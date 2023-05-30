TVB主播何曼筠正式封盤做準人妻 曾於2019年質問前特首林鄭月娥成經典
何曼筠正式封盤
現時28歲的何曼筠保良局顏寶鈴書院畢業，及後入讀城市大學人文社會科學院媒體與傳播學系，在2017年開始加入無綫新聞部做實習記者，翌年便轉做正職。在頭幾年主力擔任「外景記者」的何曼筠早已深得觀眾歡迎，除了Facebook有她的專屬粉絲專頁之外，在內地視頻平台亦有大量何曼筠報新聞的足跡，觀眾層面非常之廣。直到現2021年5月首次主持《午間新聞》，2022年更加「升呢」擔任更加多觀眾收看的《晚間新聞》及《六點半新聞報道》主播。
雖然何曼筠的個人社交平台是私人帳戶，但日前就有網民爆料，在社交平台分享了一張她被男友捧着紅玫瑰兼鑽戒跪地求婚的相片，相中的何曼筠笑容甜絲絲，正式升呢做埋準人妻！不少網民都留言送上祝福，恭喜女神找到如意郎君。不過另一方面有網民就搞笑地同情TVB新聞部同事，事關何曼筠是繼上星期大師姐麥詩敏之後再有喜訊的主播，其它同事隨時連收兩封「紅色炸彈」，相當肉赤！
何曼筠曾質問前特首林鄭月娥
其實除了標誌性的爆牙以及童顏好身材之外，何曼筠最令人印象深刻的莫過於她的外景經典。在2018年8月，何曼筠做街訪時遭到受訪者「指罵」，更將「TVB」說成「CCTVB」，當時何曼筠即時露出真性情在鏡頭面前翻白眼，一度成為網民熱話；而另一單經典發生在2019年7月，在「元朗事件」發生之後，她在政府記者會上就元朗襲擊事件質問前特首林鄭月娥，在網民心目中留下深刻印象。
睇埋何曼筠其它靚相：
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