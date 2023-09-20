前港姐何思懿轉正做TVB新聞記者 IG火辣相已被消失 網民懷念S完美曲線

現年24歲的落選港姐何思懿（Ceci）畢業自新聞系，早前加入TVB新聞部成為一名實習記者，憑着亮眼外形引起網民關注，被睇好成為新一代新聞小花，近日她已轉正成TVB新聞記者，但網民發現她的IG中所有私下火辣照都已被消失。