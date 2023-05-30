何曼筠

TVB主播何曼筠正式封盤做準人妻 曾於2019年質問前特首林鄭月娥成經典

最新娛聞
Red

廣告

TVB新聞主播何曼筠 （Agatha）一向被討論區的網民追捧，除了是因為多單「傑出」報道片段之外，最主要都是她的童顏以及姣好的身形，加上可愛的「爆牙」成為不少網民心目中的新聞女神。而近日網上就流傳張照她被男友跪地求婚的相片，正式封盤。

何曼筠因為出外景而打響名堂。
何曼筠因為出外景而打響名堂。（圖片來源：電視截圖）
何曼筠亦會坐主播枱報新聞。
何曼筠亦會坐主播枱報新聞。（圖片來源：電視截圖）

何曼筠正式封盤

現時28歲的何曼筠保良局顏寶鈴書院畢業，及後入讀城市大學人文社會科學院媒體與傳播學系，在2017年開始加入無綫新聞部做實習記者，翌年便轉做正職。在頭幾年主力擔任「外景記者」的何曼筠早已深得觀眾歡迎，除了Facebook有她的專屬粉絲專頁之外，在內地視頻平台亦有大量何曼筠報新聞的足跡，觀眾層面非常之廣。直到現2021年5月首次主持《午間新聞》，2022年更加「升呢」擔任更加多觀眾收看的《晚間新聞》及《六點半新聞報道》主播。

雖然何曼筠的個人社交平台是私人帳戶，但日前就有網民爆料，在社交平台分享了一張她被男友捧着紅玫瑰兼鑽戒跪地求婚的相片，相中的何曼筠笑容甜絲絲，正式升呢做埋準人妻！不少網民都留言送上祝福，恭喜女神找到如意郎君。不過另一方面有網民就搞笑地同情TVB新聞部同事，事關何曼筠是繼上星期大師姐麥詩敏之後再有喜訊的主播，其它同事隨時連收兩封「紅色炸彈」，相當肉赤！

恭喜何曼筠！
恭喜何曼筠！（圖片來源：[email protected]

何曼筠曾質問前特首林鄭月娥

其實除了標誌性的爆牙以及童顏好身材之外，何曼筠最令人印象深刻的莫過於她的外景經典。在2018年8月，何曼筠做街訪時遭到受訪者「指罵」，更將「TVB」說成「CCTVB」，當時何曼筠即時露出真性情在鏡頭面前翻白眼，一度成為網民熱話；而另一單經典發生在2019年7月，在「元朗事件」發生之後，她在政府記者會上就元朗襲擊事件質問前特首林鄭月娥，在網民心目中留下深刻印象。

何曼筠翻白眼被影下了。
何曼筠翻白眼被影下了。（圖片來源：電視截圖）
何曼筠當時在記者會上質問前特首林鄭月娥。
何曼筠當時在記者會上質問前特首林鄭月娥。（圖片來源：電視截圖）

睇埋何曼筠其它靚相：

何曼筠畢業於城市大學人文社會科學院媒體與傳播學系。
何曼筠畢業於城市大學人文社會科學院媒體與傳播學系。（圖片來源：[email protected]
何曼筠身材姣好。
何曼筠身材姣好。（圖片來源：[email protected]
何曼筠笑容甜美。
何曼筠笑容甜美。（圖片來源：[email protected]
何曼筠笑容甜美。
何曼筠笑容甜美。（圖片來源：[email protected]
何曼筠一向生活低調。
何曼筠一向生活低調。（圖片來源：[email protected]
何曼筠
（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿周國賢x麥浚龍太妍鄭容和鄭秀文容祖兒張學友劉德華Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJerJeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿周國賢x麥浚龍太妍鄭容和鄭秀文容祖兒張學友Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJerJeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected] 、電視截圖

讀者留言

熱門文章

 