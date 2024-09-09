何振然自揭獲富太7位數邀約 1句話霸氣拒絕 索爆運動系女友曝光

TVB體育記者何振然（Elson）於巴黎奧運的採訪一戰成名！獨家訪問江旻憓嘅專業表現，獲網友大讚。Elson人氣急升後，最近大爆被富婆賞識，戲稱找到了「河馬」，這番言論立即引起了網民的廣泛關注，更向傳媒大爆對方出價！

