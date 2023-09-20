前港姐何思懿轉正做TVB新聞記者 IG火辣相已被消失 網民懷念S完美曲線
落選港姐何思懿轉戰TVB新聞部 IG火辣相被消失
何思懿去年在《香港小姐競選》中20強止步，經過3個月實習期後，近日她已正式成為了TVB新聞部記者，但網民發現她的IG中只剩下她選港姐時的泳衣相，和台慶表演時的熱舞相，以及一些較為密實的日常打卡照，其他之前拍攝的火辣照都已被消失。
網民大讚有前有後S身形冇得輸
有網民日前就在社交網貼出何思懿其中一張已被消失的性感照，相中她穿著一身緊身露背裝，仲擺出側身pose，盡展其火辣S曲線，獲一眾網民大讚：「S身形冇得彈」、「有前有後，又索又靚」、「完美S身形、樣貌」、「個Pat Pat線條好靚」、「前凸後翹！大S啊！」等等。
睇好升呢女神級主播
亦有不少網民都贊同何思懿轉戰TVB新聞部的決定：「做新聞主播好過做港姐藝人，感覺有智慧實力好多，當堂唔同層次」、「記者應該都好似佢咁，先至有人睇新聞」、「港姐出身，爭更遠」、「下一站女神主播」、「勁有質素，好快可以入主播室」等，更有網民勁讚她仲靚過今屆的港姐！
何思懿「變髮」報新聞令人眼前一亮
由選港姐到加入新聞部做實習記者，何思懿一直都以長髮示人，不過早前卻突然之間「變髮」現身新聞報道，將頭髮狠剪至及肩的長度，五官比起之前更加突出，獲不少網民留言大讚：「短髮幹練一啲」、「好靚」、「剪短髮可以上位」。
新聞及傳播學畢業
何思懿（Ceci）本身畢業於香港恒生大學的新聞及傳播（榮譽）學士課程，去年她參選港姐時，也曾以新聞報道加舞蹈的形式作為才藝表演，早前她更被發現已正式投身到新聞行業，加入了TVB新聞台成為實習記者。
網民大讚「高質新血」
不少網民指何思懿是新聞主播界的「高質新血」，封她為「最靚記者」，又大讚她：「似楊梓菁」、「形象百變」、「外表質素唔錯」等，睇好她可以成為新一代新聞女神！
為商會籌委會主席
何思懿私下除了愛跳鋼管舞，原來仲愛做義工，又加入了香港多個商會，包括香港特區中央青年獅子會、清水灣獅子會、太平山青年商會等，人脈極廣，曾為香港特區中央青年獅子會會長，現在是太平山青年商會的籌委會主席。
台慶表演熱舞
成為落選港姐後，何思懿仍有夥拍刑慧敏、黎寬怡等，在去年台慶時上台表演性感熱舞。何思懿本身都有跳開pole dance（鋼管舞），勁舞演出當然無難度！
何思懿去年港姐才藝表演報新聞
讀新聞傳播的何思懿，希望擺脫大家的刻板印象，將自己熱愛舞蹈的一面展現給大家睇！本身跳開pole dance的何思懿音樂一起即脫外套熱舞，展現健碩身形，獲網民大讚：「幾好呀！可以展現自已，又跳得唔錯。」亦有網民批評：「轉圈都未轉得穩，真係尷尬。」
一齊來重溫一下何思懿的才藝表演！
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