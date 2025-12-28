何晶晶《中年好聲音4》高音震全場｜42歲家庭主婦曾擊敗鄭俊弘奪冠 背景曝光
何晶晶高音震撼全場 三位評審同時撳燈
何晶晶在《中年好聲音4》第6集中演唱《女神》時表現出色，特別是她那一下順滑動聽的高音，瞬間吸引了張佳添、谷婭溦及海兒同時撳燈。張佳添對她的表現讚不絕口，表示「你嘅感情係幫到你嘅，令我覺得你唱歌好有內心嘅思想、好有感覺。同埋佢一升key，我哋大家就嚟啦一齊撳燈，因為你帶動到我哋。」周國豐亦稱讚她「好懂得聲音運用，你好入咪，你把聲令人聽得好舒服。」
19歲何晶晶01年新秀擊敗鄭俊弘奪冠 轉戰配音界
何晶晶的歌唱實力絕非浪得虛名，她在2001年《全球華人新秀歌唱大賽》香港區選拔賽中以19歲之齡擊敗了現時TVB藝人鄭俊弘（當年18歲），成功贏得「金咪大獎」冠軍。然而命運弄人，她在獲得唱片公司合約後僅3個月，便遇上唱片公司倒閉的噩耗，一紙合約化為烏有。其後她曾向其他唱片公司叩門但得不到回音，最終轉戰配音界發展，直至數年前再轉做全職媽咪。她亦曾為亞洲電視2004年劇集《我和殭屍有個約會III之永恆國度》演唱插曲《重生》。
09年《超級巨聲》出局後簽約TVB
新秀之後，何晶晶在2009年以美容產品營業主任的身份參與TVB第一屆《超級巨聲》，是24名入圍者之一，同屆還有何雁詩、林景程、周志康、鄧小巧及許廷鏗等，雖然何晶晶第5集已經出局，但仍獲無綫電視賞識，並於2010年簽約該公司成為旗下藝員。其後何晶晶自2013年1月起擔任流行曲歌唱導師至今。
何晶晶童年經歷坎坷 父母離異造就堅毅性格
現年42歲的何晶晶英文名Jenny，出生於1982年9月23日，身高154厘米。她的童年並不平順，雖然生長在小康之家並深得父母疼愛，但在她讀小學三年級時雙親離婚，對她造成極大打擊。父母分開後，她和妹妹隨父親生活，其父後來再婚並誕下一子一女，複雜的家庭關係一度令她感到很不開心。她曾經歷反叛期並留班，但後來醒覺告訴自己不要再浪費時間，不可為著家庭的事情而放棄自己，於是重新振作過來。
何晶晶音樂天賦早現 兒時已展現節奏感
何晶晶的音樂天賦從嬰兒時期已經顯現，她的母親曾透露當她還是嬰兒時，每逢聽到音樂小腳掌就會隨著音樂節奏打拍子。小時候的她已經很喜歡在人前表演唱歌，母親眼見女兒如此有天份，便把她送到香港兒童合唱團接受正統訓練。雖然後來家庭發生變故，但父親也繼續栽培她，升中後又讓她跟聲樂老師學習唱流行曲。她在2005年AIA夢想成真歌唱比賽中獲得冠軍，展現出持續的音樂實力。
何晶晶信仰之路 從迷茫到找到人生意義
何晶晶雖然在中小學時期就讀基督教和天主教學校，但當時對福音無心裝載。直至兩年前認識了一名基督徒客戶，對方熱心向她傳福音並送她很多基督教雜誌，其中一篇關於鄭秀文的見證訪問令她很感動。她開始反思人生意義，努力尋找答案，最終在2009年4月12日受洗歸入基督的名下。她表示即使最終當不成全職歌手，但只要能夠運用天父給她的恩賜，在教會當詩班員或敬拜員，透過歌聲去讚美神，她已經覺得很滿足。
網民對何晶晶表現讚賞有加
何晶晶在《中年好聲音4》的表現獲得網民廣泛讚賞，不少人對她的勵志故事深受感動。有網民表示「真正的實力派，時間沒有磨滅她的天賦」，亦有人稱讚「家庭主婦都可以咁勁，真係好inspiring」。她在兩名兒子鼓勵下重返舞台的故事，更讓不少觀眾感到溫馨。
何晶晶 主唱劇集《我和彊屍有個約會3之永恆國度》插曲 《 重生》
《中年好聲音4》第6集其他亮點
除了黎若雪的勵志故事外，第6集還有其他精彩內容：
- 35歲配音員陳旭培演唱《Careless Whisper》成為五燈選手
- 36歲陳穎詩以《I Will always love you》展現巨肺實力，令張佳添拍手叫好
- 42歲家庭主婦何晶晶演唱《女神》
- 周國豐、張佳添在節目中連環爆金句
- 海兒投入表情包及展現黑絲美腿造型