落選港姐何思懿過檔HOY TV 身材樣貌大升級 與23歲參選時判若兩人

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2022年港姐何思懿（Ceci），落選後曾在TVB新聞部任記者，直到去年底離巢，其後過檔HOY TV，即升呢做主播，不過網民發現比起參選港姐時，她無論是身形或樣貌都判若兩人！

何思懿 用熊貓遮心口

何思懿近日分享了一輯參加晚宴的靚相，相中她穿著一件金色低胸緊身晚裝，展現出Big爆事業線，獲網民大讚「靚到不得了」，但其中一張相，網民就發現她用一個熊貓公仔遮住心口事業線，引來網民追問：「做乜遮住個心口？」、「收費內容？」等。

何思懿 何思懿近日穿著一件金色低胸緊身晚裝參加晚宴，不過其中一張相何思懿竟然用熊貓公仔遮住事業線，令網民好不滿。（圖片來源：IG@cceccci）
何思懿近日穿著一件金色低胸緊身晚裝參加晚宴，不過其中一張相何思懿竟然用熊貓公仔遮住事業線，令網民好不滿。（圖片來源：IG@cceccci）
何思懿 網民大讚何思懿「靚到不得了」。（圖片來源：IG@cceccci）
網民大讚何思懿「靚到不得了」。（圖片來源：IG@cceccci）
何思懿 同場仲有同屆友誼小姐邢慧敏。（圖片來源：IG@cceccci）
同場仲有同屆友誼小姐邢慧敏。（圖片來源：IG@cceccci）
何思懿 邢慧敏已加入TVB近三年，但演出機會不多，只拍過一套《法證先鋒VI：倖存者的救贖》。（圖片來源：IG@cceccci）
邢慧敏已加入TVB近三年，但演出機會不多，只拍過一套《法證先鋒VI：倖存者的救贖》。（圖片來源：IG@cceccci）
何思懿 兩人選完港姐後成為好友，不時孖公仔出行。（圖片來源：IG@cceccci）
兩人選完港姐後成為好友，不時孖公仔出行。（圖片來源：IG@cceccci）

何思懿 被指似群姐變靚版

更有不少網民質疑何思懿的樣貌同身材與她參與港姐時判若兩人， 直指她：「可以拍港產版醜女大變身，愛回家群姐變靚版！」但有網民就力撐她只是化妝技巧有所進步：「個化妝靚過之前，可能入廠燈光比較好。」又指：「佢IG參選前嘅相同依家差唔多。」亦有網民指她撞樣現年50歲的HOY TV資深主播王巧。

何思懿 就係呢張相，令何思懿被指似《愛回家》群姐變靚版！（圖片來源：TVB）
就係呢張相，令何思懿被指似《愛回家》群姐變靚版！（圖片來源：TVB）
何思懿 真·《愛回家》群姐。（圖片來源：TVB）
真·《愛回家》群姐。（圖片來源：TVB）
何思懿 選港姐時的何思懿。（圖片來源：IG@cceccci）
選港姐時的何思懿。（圖片來源：IG@cceccci）
何思懿 做TVB記者時的何思懿。（圖片來源：TVB）
做TVB記者時的何思懿。（圖片來源：TVB）
何思懿 有網民話係何思懿化妝技巧進步咗！（圖片來源：TVB）
有網民話係何思懿化妝技巧進步咗！（圖片來源：TVB）
何思懿 何思懿過檔HOY TV後，經常被指撞同公司前輩王巧（下圖）。（圖片來源：HOY TV）
何思懿過檔HOY TV後，經常被指撞同公司前輩王巧（下圖）。（圖片來源：HOY TV）

任TVB記者1年半 過檔即升呢做主播

何思懿於2022年23歲時參選香港小姐，最後19強止步，事隔一年，她加入TVB新聞台，成為實習記者，3個月後正式成為記者，但到只做了約1年半，就在2024年底離巢，今年2月被發現已過檔HOY TV，並由記者升呢成為新聞主播

