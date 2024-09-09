何振然自揭獲富太7位數邀約 1句話霸氣拒絕 索爆運動系女友曝光
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TVB體育記者何振然（Elson）於巴黎奧運的採訪一戰成名！獨家訪問江旻憓嘅專業表現，獲網友大讚。Elson人氣急升後，最近大爆被富婆賞識，戲稱找到了「河馬」，這番言論立即引起了網民的廣泛關注，更向傳媒大爆對方出價！
何振然自揭獲富太7位數邀約1句話霸氣拒絕
何振然向傳媒解釋說，指找到到「河馬」純屬開玩笑，他透露一直以來不時會收到一些似假帳號邀約工作訊息，Elson都習慣不回應，今次都大概估到，不過禮貌上問多兩句，之後都收到出價：「講到有一百萬」，Elson笑指：「可能我貧窮限制想像，無福消受，我好享受目前嘅工作。」他解釋拎做正當工作就可以，其他就不了，仲放閃表示：「我同女朋友感情好好，唔想有事影響到。」
何振然孖女友外遊意大利
何振然在巴黎奧運結束後與女友Fiona在意大利度過了一星期的假期。回港後，他忙於自己創辦的Marketing公司的項目，主要涉及活動和比賽的策劃，並擔任商業活動的主持人。
索爆甜美系女友曝光！
27歲何晞藯（Fiona ）係香港女模特兒及KOL，就讀香港理工大學時期就已經加入模特兒界，亦多次做過唔同產品嘅代言人。在她IG上，亦見到唔少玩滑水、跑步、健身嘅靚相，充滿陽光氣息，難怪同體育記者出身嘅Elson咁夾啦！
TVB記者何振然採訪江旻憓 網民力讚專業唔失禮
TVB記者何振然早前獨家訪問江旻憓，儘管他非常激動，但依然保持了專業，提出了多個關鍵問題，包括比賽中的逆轉、膝傷以及對香港市民的感言等。此外，何振然還安排了江旻憓與在香港直播室的隊友連翊希進行遠程對話，兩人的友情和默契在通話中展露無遺。何振然雖然未能聽到兩人的對話，但他將這一珍貴的時刻留給了他們，處理得非常得體。
圖片來源：Threads圖片、IG@elsonhochun、IG@fionahhw、threads、何振然IG