TVB主播何曼筠孕味甚濃惹陀B疑雲 4字疑預告離巢
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現年30歲的TVB新聞小花何曼筠（Agatha）有「兔仔牙主播」之稱，近日她在報完《午間新聞》的天氣報道後，突然以4字向觀眾道別，引起網民紛紛猜測她是否已決定離巢！
何曼筠 突講再見惹網民揣測
何曼筠最近在TVB《午間新聞》報完天氣後，突然宣布：「新聞報道完啦，多謝，再見！」這突如其來的告別引起網民熱議，猜測她已決定離開無綫新聞部：「莫非有緣再見」、「九成九」、「又走一個？」等。
何曼筠 身形變圓潤似有喜
何曼筠於去年5月接受了男友求婚，並於今年2月正式成為人妻，有網民就指出何曼筠近期看起來明顯圓潤了不少，孕味甚濃，猜測她為準備做人母，而決定離巢。
性感婚照曝光獲讚「深藏不露」
何曼筠自2017年加入無綫新聞部以來，因其甜美的外貌和立體的身形而深受觀眾喜愛，不過因為她的社交網不對外公開，所以大家對她私下的生活都十分好奇。去年她被爆出性感婚紗照時，就獲網民大讚她「深藏不露」、「禾稈冚珍珠」。
何曼筠效力無綫7年
現時30歲的何曼筠先後畢業自保良局顏寶鈴書院及城市大學人文社會科學院媒體與傳播學系，2017年她開始加入無綫做實習記者，翌年畢業後便轉做正職。在頭幾年主力擔任外景記者的何曼筠早已深得觀眾歡迎，除了Facebook有她的專屬粉絲專頁之外，在內地視頻平台亦有大量何曼筠報新聞的足跡，觀眾層面非常之廣。直到2021年5月，何曼筠首次主持《午間新聞》，2022年更加「升呢」擔任更加多觀眾收看的《晚間新聞》及《六點半新聞報道》主播。
何曼筠曾質問前特首林鄭月娥
其實除了標誌性的爆牙以及童顏好身材之外，何曼筠最令人印象深刻的莫過於她的外景經典。在2018年8月，何曼筠做街訪時遭到受訪者「指罵」，更將「TVB」說成「CCTVB」，當時何曼筠即時露出真性情在鏡頭面前翻白眼，一度成為網民熱話；而另一單經典發生在2019年7月，在「元朗事件」發生之後，她在政府記者會上就元朗襲擊事件質問前特首林鄭月娥，在網民心目中留下深刻印象。
睇埋何曼筠其它靚相：
圖片來源：[email protected]、TVB新聞截圖、IG圖片、G@qiao_qiao9