何思懿 何思懿參選時報稱三圍為35-24-35，與徐麟曾被並列為身形最Fit佳麗。（圖片來源：IG@cceccci）
何思懿參選時報稱三圍為35-24-35，與徐麟曾被並列為身形最Fit佳麗。（圖片來源：IG@cceccci）
何思懿 何思懿在TVB做記者時，曾將頭髮狠剪至及肩的長度，報新聞時令人眼前為之一亮，獲不少網民留言大讚。（圖片來源：TVB）
何思懿在TVB做記者時，曾將頭髮狠剪至及肩的長度，報新聞時令人眼前為之一亮，獲不少網民留言大讚。（圖片來源：TVB）
何思懿 未剪頭髮時的何思懿。（圖片來源：TVB）
未剪頭髮時的何思懿。（圖片來源：TVB）
何思懿 何思懿亦有分享自己做主播時的cap圖。（圖片來源：IG@cceccci）
何思懿亦有分享自己做主播時的cap圖。（圖片來源：IG@cceccci）
何思懿 被網民批評係聲沙主播，何思懿亦有出po解釋自己只係病咗！（圖片來源：IG@cceccci）
被網民批評係聲沙主播，何思懿亦有出po解釋自己只係病咗！（圖片來源：IG@cceccci）

新聞及傳播學畢業

何思懿（Ceci）本身畢業於香港恒生大學的新聞及傳播（榮譽）學士課程，2022年她參選港姐時，也曾以新聞報道加舞蹈的形式作為才藝表演，加入TVB做記者後，網民更曾封她為「最靚記者」。

何思懿 何思懿先以新聞報導方式介紹自己。（圖片來源：TVB）
何思懿先以新聞報導方式介紹自己。（圖片來源：TVB）
何思懿 本身跳開pole dance的何思懿音樂一起即脫外套熱舞，展現健碩身形。（圖片來源：TVB）
本身跳開pole dance的何思懿音樂一起即脫外套熱舞，展現健碩身形。（圖片來源：TVB）
何思懿 何思懿去年正式大學畢業。（圖片來源：IG@cceccci）
何思懿去年正式大學畢業。（圖片來源：IG@cceccci）

轉戰TVB新聞部後 IG火辣相被消失

正式成為TVB新聞部記者後，網民曾發現何思懿的IG中只剩下她選港姐時的泳衣相，和台慶表演時的熱舞相，以及一些較為密實的日常打卡照，其他之前拍攝的火辣照都已被消失。

何思懿 何思懿（中排左一）去年在台慶拋胸表演的相片，仍有得留低。（圖片來源：IG@cceccci）
何思懿（中排左一）去年在台慶拋胸表演的相片，仍有得留低。（圖片來源：IG@cceccci）
何思懿 但去船P的三點式照已被消失。（圖片來源：IG@cceccci）
但去船P的三點式照已被消失。（圖片來源：IG@cceccci）
何思懿 何思懿以前去跳鋼管舞時的打卡照亦不見了蹤影。（圖片來源：IG@cceccci）
何思懿以前去跳鋼管舞時的打卡照亦不見了蹤影。（圖片來源：IG@cceccci）
何思懿 網民對何思懿這張已被消失的側身照讚不絕口。（圖片來源：IG@cceccci）
網民對何思懿這張已被消失的側身照讚不絕口。（圖片來源：IG@cceccci）
何思懿 （圖片來源：IG@cceccci）
（圖片來源：IG@cceccci）
何思懿 （圖片來源：IG@cceccci）
（圖片來源：IG@cceccci）
何思懿 （圖片來源：IG@cceccci）
（圖片來源：IG@cceccci）
何思懿 （圖片來源：IG@cceccci）
（圖片來源：IG@cceccci）
何思懿 （圖片來源：IG@cceccci）
（圖片來源：IG@cceccci）
何思懿 （圖片來源：IG@cceccci）
（圖片來源：IG@cceccci）
何思懿 （圖片來源：IG@cceccci）
（圖片來源：IG@cceccci）

撰文：東方新地圖片來源：IG@cceccci資料或影片來源：原文刊於新假期

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