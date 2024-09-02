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TVB主播何曼筠孕味甚濃惹陀B疑雲 4字疑預告離巢

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現年30歲的TVB新聞小花何曼筠（Agatha）有「兔仔牙主播」之稱，近日她在報完《午間新聞》的天氣報道後，突然以4字向觀眾道別，引起網民紛紛猜測她是否已決定離巢！
何曼筠 何曼筠一向因甜美的外貌和立體的身形而深受觀眾喜愛。（圖片來源：TVB新聞截圖）
何曼筠一向因甜美的外貌和立體的身形而深受觀眾喜愛。（圖片來源：TVB新聞截圖）

何曼筠 突講再見惹網民揣測

何曼筠最近在TVB《午間新聞》報完天氣後，突然宣布：「新聞報道完啦，多謝，再見！」這突如其來的告別引起網民熱議，猜測她已決定離開無綫新聞部：「莫非有緣再見」、「九成九」、「又走一個？」等。

何曼筠 何曼筠突然在《午間新聞》中宣布：「多謝，再見！」（圖片來源：TVB新聞截圖）
何曼筠突然在《午間新聞》中宣布：「多謝，再見！」（圖片來源：TVB新聞截圖）
何曼筠 引來網民紛紛猜測她決定離巢。（圖片來源：TVB新聞截圖）
引來網民紛紛猜測她決定離巢。（圖片來源：TVB新聞截圖）

何曼筠 身形變圓潤似有喜

何曼筠於去年5月接受了男友求婚，並於今年2月正式成為人妻，有網民就指出何曼筠近期看起來明顯圓潤了不少，孕味甚濃，猜測她為準備做人母，而決定離巢。

何曼筠 網民指何曼筠近期身形變得圓潤。（圖片來源：TVB新聞截圖）
網民指何曼筠近期身形變得圓潤。（圖片來源：TVB新聞截圖）
何曼筠 孕味勁濃。（圖片來源：TVB新聞截圖）
孕味勁濃。（圖片來源：TVB新聞截圖）

性感婚照曝光獲讚「深藏不露」

何曼筠自2017年加入無綫新聞部以來，因其甜美的外貌和立體的身形而深受觀眾喜愛，不過因為她的社交網不對外公開，所以大家對她私下的生活都十分好奇。去年她被爆出性感婚紗照時，就獲網民大讚她「深藏不露」、「禾稈冚珍珠」。

何曼筠 何曼筠當日穿著婚紗舉起V字手勢，並作出甜美笑容，展示出一對招牌的可愛兔仔牙。（圖片來源：IG圖片）
何曼筠當日穿著婚紗舉起V字手勢，並作出甜美笑容，展示出一對招牌的可愛兔仔牙。（圖片來源：IG圖片）
何曼筠 之後何曼筠又陸續有婚照流出。（圖片來源：IG圖片）
之後何曼筠又陸續有婚照流出。（圖片來源：IG圖片）
何曼筠 盡展其Big爆曲線。（圖片來源：IG圖片）
盡展其Big爆曲線。（圖片來源：IG圖片）
何曼筠 此外有網民在社交平台分享了一張何曼筠被男友捧著紅玫瑰兼鑽戒跪地求婚的相片，相中的何曼筠笑得甜絲絲。（圖片來源：IG@ho.man.kwan）
此外有網民在社交平台分享了一張何曼筠被男友捧著紅玫瑰兼鑽戒跪地求婚的相片，相中的何曼筠笑得甜絲絲。（圖片來源：[email protected]

何曼筠效力無綫7年

現時30歲的何曼筠先後畢業自保良局顏寶鈴書院及城市大學人文社會科學院媒體與傳播學系，2017年她開始加入無綫做實習記者，翌年畢業後便轉做正職。在頭幾年主力擔任外景記者的何曼筠早已深得觀眾歡迎，除了Facebook有她的專屬粉絲專頁之外，在內地視頻平台亦有大量何曼筠報新聞的足跡，觀眾層面非常之廣。直到2021年5月，何曼筠首次主持《午間新聞》，2022年更加「升呢」擔任更加多觀眾收看的《晚間新聞》及《六點半新聞報道》主播。

何曼筠 何曼筠畢業於城市大學人文社會科學院媒體與傳播學系。（圖片來源：IG@ho.man.kwan）
何曼筠畢業於城市大學人文社會科學院媒體與傳播學系。（圖片來源：[email protected]
何曼筠 現時何曼筠做主播之餘，亦有兼任外出採訪的記者。（圖片來源：無綫新聞截圖）
現時何曼筠做主播之餘，亦有兼任外出採訪的記者。（圖片來源：無綫新聞截圖）
何曼筠 不時穿著小白Tee做採訪，立體身形表現無遺。（圖片來源：無綫新聞截圖）
不時穿著小白Tee做採訪，立體身形表現無遺。（圖片來源：無綫新聞截圖）
何曼筠 又試過在新聞節目中示範戴隱形眼鏡，搞到眼淚直流，我見猶憐。（圖片來源：無綫節目截圖）
又試過在新聞節目中示範戴隱形眼鏡，搞到眼淚直流，我見猶憐。（圖片來源：無綫節目截圖）

何曼筠曾質問前特首林鄭月娥

其實除了標誌性的爆牙以及童顏好身材之外，何曼筠最令人印象深刻的莫過於她的外景經典。在2018年8月，何曼筠做街訪時遭到受訪者「指罵」，更將「TVB」說成「CCTVB」，當時何曼筠即時露出真性情在鏡頭面前翻白眼，一度成為網民熱話；而另一單經典發生在2019年7月，在「元朗事件」發生之後，她在政府記者會上就元朗襲擊事件質問前特首林鄭月娥，在網民心目中留下深刻印象。

何曼筠 何曼筠已效力無綫7年。（圖片來源：TVB新聞截圖）
何曼筠已效力無綫7年。（圖片來源：TVB新聞截圖）
何曼筠 何曼筠翻白眼被影下了，獲網民大讚真性情。（圖片來源：電視截圖）
何曼筠翻白眼被影下了，獲網民大讚真性情。（圖片來源：電視截圖）
何曼筠 何曼筠當時在記者會上質問前特首林鄭月娥。（圖片來源：電視截圖）
何曼筠當時在記者會上質問前特首林鄭月娥。（圖片來源：電視截圖）

睇埋何曼筠其它靚相：

何曼筠 何曼筠身材姣好。（圖片來源：IG@ho.man.kwan）
何曼筠身材姣好。（圖片來源：[email protected]
何曼筠 何曼筠有一對招牌兔仔牙，笑容甜美。（圖片來源：IG@ho.man.kwan）
何曼筠有一對招牌兔仔牙，笑容甜美。（圖片來源：[email protected]
何曼筠 何曼筠一向生活低調。（圖片來源：IG@ho.man.kwan）
何曼筠一向生活低調。（圖片來源：[email protected]
何曼筠 網民大讚她又pure又cute。（圖片來源：IG@ho.man.kwan）
網民大讚她又pure又cute。（圖片來源：[email protected]
何曼筠 前TVB主播溫蕎菲離巢時曾與何曼筠合照。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
前TVB主播溫蕎菲離巢時曾與何曼筠合照。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
何曼筠 （圖片來源：IG@ho.man.kwan）
（圖片來源：[email protected]

圖片來源：[email protected]、TVB新聞截圖、IG圖片、G@qiao_qiao9

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