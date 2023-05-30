TVB主播何曼筠正式封盤做準人妻 曾於2019年質問前特首林鄭月娥成經典

TVB新聞主播何曼筠 （Agatha）一向被討論區的網民追捧，除了是因為多單「傑出」報道片段之外，最主要都是她的童顏以及姣好的身形，加上可愛的「爆牙」成為不少網民心目中的新聞女神。而近日網上就流傳張照她被男友跪地求婚的相片，正式封盤。