何晶晶《中年好聲音4》高音震全場｜42歲家庭主婦曾擊敗鄭俊弘奪冠 背景曝光

42歲家庭主婦何晶晶在《中年好聲音4》第6集中憑藉一首《女神》震撼全場，這位曾經擊敗鄭俊弘奪得2001年《全球華人新秀歌唱大賽》金咪大獎的冠軍，時隔多年重返歌唱舞台，背後有著一段不為人知的勵志故事。何晶晶在兩名兒子的鼓勵下決定參賽，當她踏足舞台時忍淚感嘆這種「既熟悉又陌生」的感覺，而她的精彩演出最終成功吸引三位評審同時撳燈。