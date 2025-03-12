落選港姐何思懿過檔HOY TV 身材樣貌大升級 與23歲參選時判若兩人
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2022年港姐何思懿（Ceci），落選後曾在TVB新聞部任記者，直到去年底離巢，其後過檔HOY TV，即升呢做主播，不過網民發現比起參選港姐時，她無論是身形或樣貌都判若兩人！
何思懿 用熊貓遮心口
何思懿近日分享了一輯參加晚宴的靚相，相中她穿著一件金色低胸緊身晚裝，展現出Big爆事業線，獲網民大讚「靚到不得了」，但其中一張相，網民就發現她用一個熊貓公仔遮住心口事業線，引來網民追問：「做乜遮住個心口？」、「收費內容？」等。
何思懿 被指似群姐變靚版
更有不少網民質疑何思懿的樣貌同身材與她參與港姐時判若兩人， 直指她：「可以拍港產版醜女大變身，愛回家群姐變靚版！」但有網民就力撐她只是化妝技巧有所進步：「個化妝靚過之前，可能入廠燈光比較好。」又指：「佢IG參選前嘅相同依家差唔多。」亦有網民指她撞樣現年50歲的HOY TV資深主播王巧。
任TVB記者1年半 過檔即升呢做主播
何思懿於2022年23歲時參選香港小姐，最後19強止步，事隔一年，她加入TVB新聞台，成為實習記者，3個月後正式成為記者，但到只做了約1年半，就在2024年底離巢，今年2月被發現已過檔HOY TV，並由記者升呢成為新聞主播。
新聞及傳播學畢業
何思懿（Ceci）本身畢業於香港恒生大學的新聞及傳播（榮譽）學士課程，2022年她參選港姐時，也曾以新聞報道加舞蹈的形式作為才藝表演，加入TVB做記者後，網民更曾封她為「最靚記者」。
轉戰TVB新聞部後 IG火辣相被消失
正式成為TVB新聞部記者後，網民曾發現何思懿的IG中只剩下她選港姐時的泳衣相，和台慶表演時的熱舞相，以及一些較為密實的日常打卡照，其他之前拍攝的火辣照都已被消失。
撰文：東方新地圖片來源：IG@cceccci資料或影片來源：原文刊於新假期