫外套熱舞，展現健碩身形。（圖片來源：網上圖片）
落選港姐 何思懿 新聞小花 之後何思懿脫去外套，狂野熱舞。
之後何思懿脫去外套，狂野熱舞。（圖片來源：網上圖片）

一齊來重溫一下何思懿的才藝表演！

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撰文：東方新地圖片來源：IG@cceccci、無綫新聞截圖、FB@太平山青年商會 JCI Tai Ping Shan

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