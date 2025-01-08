前TVB女主持轉行做性治療師月入6位數 曾被問：會唔會手口並用
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前TVB女主持何慕詩早期曾為無綫電視主持《全線大搜查》，自2009年正式轉行成為性治療師後。在最近一次的訪談中，她坦白分享了在這一行業中所遭遇的種種挑戰，又自爆一個月收入可高達六位數！
何慕詩轉行做性治療師 曾被職場性騷擾
何慕詩畢業於美國波士頓大學傳播學院後，她在TVB的節目《全線大搜查》中嶄露頭角，後來更加入亞視，成為了眾所周知的「六合彩女郎」。然而何慕詩最後選擇了一條不同的道路，她放棄了螢光幕前的生活，在澳洲悉尼大學完成了性健康輔導治療的碩士課程，正式成為一名性治療師。
轉行後的何慕詩在職場上遭遇了不少挑戰，她受邀做前TVB主播方健儀YouTube頻道《女人方言》嘉賓，大爆人們對她職業的誤解和偏見。「如果一個男人不舉，你問我可唔可以幫佢，咁姐係問我可唔可以手口並用咁幫佢姐。」何慕詩在訪談中更分享，早前還曾經收到不恰當的性器官照片和精液信，令她感到非常無奈。
月入高達十萬 分享入行條件
儘管面臨種種挑戰，何慕詩的專業能力和對待客戶的誠懇態度，讓她在性治療領域獲得了認可。她的主要工作包括處理性功能障礙、性取向問題及性別認同障礙等，每星期工作3至4天，每天最多接見4位客戶，時薪高達1200至1500港元，月入接近10萬。
何慕詩曾經分享過入行條件，她指自己所就讀的澳洲悉尼大學完成「性健康輔導治療」碩士課程為三年課程，先後要在香港、澳洲兩地實習。何慕詩表示性治療師不可以用有色眼鏡看人，一定要夠開放。
圖片來源：IG@jesuiscynthia、YouTube@女人方言